Божович — новая надежда Самары

Уже седьмая команда РПЛ для Божовича
«В последнее время 50-летний черногорский специалист отдыхал от футбола. После окончания контракта с тульским "Арсеналом" он не стал подписывать новый, несмотря на предложение о продолжении работы. Туляков принял Кононов, а Божович временно остался вне футбола. Тогда слухи отправляли его в топ-клубы, но тренер их опровергал.
Теперь Миодраг в "Крыльях", и это его седьмой клуб РПЛ в карьере. До этого в их числе были "Амкар", Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал». За плечами специалиста сотни игр в нашей стране, и уже сейчас он близок к званию одного из самых востребованных тренеров в истории чемпионатов России. Неудивительно, что в первой же игре его ждет встреча с одним из бывших клубов«, — пишет автор "Чемпионата" Максим Еремин.
Тихонов заслужил отставку
"Почему? Тягостное впечатление от игры 'Крыльев' накапливалось ещё с прошлого сезона, но тогда оно сглаживалось результатами. При унылой атаке Тихонову всё-таки удалось поставить игру в обороне. Но в премьер-лиге от неё ничего не осталось: оба вратаря 'Крыльев' постоянно достают мячи из сетки. Домашние трёшки от 'Оренбурга' и 'Краснодара', четвёрка от 'Арсенала' — характерной чертой команды стали безволие и хрупкость, 'Крылья' легко разваливаются и оказываются разгромленными. В последнем матче с 'Рубином' проявилась другая проблема: после сильного начала второго тайма и ответного гола самарцы сразу же отошли к воротам оборонять ничью и не обозначили никакого подобия борьбы за победу, хотя игра вроде бы пошла. Естественно, были наказаны поражением. С 'Краснодаром' была другая ситуация: после перерыва 'Крылья' вообще перестали пересекать центральную линию и при счёте 0:0 просто играли на отбой на домашнем стадионе, который уже успел опустеть по сравнению с началом сезона.
К тому же, Тихонов сам открыто говорил о своих ошибках. В Туле он не угадал с составом и схемой, в Казани — с заменами. Конечно, работать в таких условиях тренеру было тяжело, но примеры успешных аспектов его работы в этом сезоне найти не легче.
Важно то, что, даже если руководство действительно незаметно 'плавило' Андрея Валерьевича ради своего Божовича, у Тихонова не нашлось тренерских аргументов за себя. Как не дать себя убрать в прошлом сезоне великолепно показал Юрий Сёмин. Конечно, 'Крылья' ни с каким тренером не смогли бы бороться за чемпионство, но при отстаивании Тихонова с игровой точки зрения реально не за что зацепиться. Можно приводить только независящие от тренера причины, приведшие к такому положению дел. Но сказать, что зависящие от тренера сферы более-менее в порядке, никак не получается", — констатировал обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов.
Божович покинул "Арсенал" из-за денег
"В прошлом сезоне 'Арсенал' под руководством Божовича занял седьмое место в чемпионате России. Несмотря на успешное для 'канониров' выступление, черногорец неожиданно покинул Тулу летом. По неофициальной информации, Миодраг принял такое решение из-за того, что руководство 'Арсенала' не выплатило ему бонус за попадание команды в десятку", — вспомнил автор "Спорта День за Днем" Вячеслав Дымов.
Черногорский тренер всегда доказывает свой класс
"О том, что 'Крылья Советов' получили грамотного специалиста, может говорить хотя бы тот факт, что летом черногорского тренера СМИ отправляли в 'Зенит' — на вакантное после невероятных приключений Манчини в России место. В конце концов, команда из Санкт-Петербурга сделала выбор в пользу более знакомого Сергея Семака, а Божович не получил желаемого повышения, о котором говорил, собирая чемоданы в Туле.
Наверное, считать повышением работу в 'Крыльях Советов' после тульского 'Арсенала' нельзя. Самый известный сайт, занимающийся всевозможными футбольными подсчетами и трансферами, ставит самарцев и туляков примерно на один уровень по своим финансовым возможностям и кадровому потенциалу. Зато сами 'Крылья' получают тренера, за годы работы зарекомендовавшего себя грамотным специалистам со смелыми идеями. И обладающим той харизмой, по признаниям Артема Дзюбы, которая важна в условиях отечественного футбола.
Божович — тренер, который любит наглядно доказывать свою состоятельность. После не самой успешной работы в 'Динамо' был 'Ростов', с которым черногорец выиграл Кубок России. После не получившегося романа с 'Локомотивом' — чемпионство с 'Црвеной Звездой' и создание в Туле того 'Арсенала', который мы все полюбили. 'Крылья Советов' — новая глава и новый вызов. А там уже и о долгожданном повышении можно будет всерьез подумать", — заметил журналист "Футбола на Куличках" Владимир Щербань. 0