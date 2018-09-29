«Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом»

Стартовый матч девятого тура РПЛ между «Оренбургом» и московским «ЦСКА» завершился победой армейцев. Единственный мяч во встрече забил форвард московской команды Федор Чалов, который реализовал пенальти.

ЦСКА подошел к матчу серьезно

Автор «Коммерсанта» Александр Ильин объясняет, почему матч в Оренбурге был важен для обеих команд.

«Матч-открытие девятого тура чемпионата России нельзя было назвать рядовым. ЦСКА и "Оренбург" разделяли всего два очка, а располагались они недалеко от ближайших преследователей единоличного лидера первенства "Зенита" — "Краснодара", "Ростова" и "Спартака".

Армейцы понимали, что недооценивать соперника, который недавно на своем поле дал бой даже петербургскому клубу (1:2), а до этого достойно смотрелся в противостоянии с теми же "Спартаком" (0:1) и "Краснодаром" (1:1), да еще одолел "Локомотив" (1:0), чревато нежелательными последствиями.

Ну а для оренбуржцев визит столичного гранда априори являлся крупным событием, и настраивались они на него по высшему разряду. Кстати, по воле календаря команда Владимира Федотова оказалась, можно сказать, на "разогреве" у мадридского "Реала", с которым ЦСКА встретится через четыре дня во втором туре группового этапа Лиги чемпионов».

«Оренбург» едва не удивил гостей

Корреспондент Sport24 Данила Игнатов восхищается новичком этого сезона, который куда успешнее проявляет себя в высшем дивизионе, чем в свой первый заход.

«А "Оренбург" — одно из главных открытий этого сезона. Команда только-только вернулась из ФНЛ, но уже поджимает лидеров на 6-м месте. Во вторник оренбуржцы выбили из Кубка "Динамо-Барнаул", но через три дня полностью поменяли состав на игру против ЦСКА.

У себя дома "Оренбург" уже обыгрывал "Локо", но на этот раз начал очень неуверенно: много терял мяч на своей половине поля, даря шансы сопернику. Реализовать преимущество армейцы никак не могли то из-за мокрой синтетики поля, то из-за неопытности молодежи. А на 17-й минуте оренбуржцы упустили самый опасный момент тайма: Сутормин бил в упор, но Акинфеев на линии сделал невообразимый сэйв».

Рекордсмен Чалов

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев впечатлен молодым форвардом ЦСКА, который забил свой седьмой гол в Премьер-лиге в этом сезоне.

«Чаще всего ЦСКА атаковал через правый фланг, где на привычном супер-уровне таскал мяч Мариу Фернандес. Сколько лет бразилец делает одно и тоже, но ни один тренер, даже такой дотошный как Федотов, ничего не может с этим поделать.

Так и родился гол армейцев: Фернандес в очередной раз сделал прострел справа, а Чалов получил по голове от Вадима Афонина. Владислав Безбородов показал на точку, и в "Оренбурге" даже не спорили: к пенальти там начинают привыкать, это был уже третий 11-метровый в ворота Евгения Фролова в чемпионате.

Чалов пробил уверенно — Фролов и мяч оказались в разных углах. 20-летний нападающий всего за девять туров успел установить личный рекорд: на его счету уже семь голов, на один больше, чем в прошлом и позапрошлом сезонах. Такими темпами Чалов вполне может замахнуться на достижение Жо, который приехал в ЦСКА в 19 лет и сходу забил 14 мячей».

Ученик Моуринью

Обозреватель «Советского Спорта» Вадим Анисимов отмечает, что хозяева не давали гостям легкой жизни и достойно сопротивлялись.

«Оренбуржцы страдали от нехватки габаритного форварда в атакующей линии. Напрашивалась замена и подходящим решением стал Андрей Козлов — лучший бомбардир "Оренбурга", который по задумке Федотова остался в запасе. С выходом второго нападающего на поле дела у хозяев пошли лучше. Порой команды сваливались в игру на встречных курсах.

Возможно, 52-летний Владимир Федотов действительно не зря смотрит мастер-классы Моуриньо и Бенитеса, потому что его "Оренбург" в лучших традициях старался как можно скорее перейти в атаку и забить свой первый гол в ворота армейцев.

Как все-таки было эстетически приятно смотреть на армейского хорвата Николу Влашича. Помните, как в детстве крутилась игрушечная юла? Примерно также хорват вертел вокруг себя защитников "Оренбурга", когда сам был с мячом. Пожалуй, сейчас арендованный у "Эвертона" Влашич — один из лучших легионеров РПЛ.

Несмотря на все потуги, команды так и не смогли больше забить ни одного гола. Болельщики ЦСКА традиционно оголили торсы и праздновали победу».

У ЦСКА в атаке те же герои и те же самые проблемы

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов анализирует проблемы армейцев в линии атаки.

«До сих пор непонятно, как Гинер умудрился выкрасть Влашича. Если в первых матчах по хорвату было сложно сказать, что он прямо супер, то теперь никаких сомнений нет. Никола провел отличный матч против "Спартака", с "Оренбургом" он снова был самым активным и полезным. Главная заслуга Влашича — продвижение мяча. Его отличная скорость и умение работать корпусом позволяют тащить снаряд самому на очень внушительные отрезки поля.

Москвичи здорово преодолевали центре поля, отлично работали прессингом в начале встречи, пока не повели в счете, но вот уже внутри штрафной и непосредственно перед ней — начинаются проблемы.

Можно и нужно упомянуть, что "Оренбург" оборонялся большими силами и делал это качественно, но ровно та же самая проблема возникала у "красно-синих" в дерби недельной давности. Это уже явно походит на тенденцию.

Чаще всего, не находя продолжения, ЦСКА сваливается на фланги (преимущественно подключает Фернандеса, Набабкин хоть и защитник экстра-класса, но атакующий потенциал у него скромнее), только вот навесы для "армейцев" не подходят (нет габаритных нападающих), а прострелами сложно взломать массированную оборону.

Что с этим делать? Прибавлять в скорости. Проникать в штрафную сходу, стараясь не задерживаться на границе площади. Но атаковать так — гораздо тяжелее». 0