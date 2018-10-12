Бутырские новички. Кокорин и Мамаев арестованы

Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Тернистый путь в полицию

Александр Кокорин и Павел Мамаев должны были прибыть в полицию 10 октября к 13:00 по московскому времени, однако не сделали этого. Правоохранительные органы дали футболистам еще два часа, но и этого оказалось недостаточно.

После этого с заявлением выступил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, заявивший, что если подозреваемые не явятся в полицию к 18:00, то их могут объявить в федеральный розыск.

Юрий Титов Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Главное управление МВД России по Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД по Москве для дачи объяснений и производства с ними следственных действий до 18 часов сегодняшнего дня. Информируем указанных граждан, что после 18 часов сегодняшнего дня в случае неприбытия в ГСУ ГУ МВД России по Москве они будут объявлены в федеральный розыск.

В итоге Кокорин и Мамаев все-таки прибыли в полицию — Павел уложился в отведенный срок, а Александр немного опоздал. Обоих игроков задержали и поместили в изолятор. Вскоре правоохранители задержали и брата Кокорина Кирилла, также принимавшего участие в драке.

Серьезная статья

На следующий день стало известно, что на футболистов завели уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК — хулиганство. Их обвинили в грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Максимальная санкция по этой статье — до семи лет лишения свободы. Данная статья, в отличие от инкриминировавшихся ранее футболистам побоев, является арестной.

Юрий Титов Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД При изучении камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди. Принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела по части 2 статьи 213 УК России.

При этом президент адвокатского бюро А-ПРО Олег Попов, принявший поручение на защиту форварда «Зенита», заявил, что действия его подзащитного не могут относиться к части 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», а должны квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ «Побои».

Олег Попов Президент адвокатского бюро А-ПРО Действительно, 8 октября 2018 года между Кокориным с одной стороны и Денисом Паком с другой стороны произошел конфликт, в ходе которого Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего Кокорин нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал. Утверждения следствия о преступном сговоре Кокорина с другими участниками конфликта, направленном на «грубое нарушение общественного порядка и демонстративного нарушения установленных правил поведения в общественном месте», безосновательны. Это подтверждает опубликованная в сети Интернет видеозапись из кафе, на которой видно, что конфликт возник спонтанно, в момент нанесения Паку удара Кокориным другие участники сидели за столом и участия в конфликте не принимали, что свидетельствует об отсутствии какого-либо предварительного сговора. Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим, там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения.

Допрос подозреваемых

11 октября полиция опубликовала краткую видеозапись допроса Кокорина и Мамаева. Поведение футболистов значительно отличалось: Александр вел себя раскованно и даже подмигивал на камеру, тогда как Павел старался не смотреть в объектив, опустив голову.

Допрос Кокорина и Мамаева

На допросе Кокорин заявил, что не употреблял наркотики и ничего крепче пива не пил. Также он подчеркнул, что не хочет уходить из спорта.

Александр Кокорин Нападающий «Зенита» Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи — вот и произошло все это... Я признал, что сожалею. Бояться меня нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось. Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас. Назвал «мразями». Конечно, я думаю о своей карьере. Я не хочу уходить из спорта и надеюсь, никто этого не потребует. У меня ведь только один эпизод — со стульями. Если бы тот человек меня не оскорбил, я бы не повел себя так. Но и на видео видно, что мы разбирались с ним, потом даже пожали руки. Есть свидетели, их всех вчера опрашивали. Задержали, как я понял, только нас с Мамаевым. По крайней мере, мы с ним вдвоем в грузовике ночью путешествовали по Москве.

Мамаев признал, что вел себя аморально, но по отдельным моментам не хочет раскаиваться.

Павел Мамаев Полузащитник «Краснодара» Мне бы хоть часок поспать, а то всю ночь катались по Москве. Допрос длился часов до 3-4 утра. Но я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Так что претензий нет. Хотелось поскорее со всем этим разобраться. Допрос был долгий, я все рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать? Раскаиваюсь ли я? Смотря по какому эпизоду. Эпизодов много. Три, если точнее. Но вообще, если честно, во всех я вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты... Анализы ничего не покажут. Мы наркотики не употребляли. Не понимаю, почему, но нас всю оставшуюся ночь возили по травмпунктам. И нигде нас не принимали, как говорили конвоиры.

Также появилась информация, что Мамаев хочет подать заявление на избитого водителя. Павел считает, что тот ударил первым.

Арест на два месяца

Во время избрания меры пресечения для футболистов следствие настаивало на аресте. Оно отводило Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также его младшему брату основную роль в драках с их участием в Москве.

Следствие настаивало, что у Кокорина есть широкие связи в органах власти, деньги и может скрыться или надавить на свидетелей. Кроме того, ранее он уже пренебрегал нормами поведения.

Подозреваемый представляет социальную опасность для граждан. Выполнял активную роль в ходе преступлений. Следствие считает невозможным избрать иную меру пресечения, кроме заключения под стражу. Заявление следователя

В то же время защитники игроков настаивали на том, чтобы их клиентов отпустили под подписку о невыезде. Так, представители Кокорина в качестве аргументов приводили то, что у форварда есть малолетний ребенок. Они называли случившееся роковым стечением обстоятельств и характеризовали футболиста как примерного сына и любящего отца.

В итоге эти доводы были отвергнуты судом, который постановил арестовать футболистов почти на два месяца — до 8 декабря 2018 года.

С доводами следствия суд согласился. Залог, домашний арест невозможен. Суд постановил: заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток. Решение суда

Мамаев и Кокорин отправлены в СИЗО «Бутырка», где и будут ожидать дальнейших судейских разбирательств. На два месяца арестован также младший брат Кокорина Кирилл.

В ожидании обжалования

Адвокаты Кокорина и Мамаева сразу же заявили, что разочарованы решением суда, поэтому будут подавать апелляцию.

Игорь Бушманов Адвокат Павла Мамаева Данное решение излишне жесткое. Оно не соответствует его деянию. Мы имеем веские основания о непричастности к хулиганству. Есть видеозапись. Мы будем обжаловать решение, которое считаем необоснованным, несправедливым и не имеющим четких и внятных обоснований. Во время заседания Павел выразил свою позицию относительно действия по отношению к одному из потерпевших. Он сказал, что готов загладить вред и возместить ущерб. Мы просили следствие довести нашу позицию до сведения потерпевшего. Позиция потерпевших всегда учитывается. Надеюсь на то, что рано или поздно этот вопрос будет разрешен, стороны найдут примирение. А в кафе Павел находился за столом, он не принимал никакого участия в избиении. На условия содержания Павел не жалуется. Мы были готовы к любому развитию ситуаций. Если бы не было резонанса такого, то не было бы и столь поспешного принятия решений.

В подобном ключе высказался и адвокат Александра Кокорина Олег Попов.

Олег Попов Адвокат Александра Кокорина Ни о каком залоге речи быть не могло. Решение будет обжаловано, вы об этом узнаете. Мы приведем более серьезные доводы. Надеюсь, это повлияет на меру пресечения. Кокорин чувствует себя удовлетворительно. Для него решение было ожидаемым. Держится кремнем.

Светлана, мать Александра и Кирилла Кокориных, назвала ужасом все происходящее и попросила простить ее детей.

Светлана Кокорина Мать Александр и Кирилла Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое. Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их — это добрые, любящие дети. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой. Пожалуйста, простите моих детей.

Основные интриги в этом деле на ближайшие дни: решение по апелляции адвокатов футболистов, а также поведение футбольных клубов, которые пока не спешат расторгать контракты с участниками драки. 0