Кокорин и Мамаев арестованы на 2 месяца

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для нападающегои полузащитника

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Как сообщает Telegram-канал Mash, Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря.

Футболисты проходят как подозреваемые по уголовному делу о избиении людей в центре Москвы, в ходе которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.

«С доводами следствия суд согласился. Залог, домашний арест невозможен. Суд постановил: заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток», — говорится в решении по каждому футболисту.

На два месяца арестован также младший брат Кокорина Кирилл.

Оба футболиста в ходе заседания суда просили не лишать их свободы.

«Мне очень стыдно перед клубом, родителями и болельщиками. Я вел себя недопустимо. Прошу не лишать меня свободы, дать загладить свою вину», — сказал Кокорин.

«Готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта, никуда скрываться не буду. Публично хочу извиниться перед пострадавшими. Я не имел права себе это позволить. Готов загладить весь моральный и материальный ущерб. В следственные органы я явился самостоятельно, скрываться не намерен.

Пака не избивал. Прошу не лишать меня свободы, так как клуб может расторгнуть договор», — сказал Мамаев, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

Ранее Кокорин и Мамаев полностью признали свою вину. 0