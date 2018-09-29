ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом»

    Реакция СМИ на выездную победу ЦСКА в Оребнурге

    РПЛ Футбол России Оренбург ЦСКА Календарь РФПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЖертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью? ЦСКА — «Оренбург»«Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом» «Реал» — «Атлетико»Примера. «Барселона» примет «Атлетик», «Севилья» в гостях у «Эйбара», мадридское дерби,
  • 00:23
    • Роналду: Обвинения в изнасиловании — это «фейк-ньюс»
  • 23:40
    • «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену»
  • 23:27
    • «Бавария» проиграла «Герте» в Берлине
  • 22:17
    • СКА по буллитам уступил «Авангарду»
  • 22:04
    • «Салават Юлаев» на выезде уступил «Витязю»
  • 21:43
    • «Ак Барс» одержал волевую победу над «Амуром»
  • 21:22
    • Адвокаты Роналду отрицают обвинения в изнасиловании
    Все новости спорта
    ЦСКА — «Оренбург»
    ЦСКА — «Оренбург»
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Стартовый матч девятого тура РПЛ между «Оренбургом» и московским «ЦСКА» завершился победой армейцев. Единственный мяч во встрече забил форвард московской команды Федор Чалов, который реализовал пенальти.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    ЦСКА подошел к матчу серьезно

    Автор «Коммерсанта» Александр Ильин объясняет, почему матч в Оренбурге был важен для обеих команд.

    «Матч-открытие девятого тура чемпионата России нельзя было назвать рядовым. ЦСКА и "Оренбург" разделяли всего два очка, а располагались они недалеко от ближайших преследователей единоличного лидера первенства "Зенита" — "Краснодара", "Ростова" и "Спартака".

    Армейцы понимали, что недооценивать соперника, который недавно на своем поле дал бой даже петербургскому клубу (1:2), а до этого достойно смотрелся в противостоянии с теми же "Спартаком" (0:1) и "Краснодаром" (1:1), да еще одолел "Локомотив" (1:0), чревато нежелательными последствиями.

  • РПЛ. ЦСКА победил в Оренбурге, «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» в гостях у «Анжи»
  • Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги
  • Вчера

    • Ну а для оренбуржцев визит столичного гранда априори являлся крупным событием, и настраивались они на него по высшему разряду. Кстати, по воле календаря команда Владимира Федотова оказалась, можно сказать, на "разогреве" у мадридского "Реала", с которым ЦСКА встретится через четыре дня во втором туре группового этапа Лиги чемпионов».

    «Оренбург» едва не удивил гостей

    Корреспондент Sport24 Данила Игнатов восхищается новичком этого сезона, который куда успешнее проявляет себя в высшем дивизионе, чем в свой первый заход.

    «А "Оренбург" — одно из главных открытий этого сезона. Команда только-только вернулась из ФНЛ, но уже поджимает лидеров на 6-м месте. Во вторник оренбуржцы выбили из Кубка "Динамо-Барнаул", но через три дня полностью поменяли состав на игру против ЦСКА.

  • Жертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью?
  • Проблемы во взаимоотношениях с Полем Погба лишь подчеркнули вызовы, стоящие перед португальским специалистом
  • Вчера

    • У себя дома "Оренбург" уже обыгрывал "Локо", но на этот раз начал очень неуверенно: много терял мяч на своей половине поля, даря шансы сопернику. Реализовать преимущество армейцы никак не могли то из-за мокрой синтетики поля, то из-за неопытности молодежи. А на 17-й минуте оренбуржцы упустили самый опасный момент тайма: Сутормин бил в упор, но Акинфеев на линии сделал невообразимый сэйв».

    Рекордсмен Чалов

    Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев впечатлен молодым форвардом ЦСКА, который забил свой седьмой гол в Премьер-лиге в этом сезоне.

    «Чаще всего ЦСКА атаковал через правый фланг, где на привычном супер-уровне таскал мяч Мариу Фернандес. Сколько лет бразилец делает одно и тоже, но ни один тренер, даже такой дотошный как Федотов, ничего не может с этим поделать.

  • Лопетеги не удается сделать «Реал» сильным
  • Реакция прессы на матч «Севилья» — «Реал»
  • 27/09/2018

    • Так и родился гол армейцев: Фернандес в очередной раз сделал прострел справа, а Чалов получил по голове от Вадима Афонина. Владислав Безбородов показал на точку, и в "Оренбурге" даже не спорили: к пенальти там начинают привыкать, это был уже третий 11-метровый в ворота Евгения Фролова в чемпионате.

    Чалов пробил уверенно — Фролов и мяч оказались в разных углах. 20-летний нападающий всего за девять туров успел установить личный рекорд: на его счету уже семь голов, на один больше, чем в прошлом и позапрошлом сезонах. Такими темпами Чалов вполне может замахнуться на достижение Жо, который приехал в ЦСКА в 19 лет и сходу забил 14 мячей».

    Ученик Моуринью

    Обозреватель «Советского Спорта» Вадим Анисимов отмечает, что хозяева не давали гостям легкой жизни и достойно сопротивлялись.

    «Оренбуржцы страдали от нехватки габаритного форварда в атакующей линии. Напрашивалась замена и подходящим решением стал Андрей Козлов — лучший бомбардир "Оренбурга", который по задумке Федотова остался в запасе. С выходом второго нападающего на поле дела у хозяев пошли лучше. Порой команды сваливались в игру на встречных курсах.

    Возможно, 52-летний Владимир Федотов действительно не зря смотрит мастер-классы Моуриньо и Бенитеса, потому что его "Оренбург" в лучших традициях старался как можно скорее перейти в атаку и забить свой первый гол в ворота армейцев.

    Как все-таки было эстетически приятно смотреть на армейского хорвата Николу Влашича. Помните, как в детстве крутилась игрушечная юла? Примерно также хорват вертел вокруг себя защитников "Оренбурга", когда сам был с мячом. Пожалуй, сейчас арендованный у "Эвертона" Влашич — один из лучших легионеров РПЛ.

  • Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемы
  • СМИ — о неожиданном поражение «сине-гранатовых» от «Леганеса»
  • 27/09/2018

    • Несмотря на все потуги, команды так и не смогли больше забить ни одного гола. Болельщики ЦСКА традиционно оголили торсы и праздновали победу».

    У ЦСКА в атаке те же герои и те же самые проблемы

    Автор Rusfootball.info Григорий Каленов анализирует проблемы армейцев в линии атаки.

    «До сих пор непонятно, как Гинер умудрился выкрасть Влашича. Если в первых матчах по хорвату было сложно сказать, что он прямо супер, то теперь никаких сомнений нет. Никола провел отличный матч против "Спартака", с "Оренбургом" он снова был самым активным и полезным. Главная заслуга Влашича — продвижение мяча. Его отличная скорость и умение работать корпусом позволяют тащить снаряд самому на очень внушительные отрезки поля.

    Москвичи здорово преодолевали центре поля, отлично работали прессингом в начале встречи, пока не повели в счете, но вот уже внутри штрафной и непосредственно перед ней — начинаются проблемы.

  • «Челси» остановил «Ливерпуль». Три вывода на будущее
  • Главные итоги неожиданной неудачи «Ливерпуля» в поединке Кубка лиги против «Челси» на «Энфилде»
  • 27/09/2018

    • Можно и нужно упомянуть, что "Оренбург" оборонялся большими силами и делал это качественно, но ровно та же самая проблема возникала у "красно-синих" в дерби недельной давности. Это уже явно походит на тенденцию.

    Чаще всего, не находя продолжения, ЦСКА сваливается на фланги (преимущественно подключает Фернандеса, Набабкин хоть и защитник экстра-класса, но атакующий потенциал у него скромнее), только вот навесы для "армейцев" не подходят (нет габаритных нападающих), а прострелами сложно взломать массированную оборону.

    Что с этим делать? Прибавлять в скорости. Проникать в штрафную сходу, стараясь не задерживаться на границе площади. Но атаковать так — гораздо тяжелее». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дубль Ари едва не отправил Тихонова в отставку
  • 25/09/2018 в 01:55
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — «Арсенал» Тула
  • 2.09
  • Сегодня в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — ЦСКА
  • «Спартаку» удалось не проиграть, а ЦСКА не сумел выиграть
    • 02:14 24/09/2018     Эден Азар
  • «Челси» остановил «Ливерпуль». Три вывода на будущее
    • 14:13 27/09/2018     Александр Поветкин и Энтони Джошуа
  • Проиграл непобежденному. Поветкин приблизился к завершению карьеры
    • 11:45 23/09/2018
    Тоже интересно
    СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Амур», СКА уступил «Авангарду»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 сентября Вчера в 22:540
  • 19:40
    • Загитова с термя мировыми рекордами выиграла турнир в Германии
  • 19:27
    • Пенальти принес ЦСКА выездную победу над «Оренбургом»
  • 18:29
    • Паредес вызван в сборную Аргентины, Месси — нет
    ЦСКА — «Оренбург» Футбол РПЛ. ЦСКА победил в Оренбурге, «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» в гостях у «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги Вчера в 19:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Непростой выезд «армейцев» в Оренбург
  • 2.71
    •
  • 00:58
    • Ковач: Одно очко «Баварии» в двух матчах — вовсе не проблема
  • 00:44
    • Итальянские волейболисты победили Польшу, но не вышла в полуфинал ЧМ
  • 23:54
    • «Райо Вальекано» и «Эспаньол» сыграли вничью
    «Реал» пока не выигрывает у сильных команд в Примере Футбол Лопетеги не удается сделать «Реал» сильнымРеакция прессы на матч «Севилья» — «Реал» 27/09/2018 в 20:100
  • 17:18
    • У Марсело выявлено повреждение камбаловидной мышцы
  • 16:34
    • «Зенит» проведет товарищеский матч против команды Бундеслиги
  • 15:49
    • Защитник «Барселоны» получил травму
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие