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    Божович — новая надежда Самары

    Отставка Андрея Тихонова и назначение Миодрага Божовича на пост главного тренера «Крыльев Советов» — в нашем обзоре прессы

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    Миодраг Божович
    Миодраг Божович
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    Самарские «Крылья Советов» отправили в отставку Андрея Тихонова, а его место на тренерском мостике занял опытный черногорский специалист Миодраг Божович, перед которым поставлена задача — построить команду для еврокубков.
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    Уже седьмая команда РПЛ для Божовича

    «В последнее время 50-летний черногорский специалист отдыхал от футбола. После окончания контракта с тульским "Арсеналом" он не стал подписывать новый, несмотря на предложение о продолжении работы. Туляков принял Кононов, а Божович временно остался вне футбола. Тогда слухи отправляли его в топ-клубы, но тренер их опровергал.

    Теперь Миодраг в "Крыльях", и это его седьмой клуб РПЛ в карьере. До этого в их числе были "Амкар", Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал». За плечами специалиста сотни игр в нашей стране, и уже сейчас он близок к званию одного из самых востребованных тренеров в истории чемпионатов России. Неудивительно, что в первой же игре его ждет встреча с одним из бывших клубов«, — пишет автор "Чемпионата" Максим Еремин.

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    "Почему? Тягостное впечатление от игры 'Крыльев' накапливалось ещё с прошлого сезона, но тогда оно сглаживалось результатами. При унылой атаке Тихонову всё-таки удалось поставить игру в обороне. Но в премьер-лиге от неё ничего не осталось: оба вратаря 'Крыльев' постоянно достают мячи из сетки. Домашние трёшки от 'Оренбурга' и 'Краснодара', четвёрка от 'Арсенала' — характерной чертой команды стали безволие и хрупкость, 'Крылья' легко разваливаются и оказываются разгромленными. В последнем матче с 'Рубином' проявилась другая проблема: после сильного начала второго тайма и ответного гола самарцы сразу же отошли к воротам оборонять ничью и не обозначили никакого подобия борьбы за победу, хотя игра вроде бы пошла. Естественно, были наказаны поражением. С 'Краснодаром' была другая ситуация: после перерыва 'Крылья' вообще перестали пересекать центральную линию и при счёте 0:0 просто играли на отбой на домашнем стадионе, который уже успел опустеть по сравнению с началом сезона.

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    • К тому же, Тихонов сам открыто говорил о своих ошибках. В Туле он не угадал с составом и схемой, в Казани — с заменами. Конечно, работать в таких условиях тренеру было тяжело, но примеры успешных аспектов его работы в этом сезоне найти не легче.

    Важно то, что, даже если руководство действительно незаметно 'плавило' Андрея Валерьевича ради своего Божовича, у Тихонова не нашлось тренерских аргументов за себя. Как не дать себя убрать в прошлом сезоне великолепно показал Юрий Сёмин. Конечно, 'Крылья' ни с каким тренером не смогли бы бороться за чемпионство, но при отстаивании Тихонова с игровой точки зрения реально не за что зацепиться. Можно приводить только независящие от тренера причины, приведшие к такому положению дел. Но сказать, что зависящие от тренера сферы более-менее в порядке, никак не получается", — констатировал обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов.

  • Нериус Бараса
  • Экс-футболист «Крыльев Советов»
  • Ничего не имею против Миодрага Божовича, он доказал, что может качественно работать. По фамилии и его заслугам это неплохой вариант для «Крыльев». Часто бывает, что смена тренера эмоционально встряхивает команду, она дает результат, а дальше, матча через два-три, уже многое будет зависеть от тренера. Думаю, у самарцев очень хорошие шансы набрать три очка в матче с «Динамо».

    • Божович покинул "Арсенал" из-за денег

    "В прошлом сезоне 'Арсенал' под руководством Божовича занял седьмое место в чемпионате России. Несмотря на успешное для 'канониров' выступление, черногорец неожиданно покинул Тулу летом. По неофициальной информации, Миодраг принял такое решение из-за того, что руководство 'Арсенала' не выплатило ему бонус за попадание команды в десятку", — вспомнил автор "Спорта День за Днем" Вячеслав Дымов.

    Черногорский тренер всегда доказывает свой класс

    Божович способен создать в Самаре сильный коллектив
    kc-camapa.ru

    "О том, что 'Крылья Советов' получили грамотного специалиста, может говорить хотя бы тот факт, что летом черногорского тренера СМИ отправляли в 'Зенит' — на вакантное после невероятных приключений Манчини в России место. В конце концов, команда из Санкт-Петербурга сделала выбор в пользу более знакомого Сергея Семака, а Божович не получил желаемого повышения, о котором говорил, собирая чемоданы в Туле.

    Наверное, считать повышением работу в 'Крыльях Советов' после тульского 'Арсенала' нельзя. Самый известный сайт, занимающийся всевозможными футбольными подсчетами и трансферами, ставит самарцев и туляков примерно на один уровень по своим финансовым возможностям и кадровому потенциалу. Зато сами 'Крылья' получают тренера, за годы работы зарекомендовавшего себя грамотным специалистам со смелыми идеями. И обладающим той харизмой, по признаниям Артема Дзюбы, которая важна в условиях отечественного футбола.

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    • Божович — тренер, который любит наглядно доказывать свою состоятельность. После не самой успешной работы в 'Динамо' был 'Ростов', с которым черногорец выиграл Кубок России. После не получившегося романа с 'Локомотивом' — чемпионство с 'Црвеной Звездой' и создание в Туле того 'Арсенала', который мы все полюбили. 'Крылья Советов' — новая глава и новый вызов. А там уже и о долгожданном повышении можно будет всерьез подумать", — заметил журналист "Футбола на Куличках" Владимир Щербань. 0

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