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    Кокорин и Мамаев полностью признали свою вину

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев полностью признали свою вину, сообщает телеграм-канал Mash.

    Александр Кокорин и Павел Мамаев
    Александр Кокорин и Павел Мамаев
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    По данным источника, оба футболиста крайне расстроены сложившейся ситуацией. На вопрос о неявке в отделение полиции сразу после инцидента Кокорин и Мамаев заявили, что пребывали в замешательстве и не знали, что им делать дальше.

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