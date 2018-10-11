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    Кокорин и Мамаев утверждают, что не пили ничего крепче пива

    Между тем Происшествия Светская жизнь Скандалы Зенит Краснодар Футбол России
    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в изоляторе временного содержания, утверждают, что в день вероятных правонарушений употребляли только пиво.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин
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    Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

    «Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа в раздельных камерах. У обоих есть соседи.

    Впрочем, они уже на допрос пришли с вещами. Понимали, что их задержат. Так что на данный момент не жалуются и претензий не имеют», — приводит слова Мельникова «Р-Спорт».

    По его словам, футболисты утверждают, что «не пили ничего крепче пива» и просто не рассчитали свои силы, поскольку были слишком уставшими после футбола.

    «Категорически отрицают употребление наркотиков. Свою вину они признают только частично. Но извиняются за происшествие», — добавил правозащитник.

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    • Также МВД опубликовало видео допроса Кокорина и Мамаева.

    Видео допроса Кокорина и Мамаева

    Напомним, Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. 0

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