Легких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Шальке» со счетом 0:1. Единственный мяч «железнодорожники» пропустили за две минуты до конца основного времени — Евгений Коноплянка выполнил навес, а Уэстон Маккенни точно пробил головой. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Семин не стал менять состав

Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин отметил, что на игру с «Шальке» Юрий Семин выставил тот же состав, что победил «Ахмат» в РПЛ.

«Нынешний "Шальке" — команда такая же молодая и местами трудно опознаваемая на лица, что даже сложно предположить, чего от нее можно ожидать. Да, старт в нынешнем чемпионате бундеслиги не задался, но в последнем туре обыгран "Майнц", а это как минимум гарантирует футболистам клуба из Гельзенкирхена позитивные эмоции и хороший настрой перед поединком в Москве.

А то, что двое попавших в лазарет футболистов (Алессандро Шепф и Амин Арит) не смогли сыграть с "Локомотивом" — так это тоже не беда. Молодых и перспективных игроков в распоряжении Тедеско вполне достаточно, чтобы возместить эти временные потери.

Против "Шальке" Юрий Семин в точности повторил стартовый состав, вышедший в минувшую субботу на этот же газон в матче с "Ахматом". Воодушевить красно-зеленых на такой же результат, как с грозненцами, должен был перфоманс, устроенный на Южной трибуне черкизовской арены.

Там был вывешен баннер "Ведь были ж схватки боевые!", а над ним — огромный вымпел "Локомотива" и шесть вымпелков поменьше — с напоминанием о самых-самых матчах "железнодорожников" в Лиге чемпионов. Среди них — разгром итальянского "Интера" (3:0) и бельгийского "Андерлехта" (5:1), победы над мадридским "Реалом" (2:0), "Галатасараем" (не в нынешнем розыгрыше турнира), "Монако" и киевским "Динамо". В общем, есть на что равняться современному поколению», — убежден Прокудин.

«Локо» играл первым номером

Журналист «Чемпионата» Максим Еремин заметил, что «Локомотив» на старте игры действовал первым номером, однако это ему особо не помогло.

«Да, возможно, никакого сюрприза здесь нет, но непривычно, когда "Локомотив" выходит играть первым номером в важном матче. Тут деваться было некуда: матч с "Шальке" действительно мог решать многое. В паре защитников вышли Хеведес и Кверквелия, а Чорлука снова остался на банке. Вместе с Денисовым.

Хозяева старались создать остроту впереди, и у них это отчасти получалось. До тех пор пока не доходило до завершения. Тогда начиналось ненужное мельтешение и желание довести момент до идеального. В нескольких ситуациях, когда нужно было просто пробить, игроки атаки пытались улучшить момент. В одной из атак мяч все-таки добрался до Антона Миранчука в выгодной ситуации, но тот по нему не попал. Мяч отлетел к Хеведесу, и он пробил через себя — неудачно.

"Шальке" пытался отодвинуть игру к чужим воротам, и иногда это получалось. Особенно во втором тайме. Другое дело, что эти навалы были не очень изобретательными. Поначалу. Но чем ближе было к концу игры, тем точнее становились удары "Шальке". И одна из атак закончилась голом Маккенни — в самом конце игры. Времени отыграться у "Локо" почти не осталось», — констатирует Еремин.

Черкизовская аномалия

Автор «Советского спорта» Константин Кринский подчеркнул, что «Шальке» забил едва ли не с единственного момента в матче.

«Отличная физическая форма позволяла "Шальке" много и продуктивно бегать. "Локомотиву" наоборот не хватало резкости в середине. Казалось, что в центре должен был быть еще один игрок, но он почему-то отсутствовал. Пять защитников "Шальке" надежно закупорили всю ширину поля у своих ворот, а объемные опорники не позволяли москвичам созидать в центральной зоне.

Забросы на Эдера работали слабо. Нет, форвард исправно выигрывал верх, но кому он должен был скидывать мячи? Алексея Миранчука съедали мощные соперники, а его брат Антон и Фернандеш чаще маячили на закрытых флангах. В середине второго тайма Семин встряхнул полузащиту единственно возможным образом. Вместо Антона Миранчука на 72-й минуте появился Игорь Денисов. Крыховяк и Баринов поднялись выше, и треугольник полузащиты перевернулся острием вниз. Скорости в центре прибавилось, но толком ничего не изменилось. Спасать отечество за семь минут до конца вышел Рифат Жемалетдинов, забивший в последнем туре "Ахмату". Доигрывал "Локомотив" в схеме 4-3-3, где форвард российской молодежки выполнял функции левого нападающего.

А дальше все как в голливудском блокбастере. Весь матч защищавшийся, иногда валяющийся в бессознательном состоянии "Шальке" нашел в себе силы, чтобы дать сдачи. На 88-й минуте немцы заработали корнер. Коноплянка навесил в центр штрафной, где Маккени, чье присутствие на поле изначально было под вопросом, продавил Игнатьева и головой перевел мяч в ворота. Что это? Черкизовская аномалия? Или просто еврокубковый опыт? А может вера в один, но голевой момент? "Локомотиву" стоит поучиться. Терпению и реализации. А пока Лига чемпионов, где москвичей не было 14 лет, к железнодорожникам не благосклонна», — отмечает Кринский.

Обидное поражение

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев назвал поражение «Локомотива» обидным, ведь единственный мяч москвичи пропустили незадолго до финального свистка.

«Увы, но все кружева "Локомотива" в первом тайме никаких дивидендов не принесли. А в компенсированное время, напротив, хозяева могли пропустить курьезный гол: после очередного прострела Коноплянки мяч мог залететь от Хеведеса, но Гильерме среагировал. Тедеско явно был недоволен тем, как развивается игра, и пошел на изменения уже в перерыве — на поле вышел Суат Сердар, а через десять минут после начала второго тайма — Бенталеб.

Теперь очередь обороняться была за "Локомотивом". Гости стали все чаще и чаще бывать у чужих ворот, на фланге активничал Коноплянка. В одном из моментов украинец дважды пробил по воротам, но сначала его остановил Гильерме, а потом — Игнатьев. Бенталеб значительно добавил гостям атакующей мощи.

В конце концов "Шальке" дожал. Коноплянка точно подал угловой, а Маккенни перевисел всех, в том числе опекавшего его Идову, во вратарской. Немцы ликовали: казалось, что в какой-то момент они были согласны на ничью, но увозят из Москвы три очка. Болельщикам "Локомотива" остается утирать слезы: неплохой по содержанию матч останется в памяти только сухим, обидным поражением на последних минутах. Почти как в Стамбуле. Но дома — обиднее», — считает Рогулев.

Заявка на четвертое место в группе

Вадим Багров в своем блоге на soccer.ru допустил, что «Локомотив» может завершить групповой этап на последнем месте, хотя изначально считалось, что ему повезло с жеребьевкой.

«Если продолжит в том же духе — безусловно. "Порту" ведь не слабее ни "Галатасарая" (хотя в этой паре возможен любой исход), ни "Шальке". Как немцы не хуже никого из названных с "железнодорожниками" во главе. Чушь про "легкую группу" изначально была поводом подчеркнуть, что "Локомотив" попал в худший квартет из возможных. Здесь каждое поражение — позор, в отличие от группы, где есть гранды. А любая победа или успех, если они будут, станут лишь повторением того, что уже сделали с самим "Локомотивом". Если с "Порту" в двух матчах не увидим игры на победу — придется принимать решение.

Прошлым жить в футболе нельзя — буквально невозможно, даже если оно "золотое". Особенно когда команда разлагается без внятных причин, объяснений и свежих решений. Не исключено, что "Локомотив" просто прыгнул выше головы. Но в таком случае как быть с составом? У команды приличный по меркам РПЛ подбор кадров, то есть дело все-таки в тренере. И это печально, ведь легенд увольнять сложнее, чем тех, кто не отдал клубу столько, как Юрий Павлович. Но если в ближайшее время не вернутся игра и победы — вариантов не останется.

Для Лиги чемпионов у тренерского штаба москвичей очень слабые решения, команда дважды намекала публике, что может играть качественнее, и дважды не была готова к элементарным попыткам Терима и Тедеско сделать то, что им удалось — победить Семина», — пишет Багров. 0