Страдания Лукаку. Стоит ли «МЮ» усадить его в запас?

Сравнение с ван Нистелроем

В последние несколько недель он заиграл немного лучше, хотя большинство решающих голов по-прежнему ускользают от него. После замечательного стартового этапа карьеры на «Олд Траффорд», в ходе которого Лукаку даже сравнивали с Рудом ван Нистелроем, его прогресс замедлился.

Параллели с ван Нистелроем здесь вполне уместны, поскольку оба футболиста действуют в схожем стиле. Впрочем, что более важно, голландец проявил себя более безжалостным по отношению к соперникам. Не секрет, что «красные дьяволы» сейчас выступают ниже своих возможностей, и именно в этих играх элитный форвард должен стать спасителем.

Однако, к сожалению, Лукаку не оправдывает ожиданий. В матчах против «Брайтона» и «Тоттенхэма» он упустил отличные моменты на стартовых минутах, которые могли бы изменить ход игр, в итоге ставших безголевыми. Вместо того, чтобы помочь команде выйти из трудной ситуации, бельгиец стал частью ее проблем.

Слабость на фоне топ-команд

При этом низкая результативность — не единственная забота Лукаку. Если он находится в хорошей форме, то практически незаменим для команды, ведь его скорость и грамотное передвижение позволяют команде растягивать игру, а его длинные передачи с флангов представляют серьезную угрозу для любого соперника. Как тут не вспомнить его заброс в штрафную на Лингарда в победном матче с «Челси» на «Олд Траффорд» в прошлом сезоне.

Но вот в последних матчах вклад Лукаку в командную игру оказался слишком малым, а его техника — мерило формы футболиста — не дотягивала до высокого уровня. Известный самокритикой футболист должен признаться, что он далек от своих лучших кондиций.

Вполне возможно, существует и более значимая проблема, которую специалисты Opta обозначили в феврале: «Ни один из 12 голов Ромелу Лукаку в Премьер-лиге не был забит в матчах против команд из первой восьмерки. Во встречах с командами первой восьмерки он сыграл 900 минут и нанес 17 ударов по воротам, но ни разу не отличился… Показатель Opta xG (ожидаемые голы) при этом составил 2,38. Это означает, что игрок должен был забить два-три гола после 17 ударов на основе собственной средней статистики».

Шанс проявить себя

Единственный способ опровергнуть информацию о своей слабости на фоне сильных команд — начать им забивать. Впереди у «Манчестер Юнайтед» как раз тяжелые встречи, в том числе и выездные против «Ювентуса», «Челси» и «Манчестер Сити».

Лукаку не привел убедительных аргументов в пользу того, чтобы остаться в составе, и все же его может спасти то, что он провел все 90 минут на поле в матче против «Ньюкасла», в котором «Юнайтед» проявил боевой дух и сотворил камбек.

В этом контексте перевод Лукаку на скамейку запасных может показаться смелым шагом, который, впрочем, дал бы понять всем игрокам, что никто из них не застрахован от ротации или продажи в случае отсутствия формы.

Хотя, возможно, плохая форма Лукаку является отражением в целом слабой игры всей команды Моуринью. Будучи в первую очередь зависимым от партнеров игроком, ему часть приходится отходить назад, если его лишают возможности получать мяч вблизи чужих ворот. Бельгиец совсем не похож, скажем, на Джорджа Веа, который за счет превосходного видения игры мог начинать атаки из глубины. Он больше похож на Тони Котти, Алана Смита или Гари Линекера, каждый из которых тоже испытывал схожие трудности.

И хотя ротация состава показала бы Лукаку, что он подчиняется тем же правилам, что и, например, Антони Марсьяль, вносить эти изменения в состав именно сейчас нет никакого смысла. Ставки слишком высоки, а «Юнайтед» в предстоящих играх как раз нужен игрок такого калибра, которому нужно показать, что ему доверяют.

Если клуб окажет поддержку своему главному тренеру в предстоящих матчах, то самое меньшее, что может сделать Моуринью — показать, что он доверяет Лукаку. Учитывая количество очков, потерянных «МЮ» в последнее время, огромная ответственность за судьбу команды лежит как раз на плечах бельгийца, которому в ближайших шести матчах нужно преодолеть давление. 0