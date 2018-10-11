Кто больше всех создает? Топ-10 креативных игроков Европы

10. Хосе Кальехон («Наполи»)

Минуты на поле: 482

Созданные голевые моменты: в среднем 3,55 за 90 минут

Кальехон определенно расцвел под руководством нового главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти. Итальянец, кстати, пришел в «Реал» тем летом, когда Кальехон переходил в «Наполи». В текущем сезоне Серии А на счету испанца уже три голевые передачи.

9. Гансо («Амьен»)

Гансо L'Équipe

Минуты на поле: 200

Созданные голевые моменты: 3,60

За два года в «Севилье» Гансо лишь 27 раз появился на поле во всех турнирах. Теперь он в аренде в «Амьене» в Лиге 1, и Франция ему подходит куда больше. Только два игрока (мы еще до них дойдем) во французской лиге создают больше голевых возможностей.

8. Федерико Бернардески («Ювентус»)

Федерико Бернардески Juventus

Минуты на поле: 275

Созданные голевые моменты: 3,60

Бернардески играл лишь эпизодическую роль в «золотом дубле» «Ювентуса» в сезоне 2017-2018. Однако теперь экс-игрок «Фиорентины» становится более важной частью команды, что и отображает его статистика.

7. Мичел («Реал Вальядолид»)

Мичел Marca

Минуты на поле: 435

Созданные голевые моменты: 3,72

Казалось, что Мичел уже завершил свою длинную карьеру в Испании, когда в 2016 году он перешел в китайский «Гуанчжоу». Однако теперь он вернулся на родину в «Вальядолид». И клуб, и игрок впечатляюще начали новый сезон и идут седьмыми в Ла Лиге.

6. Виллиан («Челси»)

Виллиан thesun.co.uk

Минуты на поле: 506

Созданные голевые моменты: 3,74

На старте сезона Виллиан на поле менялся с Педро, а в последних матчах выходил в старте. Бразилец демонстрирует свои очевидные навыки всегда, когда есть возможность. Маурицио Сарри знает, что может положиться на Виллиана, когда команде нужно взломать оборону соперника.

5. Мемфис Депай («Лион»)

Мемфис Депай goal.com

Минуты на поле: 668

Созданные голевые моменты: 4,04

Депай на данный момент расстраивает фанатов «Манчестер Юнайтед» еще больше, чем тогда когда он играл за манкунианцев в АПЛ. Нидерландец продолжает впечатлять своей креативностью в матчах за «Лион». Правда, команда уже трижды проиграла в чемпионате, а Депай пока забил только один гол.

4. Димитри Пайет («Марсель»)

Димитри Пайет Squawka

Минуты на поле: 731

Созданные голевые моменты: 4,19

В 31 год Пайет не демонстрирует ни одного признака возможного регресса. В девяти матчах чемпионата Франции в этом сезоне он забил уже 4 гола и отдал 5 голевых передач. Таким образом, Пайет принял непосредственное участие более чем в половине из 16 голов «Марселя» в Лиге 1.

3. Хакан Чалханоглу («Милан»)

Хакан Чалханоглу gazzetta.it

Минуты на поле: 486

Созданные голевые моменты: 4,26

Чалханоглу в этом сезоне отдал больше голевых передач за 46 минут в Лиге Европы (две), чем за 486 минут в Серии А (одну).

2. Софиан Буфал («Сельта»)

Софиан Буфал rccelta.es

Минуты на поле: 203

Созданные голевые моменты: 4,43

Фантастический гол за «Саутгемптон» в ворота «Вест Бромвич Альбион» в прошлом сезоне был для Буфала пиком карьеры. Но он никогда не выглядел подходящим для АПЛ игроком. Теперь он в аренде в «Сельте» и на старте сезона создает больше голевых моментов, чем любой другой игрок чемпионата Испании.

1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д)

Джейдон Санчо Bundesliga

Минуты на поле: 242

Созданные голевые моменты: 4,83

Санчо продолжает получать аплодисменты и в этот перерыв на матчи международных сборных может дебютировать в составе сборной Англии. В нынешнем сезоне тинейджер отдал 9 голевых передач в десяти матчах за «Боруссию» во всех турнирах, включая 6 пасов в Бундеслиге, несмотря лишь на 242 минуты на поле. Очень впечатляющие цифры для 18-летнего парня. 0