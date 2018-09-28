Жертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью?

Противостояние с бывшими подопечными

Дважды за неделю болельщики «Манчестер Юнайтед» покидали «Олд Траффорд», задаваясь одним и тем же вопросом: что случилось с командой? Потеряв очки в игре с «Вулверхэмптоном» в рамках Премьер-лиги, «красные дьяволы» еще и вылетели с Кубка лиги, проиграв представителю Чемпионшипа «Дерби Каунти».

И в данном случае нужно понимать, кто противостоял Моуринью на тренерских мостиках, ведь против Жозе играли команды его бывших подопечных. Нуну Эшпириту Санту защищал цвета «Порту», который в 2004 году выиграл Лигу чемпионов, а Фрэнк Лэмпард в течении нескольких лет был основным игроком «Челси».

Сам Лэмпард пошутил, что противостояние с Моуринью заставит их обоих почувствовать себя старыми. Впрочем, в этом выражении есть нечто большее, чем просто напоминание об уходящем времени. Как и Нуну, Лэмпард учился у своего бывшего наставника. Он освоил его методы работы, принял их и усовершенствовал. То, что однажды сделало Моуринью уникальным и даже особенным, стало обычной практикой, поэтому он стал жертвой собственного успеха.

Работа с мужчинами

А разве могло быть иначе? Его слова производили впечатление, а фразы навсегда становились футбольной историей. Неудивительно, что его тренерская работа так повлияла на многих. «Его внимание к деталям было невероятным, и он навсегда изменил мое представление о футболе», — сказал бывший капитан «Челси» Джон Терри в прошлом году.

Терри вспоминает, насколько его удивил профессионализм Моуринью уже в первый день совместной работы в «Челси». По его словам, португалец разделил поле на четыре части. Каждое упражнение было связано с определенным напитком, ждавшим игроков после его завершения. «В конце тренировочного процесса все ребята сказали "вау". Ментально и психологически он сразу же втерся нам в доверие», — добавил Терри.

Описание этой тренировки не кажется особенно примечательным. Но в этом-то и дело. Так же, как Арсен Венгер стал инициатором повсеместного изменения рациона питания игроков Премьер-лиги, так и уровень организации Моуринью стал нормой. Если завтра он перейдет в «Вулверхэмптон» или «Дерби», то его занятия будут гораздо менее чужды для игроков.

Конечно, Моуринью осознал, что его методика перестала быть уникальной еще несколько лет назад. Именно поэтому он так щедро делится информацией с молодыми специалистами. «Любой тренер может зайти в мой офис, подключить карту памяти к компьютеру и загрузить мои учебные планы. А почему бы и нет? Они могут загрузить мою информацию, но не могут загрузить мою ДНК», — твердил португалец.

Это подчеркивает второй ключевой момент в вопросе того, как сильно изменился Моуринью, чья личность была неотъемлемой частью его успеха, как и его методы обучения. Связь, которую он поддерживал с подопечными, особенно на первых этапах карьеры, была просто невероятной.

В «Челси» ведь были не только Терри и Лэмпард, но и Петр Чех с Дидье Дрогба. Эта четверка вела команду за собой во время второго приезда Моуринью на «Стэмфорд Бридж». Ситуация стала ухудшаться лишь после того, как последние двое покинули клуб летом 2015 года.

В «Интере» его группа закаленных ветеранов получила вдохновение и выиграла Лигу чемпионов в 2010 году. Самому молодому футболисту, игравшему тогда в финале, было 25 лет. Это были мужчины, но даже данный факт не помешал Марко Матерацци плакать словно ребенок с уходом Моуринью.

Время шло, мотивационные методы португальца не менялись, в отличие от игроков. Другой рассказ Терри ярко это иллюстрирует.

Однажды Моуринью захотел унизить защитника. Это случилось во время первого этапа португальца в «Челси» в межсезонье. Терри как раз привел команду к чемпионству в качестве капитана, но даже это не остановило наставника от того, чтобы усадить Терри на скамейку и угрожать ему покупкой кого-то другого ему на замену.

И хотя Терри изначально не мог понять, почему тренер так общается с ним, обо всем рассказала его реакция на слова Жозе. Ответ заключался в том, что защитник стал работать еще тяжелее. «Ради него я был готов покинуть поле в гробу, и каждый игрок в нашей команде чувствовал то же самое», — заявил Терри впоследствии.

Современные реалии

Может ли сейчас Моуринью ждать подобного ответа от своего игрока? Проблемы во взаимоотношениях с Полем Погба свидетельствуют об обратном. В свое время даже у сэра Алекса Фергюсона были проблемы с французом и его пресловутым агентом Мино Райолой. Добиваться выполнения требований становиться все труднее, что португалец сам признал в интервью France Football.

«Мне пришлось приспособиться к новому миру и к тому, что сейчас любят молодые игроки. Нужно было понять разницу между таким парнем, как Фрэнк Лэмпард, который в свои 23 года уже был мужчиной, думал о футболе, работе, профессионализме, и о нынешних парнях, которые в 23 года остаются детьми», — сказал Моуринью.

Его оценка меняющегося характера работы с молодыми игроками кажется особенно пророческой в свете активного использования социальных сетей тем же Погба. «На данный момент я называю их мальчиками, а не мужчинами, по той причине, что считаю их капризниками. Все, что их окружает, не помогает ни им самим, ни моей работе», — добавил специалист.

«Мне пришлось приспособиться ко всему этому. Десять лет назад никто не приносил мобильный телефон в раздевалку. Сейчас все изменилось. Нужно было смириться с этим, потому что, если вы будете бороться, то нарветесь на лишний конфликт и рискуете оказаться в каменном веке», — продолжил Моуринью.

Смена методологии — это один из вызовов для любого стареющего тренера, пытающегося продлить свое пребывание на вершине. Особенно сложно она дается тем, кто работает не только с топ-игроками, а также тем, что добился успеха за счет своего жесткого стиля работы.

Нельзя отрицать, что футбол не стоит на месте. Ирония Моуринью заключается не только в том, что его работа стала катализатором этого прогресса. Его «мужчины», следовавшие всем инструкциям, теперь тоже стали тренерами, которые играют против него, а не помогают победить. 0