«МЮ» проиграл борьбу за чемпионство уже в сентябре

Лондонский «Вест Хэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в рамках седьмого тура АПЛ. После этого поражения команда Жозе Моуринью опустилась на восьмое место, имея в активе 10 очков после семи туров. При этом «красные дьяволы» имеют отрицательную разницу мячей «-2».

У игроков «МЮ» нет профессиональной гордости

Обозреватель ESPN Скотт Паттерсон безжалостно критикует игроков «МЮ» и их тренера Жозе Моуринью за игру показанную против «Вест Хэма»

«В конце ужасной недели "Манчестер Юнайтед" действительно нуждался в победе в выездном матче с "Вест Хэмом". Вот только игрокам, похоже, об этом не сообщили, так что они потерпели второе унизительное поражение подряд. Хозяева вполне заслужили победу со счетом 3: 1. "Юнайтед" крепко спал в течение первых 10 минут и проснулся уже уступая один мяч, благодаря голу Фелипе Андерсона.

"Юнайтед" вернулся в игру и доминировал во владении мячом, ничего с этим преимуществом не делая. Был шанс у Ромелу Лукаку, который попал в штангу, но следующий гол тоже пошел на счет "Вест Хэма", благодаря автоголу, не оставившему Давиду Де Хеа никаких шансов.

У "МЮ" появилась какая-то надежда, когда вышедший на замену Маркус Рашфорд забил отличный гол, но "Вест Хэм" оформил победу после того, как Марко Арнаутавич принял заброс за спину защитников "Юнайтед". Ужасный день для "МЮ" и ужасный день для Жозе Моуринью.

Положительное: Рашфорд забил гол. Болельщики "МЮ" всегда рады видеть его в протоколе. Это было хорошее выступление, осле того, как он появился на поле во втором тайме.

Отрицательное: А что не было отрицательным? Тактика, игра и результат были ужасны, и все это в матче против команды, которая вполне может вылететь в этом сезоне. Моуринью сделал все совершенно неправильно. Пытаться сыграть в обороне и все же пропустить три мяча — это стыд.

Игроки, по большому счету, проявили нулевую профессиональную гордость. Независимо от того, как плоха тактика или насколько им противен тренер, нет никакого оправдания такой игре. Поль Погба и Ромелу Лукаку были худшими игроками на поле, что вызывает беспокойство, если учитывать, что они самые дорогие покупки Моуринью».

«МЮ» уже проиграл борьбу за чемпионство

Корреспондент The Guardian Дэвид Хитнер считает, что кризис, обрушившийся на «Манчестер Юнайтед», лишил команду надежд на борьбу за чемпионство.

«Клубы не могут выиграть Премьер-лигу к концу сентября, но они, безусловно, могут ее проиграть. И все-таки для "Манчестер Юнайтед" гибель их титульных амбиций в матче с "Вест Хэмом" была больше похожа на скромную сноску.

Их проблемы были описаны большими буквами на открытых площадях Лондонского стадиона, а также в конце прошлой субботней домашней ничьей с "волками" и вылетом из Кубка футбольной лиги после матча с "Дерби" на "Олд Траффорд", не говоря уже о гражданской войне между Жозе Моуриньо и Полем Погба.

"Вест Хэм" стабилизировался после того, как в начале сезона они проиграли в четырех матчах подряд. Стоит вспомнить тревогу, охватившую команду после этого финального поражения — дома от "Вулверхэмптона" — и в предверии матчей с "Эвертоном", "Челси" и "Юнайтед". Тем не менее, "Эвертон" был побежден на "Гудисон-парке", да и домашняя ничья в матче против "Челси" приободрила команду.

Встреча с "МЮ" — это был еще один отрепетированный спектакль, но хозяевам не нужно было показывать выдающуюся игру, чтобы одолеть ослабленный "Юнайтед", поле того, как Моуринью вышвырнул из состава Алексиса Санчеса».

Запутанное мышление Моуринью

Автор The Telegraph Джим Вайт удивляется тактическим задумкам Жозе Моуринью, которые не принесли никакого результата.

«И подумать только, ведь две недели назад "Вест Хэм" был буквально в штопоре. А теперь команда Мануэля Пеллегрини, вслед за разгромом соперника в Кубке Лиги, с легкостью победила "Манчестер Юнайтед". Это была, как сообщил их менеджер, очень хорошая неделя для "молотобойцев".

Однако для их гостей это было нечто совсем другое: очередной день, очередная катастрофа. Поскольку рассказы о внутренних спорах не ослабевают, Жозе Моуриньо требовалось сильное заявление о намерениях, осязаемое доказательством того, что он контролирует ситуацию.

И тренер не помог себе, показав мастер-класс по запутанному мышлению. После двух хорошо организованных побед над "Уотфордом" и "Бернли", Моуриньо изменил свой тактический подход. Поль Погба, возможно, настаивал в течение недели, что методы "МЮ" всегда должны основываться на мантре "атака, атака, атака". Но уже давно ясно, что три слова, которые предпочитает Моуринью: "сдерживание, сдерживание, сдерживание".

Он оставил в запасе Джесси Лингарда и, к большому удивлению и облегчению своего соперника, вывел Алексиса Санчеса из состава. И, по-видимому, потому, что он не мог доверять умениям Антони Марсьяля отрабатывать в обороне, тренер выстроил линию защитников из пять человек. В неустанном стремлении Моуринью превратить полузащитников в центр-бэков, на этой неделе настала очередь Скотта МакТоминая принять удар на себя и занять место рядом с Крисом Смоллингом и Виктором Линделофом в центре обороны».

Ужасный рекорд «МЮ»

Обозреватели Daily Mail Кейт Макгриви и Люк Агустус фиксируют худший старт «МЮ» в сезоне за долгие годы.

«Забитый уже на пятой минуте гол Фелипе Андерсона был самым ранним пропущенным "Юнайтед" голом в этом сезоне, который увеличил и без того немалое давления на Жозе Моуринью и его игроков.

"Юнайтед" мог бы постараться не пропускать так быстро на Лондонском стадионе после и без того непростой недели. Манкунианцы проиграли дома выступающему в Чемпионшипе "Дерби" в Кубке лиги, в то время как отношения между Жозе Моуринью и Полем Погба остаются более чем прохладными.

Ранний гол Андерсона оставил основного вратаря "МЮ" Давида де Хеа только с одним "сухарем" в первых семи матчах лиги. В прошлом сезоне испанский голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности в шести из первых семи матчах лиги. Его игра — отражение ужасного старта "Юнайтед" в этом сезоне.

Плохое начало сезона в Манчестер Юнайтед было хорошо задокументировано, и теперь оно стало рекордом ... но совсем не таким, каким хотелось бы.

Поражение в субботу означает, что "Красные дьяволы" оформили свой худший старт в любой кампании Премьер-лиги после семи матчей. В злополучное царствование Дэвида Мойеса (2013-14) они также набрали 10 очков.

Если взглянуть в прошлое, это худший старт "Юнайтед" с 1989-90 годов — когда они собрали всего семь очков в том же числе игр».

Проблема Погба

Автор Sky Sports Джек Вилкинсон считает, что матч с «Вест Хэмом» лишь ухудшит разногласия между Жозе Моуринью и французским полузащитником.

«Несмотря на растущую напряженность между Моуринью и Погба, тренер "Манчестер Юнайтед" был верен своему слову и поставил француза в стартовый состав против "Вест Хэма". Будет ли реакция от полузащитника после всего, что продолжалось в течение недели?

Погба, которого Моуринью на неделе лишил звания вице-капитана, начал слева в линии полузащиты из трех человек, в которой также участвовали Маруан Феллайни и Неманья Матич. Тем не менее, это был неудачный для него день.

Без вариантов развития атаки перед ним, было явно видно огорчение Погба, когда он был вынужден отыгрывать мяч назад во время разочаровывающей первой половины игры. Более четкие признаки этого разочарования появились во второй половине.

Погба с мячом смещался с фланга в центр, но без поддержки он изо всех сил пытался сохранить владение до того, как его заблокировал Педро Обианг. Раздраженно жестикулирующий француз выглядел далеко не впечатленным своими товарищами по команде.

Время Погба закончилось на 70-й минуте, когда его заменил Моуринью. Между этими двумя был несколько неудобный момент, поскольку Погба сразу занял свое место на скамейке запасных, но менеджер "Юнайтед" успел похлопать уходящего полузащитника по спине. Но это вряд ли изменило настроение игрока, так как эта ситуация начинает накаляться».

Жозе — аут

Автор Евроспорта Дмитрий Панферов считает. что «МЮ» пора расставаться с тренером.

«Жозе окончательно поплыл еще и потому, что засунул любимое альтерэго куда подальше. На пресс-конференции после влета "Вест Хэму" португалец выдал тираду по поводу отсутствия Алексиса и выхода в старте Антони Марсьяля: "Многие месяцы люди твердили Марсьяль, Марсьяль, Марсьяль и требовали убрать Алексиса. На этой неделе я исполнил их желание". За время в "МЮ" Жозе приучил к нелогичным решениям применительно к стартовому составу и расположению игроков, но, кажется, в первый раз пошел на поводу у хейтеров.

"Вест Хэм", конечно, удивился, когда увидел справа в обороне Эшли Янга, посмеялся, рассмотрев в центре обороны Скотта Мактомини, и окончательно расхохотался, когда нашел в стартовом сочетании Поля Погба. Француз на неделе разругался с тренером и глупо было бы предполагать, что чемпион мира будет рвать за Жозе на "Олимпийском стадионе". Естественно, этого не произошло.

Погба чаще всех бил (3 удара), но в створ попал лишь раз, дважды потерял мяч и трижды сфолил, причем больше всех пострадал Андрей Ярмоленко. Француз только чудом оказался не худшим игроком "МЮ" по оценке Whoscored — помогли Де Хеа, который пустил трижды при трех ударах в створ, Линделёф, влепивший автогол, и Янг (играл на непривычной позиции справа в обороне) с Матичем (тормозил атаки "дьяволов" при 10% владения мячом и ни разу не отобрал мяч)». 0