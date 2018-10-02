Топ-5 самых интересных кандидатов на замену Моуринью в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» терпит бедствие под руководством Жозе Моуринью, опустившись на 10-е место в АПЛ, что привело к спекуляциям о его возможном увольнении. Приводим самые интересные кандидатуры на замену тренеру.

1. Зинедин Зидан

Если верить публикациям в британской и французской прессе, Зинедин Зидан — главный фаворит на то, чтобы заменить Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

Медиа обращают внимание на то, что молодой специалист — идеальная кандидатура для того, чтобы вернуть спокойствие в раздевалку команды, где, похоже, уже не играют за своего менеджера. Его спокойный подход в работе с подопечными и безоговорочный авторитет должны заставить футболистов поверить в себя и коллектив.

Для английского клуба Зизу выглядит привлекательным вариантом еще и потому, что он уже работал с топ-командой, и делал это успешно, выиграв три Лиги чемпионов и чемпионский титул в Испании — «Красные Дьяволы» вот уже пять лет не могут и близко приблизиться к таким трофеям.

Ппоскольку французу это удалось в «Реале», напичканному звездами, то у него вряд ли составить труда обуздать такую капризную личность, как Поль Погба, особенно с учетом того, что полузащитник — его соотечественник. При этом Зидан активно участвует в тренировках, поэтому может лично научить потенциальных подопечных чему-то новому, что будет иметь неоценимую пользу для их прогресса.

Зинедин Зидан AS

2. Антонио Конте

Про Антонио Конте в качестве преемника Моуринью в «МЮ» почти не пишут, но этот вариант также выглядит неплохим для коллектива с «Олд Траффорд». Манкунианцы с 2013 года безуспешно переживают перестройку за перестройкой, но возвращения клуба на былые позиции по-прежнему не происходит.

Между тем, итальянец прекрасно справился с этой миссией в «Ювентусе», который именно при нем перестал терпеть неудачи и не просто завоевал первое за девять лет чемпионство (если не считать отобранные у туринцев скудетто в 2005 и 2006 годах), но и превратился в гегемона кальчо — этот статус он не теряет до сих пор, хотя уже и при другом рулевом.

Что важно — ему не нужно осваиваться в Англии, в отличие от того же Зидана, ведь он в течение двух лет возглавлял «Челси», выиграв с ним чемпионский титул и кубок страны. Кроме того, Конте умеет выжимать максимум из недостаточно качественного состава (его сборная Италии тому подтверждение), с которым на отдельных позициях у «Юнайтед» есть проблемы, особенно в обороне, и как раз улучшить надежность у своих ворот он умеет.

Правда, у итальянца крутой нрав, но после характера сеу Жозе он должен показаться футболистам «Дьяволов» идеальным, тогда как с тем же Погба у него все было в порядке в Турине, более того — как раз Антонио сделал из него ключевого исполнителя «бьянконери».

3. Лоран Блан

Это еще один маловероятный кандидат на замену Моуринью, но эта фигура достаточно близка английскому клубу. Лоран Блан выступал за него на закате игровой карьеры и после завоевания чемпионского титула в 2003 году повесил бутсы на гвоздь. Бывший защитник провел успешную карьеру, и это не могло не сослужить ему хорошую службу в создании авторитета уже в тренерской работе, где он выигрывал чемпионские титулы с «Бордо» и ПСЖ.

Безусловно, в послужном списке Блана нет таких трофеев, как у Зидана или Конте, но зато он хорошо знает «Юнайтед», и поэтому прекрасно понимает, каким должен быть этот клуб с точки зрения игры и результата. Он обладает более мягким подходом в управлении командой, чем Моуринью, поэтому это также обещает улучшить микроклимат и раскрепостить футболистов.

Ну а то, что он приходится соотечественником Погба и Антони Марсьялю, чье будущее на «Олд Траффорд» под большим вопросом, должно помочь правлению манкунианцев удержать их в коллективе.

Лоран Блан Eurosport

4. Эдди Хау

А такой кандидатуре вряд ли даже вспомнят в совете директоров «Красных Дьяволов», тогда как приглашение Эдди Хау видится любопытным.

40-летний англичанин отметился тем, что совершил настоящее чудо с «Борнмутом», когда сперва спас его от вылета к любителям, а затем вывел в третий по рангу дивизион Англии, после чего несколько позже пробился с ним же во второй и первый дивизион — то есть, в конечном счете, в Премьер-лигу. В этой кампании «Вишенки» неожиданно занимают седьмое место, демонстрируя способность преуспеть еще и в элите.

Молодой специалист умеет заставить подопечных прогрессировать, и при этом отличает большой тактической гибкостью — его команды способны играть в любой футбол, а это умение в нынешнее время просто бесценно.

«МЮ» же, который уже трижды обжегся на опытных тренерах после ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона, кажется, будет полезно попытаться сделать ставку на представителя нового поколений наставников.

Проблемой, конечно, обещает стать то, что Хау почувствует невероятное давление на столь большом уровне, но ведь топ-менеджеры не прилетают с Марса, а только становятся таковыми.

5. Эрик тен Хаг

Пожалуй, это самая фантастическая кандидатура на замену Моуринью, но зато самая дерзкая, а главное — соответствует мечте «Юнайтед» найти кого-то столь же фундаментального, как Фергюсон.

Эрик тен Хаг два года возглавлял вторую команду «Баварии» и разделяет те же футбольные идеи, что и Пеп Гвардиола, с которым тогда работал бок о бок, правда, в отличие от каталонца, голландец более гибкий тактически. В 2015-2017 годах специалист очень успешно поработал с загибавшимся было «Утрехтом», заняв с ним пятое и четвертое место в Эредивизии, а также выиграв Кубок Нидерландов.

Эрик тен Хаг Sport.net

Эти успехи не остались незамеченными, и теперь тен Хаг возглавляет «Аякс», с которым пробился в групповой этап Лиги чемпионов и стартовал там с победы.

Главные достоинства этого молодого тренера во многом совпадают с тем, чем славился сэр Алекс — умение работать с молодыми исполнителями, заставляя их стремительно прогрессировать, сбалансированный футбол с атакующим уклоном и прекрасные организаторские способности — в «Утрехте» Эрик объединял функции наставника команды с должностью спортивного директора, оказав решающее влияние на реорганизацию работы всего клуба.

Сейчас «Красные Дьяволы» вряд ли даже обращают внимание на этого специалиста, но он обещает стать тем, за кого в будущем развернется настоящая охота европейских грандов. 0