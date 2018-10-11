Кто больше всех создает? Топ-10 креативных игроков Европы

10. Хосе Кальехон («Наполи»)
Минуты на поле: 482
Созданные голевые моменты: в среднем 3,55 за 90 минут
Кальехон определенно расцвел под руководством нового главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти. Итальянец, кстати, пришел в «Реал» тем летом, когда Кальехон переходил в «Наполи». В текущем сезоне Серии А на счету испанца уже три голевые передачи.
9. Гансо («Амьен»)
Минуты на поле: 200
Созданные голевые моменты: 3,60
За два года в «Севилье» Гансо лишь 27 раз появился на поле во всех турнирах. Теперь он в аренде в «Амьене» в Лиге 1, и Франция ему подходит куда больше. Только два игрока (мы еще до них дойдем) во французской лиге создают больше голевых возможностей.
8. Федерико Бернардески («Ювентус»)
Минуты на поле: 275
Созданные голевые моменты: 3,60
Бернардески играл лишь эпизодическую роль в «золотом дубле» «Ювентуса» в сезоне 2017-2018. Однако теперь экс-игрок «Фиорентины» становится более важной частью команды, что и отображает его статистика.
7. Мичел («Реал Вальядолид»)
Минуты на поле: 435
Созданные голевые моменты: 3,72
Казалось, что Мичел уже завершил свою длинную карьеру в Испании, когда в 2016 году он перешел в китайский «Гуанчжоу». Однако теперь он вернулся на родину в «Вальядолид». И клуб, и игрок впечатляюще начали новый сезон и идут седьмыми в Ла Лиге.
6. Виллиан («Челси»)
Минуты на поле: 506
Созданные голевые моменты: 3,74
На старте сезона Виллиан на поле менялся с Педро, а в последних матчах выходил в старте. Бразилец демонстрирует свои очевидные навыки всегда, когда есть возможность. Маурицио Сарри знает, что может положиться на Виллиана, когда команде нужно взломать оборону соперника.
5. Мемфис Депай («Лион»)
Минуты на поле: 668
Созданные голевые моменты: 4,04
Депай на данный момент расстраивает фанатов «Манчестер Юнайтед» еще больше, чем тогда когда он играл за манкунианцев в АПЛ. Нидерландец продолжает впечатлять своей креативностью в матчах за «Лион». Правда, команда уже трижды проиграла в чемпионате, а Депай пока забил только один гол.
4. Димитри Пайет («Марсель»)
Минуты на поле: 731
Созданные голевые моменты: 4,19
В 31 год Пайет не демонстрирует ни одного признака возможного регресса. В девяти матчах чемпионата Франции в этом сезоне он забил уже 4 гола и отдал 5 голевых передач. Таким образом, Пайет принял непосредственное участие более чем в половине из 16 голов «Марселя» в Лиге 1.
3. Хакан Чалханоглу («Милан»)
Минуты на поле: 486
Созданные голевые моменты: 4,26
Чалханоглу в этом сезоне отдал больше голевых передач за 46 минут в Лиге Европы (две), чем за 486 минут в Серии А (одну).
2. Софиан Буфал («Сельта»)
Минуты на поле: 203
Созданные голевые моменты: 4,43
Фантастический гол за «Саутгемптон» в ворота «Вест Бромвич Альбион» в прошлом сезоне был для Буфала пиком карьеры. Но он никогда не выглядел подходящим для АПЛ игроком. Теперь он в аренде в «Сельте» и на старте сезона создает больше голевых моментов, чем любой другой игрок чемпионата Испании.
1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д)
Минуты на поле: 242
Созданные голевые моменты: 4,83
Санчо продолжает получать аплодисменты и в этот перерыв на матчи международных сборных может дебютировать в составе сборной Англии. В нынешнем сезоне тинейджер отдал 9 голевых передач в десяти матчах за «Боруссию» во всех турнирах, включая 6 пасов в Бундеслиге, несмотря лишь на 242 минуты на поле. Очень впечатляющие цифры для 18-летнего парня. 0