Увеличенный отрыв. «Зенит» устраняет конкурентов

Петербургский «Зенит» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. На голы Артема Дзюбы и Роберта Мака «быки» ответили точным ударом с пенальти в исполнении Павла Мамаева. При этом гости доигрывали встречу вдесятером из-за удаления Сергея Петрова. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Поддержка в 50 тысяч голосов

Автор «Советского спорта» Татьяна Копылова отметила, что за игрой наблюдали более 50 тысяч зрителей, среди которых были и особенные болельщики.

«На стадионе "Санкт-Петербург" собралось более пятидесяти тысяч зрителей. Для сравнения, тремя днями ранее визит "Славии" вниманием удостоили 45 тысяч. Был у "Зенита" и особенный болельщик — новый градоначальник, пусть и с приставкой и. о., Александр Беглов. В компании с Алексеем Миллером он искренне переживал за развитием событий в зенитовском шарфе. Болельщики тут же вспомнили, что теперь уже экс-губернатор Георгий Полтавченко был нечастым гостем на футболе. Не секрет, что тому больше по душе баскетбол.

А еще на радость фанатам в защите у хозяев появился Евгений Чернов — такой редкий по нынешним временам воспитанник питерского футбола. В остальном выбор Сергея Семака особых сюрпризов не таил — на правый фланг вернулся напортачивший в Каспийске туром ранее Игорь Смольников, а впереди терзать оборону гостей вышли Себастьян Дриусси, Роберт Мак и Артем Дзюба.

Первый тайм получился похожим на матч со "Славией", когда чехи обложили ворота Андрея Лунева со всех сторон и только чудом не реализовали ни один из своих моментов. У "Краснодара" до перерыва также было несколько отличных возможностей — лишь отчаянный бросок Бранислава Ивановича спас питерцев от гола Вандерсона, Виктор Классон с угла вратарской едва не переломил своим ударом штангу, а неприятный выстрел Маурисио Перейры отразил Лунев.

У "Зенита" тоже были моменты. И не покидало ощущение, что голов во встрече двух самых зрелищных команд РПЛ (если не брать ЦСКА) не избежать», — подчеркивает Копылова.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» В принципе, удалось нейтрализовать их опорных полузащитников, за исключением моментов, когда мы слишком низко прижимались к своим воротам. Во втором тайме счет был скользкий, поэтому футболисты немного ниже играли, чем нужно было сделать. В первом тайме начало матча получилось неплохое, были моменты у нас. Концовка тайма осталась за «Краснодаром», у которого была пара моментов. Один раз неудачно споткнулся Женя, другой раз слишком низко опустились в штрафную. В целом равная игра в первом тайме. По заменам: к сожалению, Саша Ерохин получил повреждение, никто его не хотел менять. Что касается его позиции, то решили использовать Далера [Кузяева] выше в первом тайме, Ерохина — немного ниже. В принципе, он оправдал себя в этой позиции, здорово сыграл, на мой взгляд. Дриусси тоже проявил себя в том качестве, в котором мы хотели. Он уже не две голевые передачи отдал, у него есть качества для игры в центре, делает хорошие обостряющие передачи. У него уже четыре голевые передачи с этой точки, поэтому решили использовать его там. Саша Кокорин на сто процентов не готов, хотели выпустить его позже, но в связи с травмой Ерохина пришлось сделать эту замену раньше. Что касается системы, то всегда стараемся вносить коррективы, исходя из игры соперника. Прекрасно понимаем, что большую часть времени «Краснодар» старается играть через центр, поэтому пытались насытить центр поля. В принципе, таких комбинаций, которые присущи «Краснодару», было немного. Были больше фланговые передачи, которые несли определенную угрозу нашим воротам.

Непростая победа

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов отметил, что победа далась «Зениту» непросто, даже несмотря на то, что в конце он имел численный перевес.

«Когда команды вышли на второй тайм, выяснилось, что Ерохин ещё раз поменял позицию — переместился на скамейку запасных. "Зениту", конечно, требовалось что-то менять, а полузащитник сборной России, похоже, чуть-чуть "подсел" после отличного старта сезона. В игру вступил Александр Кокорин — и команда Семака побежала! Петербуржцы сразу создали несколько моментов, забили гол. Дзюба завязал атаку и сам завершил её ударом головой после комбинации с участием Кокорина и Дриусси.

Игра окончательно раскрылась, ведь "Краснодар" даже не думал сдаваться. Однако сине-бело-голубые использовали малейшую ошибку соперника на владении. Блестящий пас умницы Дриусси и мастерская пауза Роберта Мака перед ударом, который пробил в самый нужный момент, когда, наверное, уже все болельщики "Зенита" на трибунах успели крикнуть ему "бей"!

Казалось, у команды Мусаева кончается бензин. Уж больно много сил "быки" отдали в матче с "Севильей". Но гостей вернул в игру пенальти: "Краснодар" всё-таки прорвал левый фланг обороны "Зенита", а Иванович прервал полёт мяча рукой. Гол Мамаева обеспечил весёлую концовку этой увлекательной встречи лидеров РПЛ. Следующая игра рукой привела к удалению воспитанника петербургского клуба Сергея Петрова, тем не менее краснодарцы и вдесятером едва не забили. "Зенит" с трудом удержал победу», — замечает Романов.

Александр Ерохин Полузащитник «Зенита» Обоюдоострый матч. Мы реализовали свои моменты, не позволили сделать это «Краснодару». У них хорошая, комбинационная команда. Всем известно, что «Краснодар» играет в комбинационный футбол. Но они и оставляют больше зон сопернику, чтобы атаковать их, — можно это использовать. Появилась свободная зона — воспользовались, убежали. Да, немного смазал впечатления эпизод с пенальти. Как обычно, сами придумали себе проблемы. Но главное, что мы выстояли. И могли сами забить еще.

Питер увеличил отрыв

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов заострил внимание на том, что теперь отрыв «Зенита» от ближайшего конкурента составляет шесть очков.

«Во втором тайме "Краснодар" атаковал так же часто, но неопасно. Центральные защитники заперли игравшего в середине нападения Мамаева, а центр поля "Краснодара" без Мамаева осиротел. Но Павел все-таки забил. Иванович сыграл рукой в своей штрафной, и Мамаев реализовал пенальти.

После этого "Зенит" чуть отошел назад, а гости усилили натиск на ворота Лунева. Но удаление Петрова охладило "Краснодар" — защитник "быков" сыграл рукой, прервав пас Дзюбы на выход один на один, и был выдворен с поля.

Однако и в меньшинстве "Краснодар" вполне мог забить. В добавленное время "быки" близко подобрались к голу, но Иванович и Лунев сохранили победу для "Зенита". Шесть очков — с таким отрывом команда уходит на международный перерыв», — пишет Чернов.

Далер Кузяев Полузащитник «Зенита» Положительные ощущения после матча. Очень рады, что удалось победить. «Краснодар» — очень непростой соперник, пришлось тяжело. Переиграли соперника в настрое — особенно во втором тайме. В первом еще раскачивались, во втором — вышли показать свой характер.

Великолепный Дриусси

Роман Мун в своем блоге на sports.ru выделил игру Себастьяна Дриусси, а также подчеркнул, что «Зенит» потерял двух игроков.

«Лучшим в составе "Зенита" был Дриусси, сегодня вышедший не в центре, как обычно в этом сезоне, а слева. Он как всегда был хорош в подыгрыше и прессинге, в первом тайме он дважды мог забить, а после перерыва сделал две голевые передачи. Кроме того, у аргентинца было больше всех ударов (6).

У "Зенита" сломался Ерохин, его заменили в перерыве (проблема с боковой связкой, может пропустить матчи сборной). Вместо него вышел Кокорин, которым Семак, кажется, остался не очень доволен. После игры тренер подчеркнул, что Александр пока не готов, если бы не травма Ерохина, то Кокорин вышел бы гораздо позже.

Что еще неприятнее накануне матча сборной, травму получил Лунев. Он не мог выбивать мяч, после игры Семак не исключил, что вратарь не сможет сыграть за Россию (Акинфеев, если кто забыл, завершил карьеру в сборной). Из-за повреждения Лунева и раннего вылета Ерохина Семаку пришлось тянуть с заменами до 89-й минуты», — констатирует Мун.

Себастьян Дриусси Нападающий «Зенита» Сегодняшняя игра была как качели: то в одну сторону, то в другую. Мы смогли найти моменты, которые превратили в преимущество. Меня устраивает роль ассистента, потому что я в любом случае помогаю команде. Я помогаю голами, результативными передачами. На поле я отдаю всего себя, чтобы выполнить установку тренера и порадовать болельщиков. Переживали ли мы, что «Краснодар» мог сравнять счёт в концовке? Да, тревожность присутствовала, потому что нам нужно было хорошо отзащищаться, но мы выстояли и отстояли эту важную победу.

Моментов хватало у двух ворот

Обозреватель портала soccer.ru Вадим Багров заметил, что обе команды неплохо играли в атаке, создавая моменты для взятия ворот

«Понятно, что здесь счет мог быть 3:3, 3:2, 2:3, 2:2 — вариантов полно, поскольку моментов хватало у двух ворот, 40 ударов — большое число для центрального матча тура. Причем Мусаев и Фоменко не виноваты, структурно "Краснодар" выстроили верно. Работали против "Зенита" качественно, но пробелом стало отсутствие форварда. Неожиданный вылет Ари из заявки после нескольких тренировок помешал сыграть лучше.

Плюс хозяева тоже неплохо держались с самого начала. Ведь в защите до перерыва выручил Иванович, а травма Ерохина привела к грамотной замене Семака — Сергей Богданович четко поработал в перерыве, и на второй тайм вышел другой "Зенит". Тот самый, который болельщикам клуба хочется видеть чаще. Теперь в десяти матчах одержали семь побед, однажды сыграли вничью, а самое важное — перекрыли поражение от "Анжи".

Тогда как "Краснодар" не смог выдержать собственный темп, и после красивой победы над "Севильей" на одном дыхании в Санкт-Петербурге не сыграли. Пытались зацепиться хотя бы за ничью — Иванович после серии удачно заблокированных ударов явно сыграл рукой. А поскольку судья Еськов отработал качественно и хладнокровно, то пенальти был назначен и реализован. В самом конце "Зенит" играл с огнем, но "Краснодар" не может всегда спасаться после девяностой минуты.

Теперь лидер РПЛ оторвался на шесть пунктов от второго места и еще заметнее от "Ростова" и "Спартака". Сыграли грамотнее и качественнее, чем в двух предыдущих поединках. Приличный футбол от первых двух клубов лиги, хотя счет пограничный — поединок был ровно на три результата, хотя "Зенит" объективно отпахал и получил идеальный для себя исход», — убежден Багров. 0