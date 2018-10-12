Россия — Швеция. Оценки LiveSport.Ru

В 3-м туре Лиги наций УЕФА сборная России принимала в Калининграде сборную Швеции. Как приняла — в наших оценках.

Общее впечатление

Момент игры rfs.ru

Прикол от УЕФА, что организация забыла о разнице во времени между Калининградом и Москвой сдвинул поединок на час позже. Возможно, это обусловило вялость игры. Но это не точно.

Первый тайм был крайне уныл. Или правда, или после чемпионата мира «зажрались»… Как бы то ни было, цифры врать не могут: за первые 45 минут сборная России ни разу не попала в створ ворот соперника. Зато семь раз нарушила правила.

И вообще «перестреляла» шведов: как в прямом (12-10 по ударам), так и в переносном (по нагом) смыслах. Вторая половина прошла куда активнее, но не более результативно — всего одно попадание. Словом, финальные «баранки» на табло вполне закономерны.

Теперь коротко рассмотрим игру каждого футболиста. Шкала — 10-балльная.

Маринато Гильерме — 6

При всем уважении к Маринато «железнодорожник» — только третий вратарь сборной. Ну, ладно — теперь второй. Лунёв получил травму, поэтому в основе вышел Гильерме. Сказать, что сыграл плохо, не скажем, но и ничего сверхъестественного не продемонстрировал.

«Дебют в национальной команде — это очень важный момент для меня. Но я был уверен в своих качествах, так как долго ждал этого шанса. Очень старался, и мы не пропустили — уже хорошо» Маринато Гильерме

«Дебют в национальной команде — это очень важный момент для меня, — прокомментировал после матча сам вратарь. — Но я был уверен в своих качествах, так как долго ждал этого шанса. Очень старался, и мы не пропустили — уже хорошо».

Яркое пятно в его игре — рывок на отвратительный пас Газинского. Вот тут молодец так молодец — вопросов нет.

Марио Фернандес — 6

Необъективно? А сколько подач сделал Марио? А сколько раз дал неточную передачу? Так вот, Марио Фернандес дважды потерял мяч и «доделал» всего пару навесов, остальное успешно принимал на себя Аугустинссон.

Из позитива отметим неплохую точность передач (80%) и заработанную для соперника желтую карточку.

Роман Нойштедтер — 8

Один из лучших на поле. Реально. Рома полностью нейтрализовал Берга, помогал Джикии в «доедании» Телина. Дошло до того, что обоих заменили во втором тайме.

В активе Нойштедтера также две удачные попытки дриблинга, три «прямых» отбора и приличная точность передач — 82%.

Константин Рауш — 5

Понимаем, что при схеме 4-2-3-1 роль крайков несколько иная: атакующие обязанности в основном ложатся на «крылья» (Ионов, Черышев), а фулбеки действуют как «открыватели зон», «отвлекатели внимания» и подстраховщики.

«Мы скорее приобрели, чем потеряли. Все-таки Швеция — добротная команда. А во втором тайме у нас были хорошие моменты, даже несмотря на помощь их полузащитников в обороне. К тому же мы сами не пропустили. Ждем игру в Сочи» Константин Рауш

Вот как комментирует игру сам «бровочник» московского «Динамо»: «Мы скорее приобрели, чем потеряли. Все-таки Швеция — добротная команда. А во втором тайме у нас были хорошие моменты, даже несмотря на помощь их полузащитников в обороне. К тому же мы сами не пропустили. Ждем игру в Сочи».

Однако все равно оба крайних защитника сыграли не самый лучший матч. Конкретно Константин отметился только одним ударом мимо. Пару раз о нем вспоминали, когда он шел подавать угловой.

Георгий Джикия — 7

Оценка ниже, чем у Нойштедтера из-за вспыльчивости. Центрбек должен быть куда хладнокровнее. На 53-й минуте Георгий заработал желтую, а на 78-й благодарил рефери за снисходительность — нарушал на второй «горчичник».

Отметим также, что молодой «спартаковец» выиграл пять верховых дуэлей из семи и совершил три перехвата.

Юрий Газинский, Роман Зобнин — по 6

Роман Зобнин rfs.ru

Тоже схлопотали по «желтяку» от рефа. Одно слово — опорники. «Краснодаровец» сыграл немного лучше, но связка есть связка. Юрий показал очень неплохую точность передач как для центрального хава (86%) и сделал две ключевые («подготовительные») передачи.

Если бы не сомнительный пас вратарю в первом тайме, вообще был бы красавчик.

Зобнин ни ключевых, ни сомнительных передач не делал. Ну, почти. Рома выиграл меньше верховой борьбы (1 против 6-ти у Газинского) и допустил больше брака — 22%.

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Оценивая связку вообще, отметим, что в основном соперники пробивали из пределов штрафной (8 из 9-ти).

Денис Черышев, Алексей Ионов — по 6

«Крылья» тоже оценим вместе. Через Дениса проходило больше атак: если верить статистической сводке «Who Scored», 39% атак проходило через левый фланг, и в 25% атаки заканчивались ударом. На правом краю было всего 8% «выстрелов».

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Да и чисто визуально Черышев был активнее. Но не эффективнее — ни разу не попал в рамку из пяти попыток и допустил одну потерю мяча.

Леша из-за отсутствия мяча набегал много, а толку мало: оба его удара были заблокированы, ключевых пасов не отдал и в обводку не ходил.

Александр Головин — 7

Александр Головин rfs.ru

Аванс для поддержки штанов, так сказать. Потому что многие передачи Головина были непонятными для партнеров. И тем не менее игрок «Монако» выдал одну ключевую передачу и добился феноменального показателя точности — 92%.

Около автобуса сборной России 🚍✌️📸 pic.twitter.com/PjUrxklowN — Сборная России (@TeamRussia) 11 октября 2018 г.

Из негатива: попытался пойти в дриблинг — не удалось (одна попытка), в защите один раз боролся на втором этаже — проиграл, среди стольких возможностей пробил лишь однажды — мимо.

Артем Дзюба — 8

Артем Дзюба rfs.ru

Дзюбиньо был хорош. Пусть из двух его ударов ни один не долетел до ворот, но сколько же он боролся. Грыз соперника за каждый мяч — на счету Артема 22 верховых дуэли. Выиграл он только 12, но это все равно самый высокий показатель в составе обеих команд.

Как для форварда была неплохая точность пасов (59%) и несколько перспективных ключевых пасов (4).

Замены

Далер Кузяев вышел на поле на 76-й минуте. Антон Заболотный так и вовсе был призван потянуть время и зацепиться за верх (выход на 87-й). Оба на оценку не наиграли.

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