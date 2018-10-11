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    Кокорин и Мамаев арестованы на 2 месяца

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    Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
    Александр Кокорин и Павел Мамаев
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    Как сообщает Telegram-канал Mash, Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря.

    Футболисты проходят как подозреваемые по уголовному делу о избиении людей в центре Москвы, в ходе которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.

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    • «С доводами следствия суд согласился. Залог, домашний арест невозможен. Суд постановил: заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток», — говорится в решении по каждому футболисту.

    На два месяца арестован также младший брат Кокорина Кирилл.

    Оба футболиста в ходе заседания суда просили не лишать их свободы.

    «Мне очень стыдно перед клубом, родителями и болельщиками. Я вел себя недопустимо. Прошу не лишать меня свободы, дать загладить свою вину», — сказал Кокорин.

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    • «Готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта, никуда скрываться не буду. Публично хочу извиниться перед пострадавшими. Я не имел права себе это позволить. Готов загладить весь моральный и материальный ущерб. В следственные органы я явился самостоятельно, скрываться не намерен.

    Пака не избивал. Прошу не лишать меня свободы, так как клуб может расторгнуть договор», — сказал Мамаев, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

    Ранее Кокорин и Мамаев полностью признали свою вину. 0

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