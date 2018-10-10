Кокорин и Мамаев полностью признали свою вину

Нападающий «Зенита»и полузащитник «Краснодара»полностью признали свою вину, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, оба футболиста крайне расстроены сложившейся ситуацией. На вопрос о неявке в отделение полиции сразу после инцидента Кокорин и Мамаев заявили, что пребывали в замешательстве и не знали, что им делать дальше.

Напомним, Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Бывшие футболисты сборной России были задержаны на 48 часов. 0