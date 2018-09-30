«Локомотив» скорее жив, чем мертв

Московский «Локомотив» добился победы над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче девятого тура РПЛ. Первый гол в матче провел португальский полузащитник столичного клуба Мануэл Фернандеш, в компенсированное время отличился Рифат Жемалетдинов. «Локомотиву» удалось прервать трехматчевую серию без побед в чемпионате страны и подняться на шестое место.

Шанс Эдера и Баринова

Обозревательница «Спорт-Экспресса» Юлия Яковлева оценивает вынужденные перестановки в составе «Локомотива», которые не ослабили команду.

«В матче с "Ахматом" железнодорожники предстали в слегка обновленном составе. Главным сюрпризом стало отсутствие капитана Денисова. Оказалось, полузащитник травмировал спину во время одной из тренировок. Но нет худа без добра, на его место вышел Баринов, который давно заслужил шанса в стартовом составе. Он остался в команде, когда мог уйти в аренду и получать больше игрового времени, и оправдал ожидания в матче с "Зенитом", забив классный гол.

Да и кому не хотелось посмотреть на пару Крыховяк — Баринов? Дуэт в центре поля перспективный, возможно, в ближайших матчах станет основным. Все в руках 22-летнего полузащитника. Кстати, в первом тайме Баринов отметился красивым ударом по воротам через себя. Но не всем же забивать, как Эдер или Криштиану Роналду.

Второе вынужденное изменение произошло в линии атаки. Смолова прооперировали, он выбыл на 30-40 дней, Фарфан все еще восстанавливается после повреждения. Так что свой шанс получил фартовый Эдер. Португалец редко забивал больше 10 голов за сезон. Да и в "Локо" брался в качестве подмены более результативным одноклубникам. Но очень помог своим голом-шедевром в кубковой встрече с "Балтикой". И конечно же заслужил шанс показать себя.

Сейчас между Эдером и Смоловым нет большой разницы. Первый забил один мяч, второй — два. Так что большой драмы после потери российского форварда не случилось, разве что из-за лимита придется поломать голову. Но и это не критично. А вдруг Эдер почувствует кураж, и, как однажды в "Браге", выдаст классный сезон?»

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Рахимов доминировал в первом тайме

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Степан Бурлаков отмечает уверенную игру гостей в первом тайме, который не вышел слишком насыщенным.

«По сравнению с матчем против "Спартака" изменения в составе "Ахмата" можно назвать косметическими. В отсутствие Бернарда Бериши единственным форвардом стал Аблай Мбенг, а в тройке центральных хавбеков вместо Михаила Гащенкова с первых минут вышел Антон Швец. Мы привыкли к тому, что высокорослый полузащитник играет чистого "опорника", но на сей раз его позицию в тактической расстановке можно охарактеризовать как "правый инсайд". Слева в аналогичной роли выступил Идрисса Думбия, а Олег Иванов получил возможность применять свои недюжинные футбольные таланты по ситуации.

В первой половине встречи замыслы Рахимова выглядели более впечатляющими в сравнении с тактическими планами Семина. Слегка веселившие игру в стартовые десять минут забегания Брайана Идову по левому флангу быстро закончились, как только гости закрыли эту лазейку на своем краю обороны, и началось в целом унылое перекатывание мяча. Справа Владислав Игнатьев, упираясь в неприступные бастионы, даже поперек и назад не всегда пасовал точно, мысли Гжегожа Крыховяка диссонировали с передвижениями братьев, а Эдер старательно, но безуспешно пытался устроить свидание с мячом.

Все, что запомнилось за стартовые 45 минут, — это удары в сетку с внешней стороны ворот Мануэла Фернандеша и Милада Мохаммади. Явно маловато, чтобы признать матч хотя бы условно смотрибельным».

Рашид Рахимов Главный тренер «Ахмата» Не люблю обсуждать судейство, знаете, как получается — говорят, жалуется. Но на самом деле было много спорных моментов, которые вызвали удивление. Только что увидел момент с игрой рукой. Игрок просто катится, если сравнить с баскетболом, то снимает мяч с кольца высокой рукой. Извиняюсь, арбитр, видимо, глаз протирал в этот момент, не догонял или смотрел не туда. Удивила не только эта ситуация. Например, в моменте, когда нам забивали первый гол, соперник прямой ногой катится. Попадает во вратаря, который держится за живот и не может встать от такого удара. И так забивался первый мяч. Есть вопросы, конечно.

Хёведес — чемпион мира

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин нахваливает немецкое приобретение «Локомотива», благодаря которому в защите хозяева отыграли уверенно и безупречно.

«Проблемы "Локомотива" в защите так очевидны, что затмили травоядность команды по части креатива. Особенно на фоне града голов в Петербурге и трёшки в Турции. С "Ахматом" Юрий Палыч ожидаемо играл в два центральных защитника, и на скамейке остался Чорлука. Может, не успел восстановиться после травмы, а может, дело не только в этом.

В основе вышел Хёведес и выдал очень сильный матч. Лишь за один тайм он совершил ряд классных перехватов, а часть многочисленных офсайдов "Ахмата" была создана явно искусственно. Гости в основном пытались атаковать флангом Игнатьева. Мохаммади несколько раз прорывался слева и создавал остроту. После углового из опасной позиции пробил Родолфу. Большего "Ахмат" не смог.

В одной из пауз к немцу в центр поля прибежал Гилерме, который что-то долго ему объяснил. Немец внимательно выслушал, а затем упорно стал доносить мысль до партнёров. Учитывая уровень предыдущих клубов Бенедикта, можно не сомневаться в его исключительном уровне понимании игры. Вообще в отсутствие Игоря Денисова, который получил травму спины, именно немец больше всего подсказывал партнёрам. И это в свой пятый матч за Локомотив».

Олег Иванов Полузащитник «Ахмата» Игра нам давалась, надо было быть хладнокровнее и использовать моменты. Как минимум, мы не заслужили поражения. Идову сыграл рукой — кому-то ставят пенальти за такие нарушения. Нам не повезло. Стычка с Бариновым? Эмоции. Когда проигрываешь, кажется, что против тебя грубо играют. Пожали друг другу руки после матча. Для меня такие позиции не новы. Задания бывают разные. Со «Спартаком» играл против Фернандо, в этот раз — в оттяжке. Надо было много бежать за спину, когда не успевали фланговые защитники. По большому счету мы знали, на что можем расчитывать. Пытали удачу на контратаках. «Локомотив» — качественная команда, которая еще чемпион, но не видно, за счет чего они могут играть сейчас.

Техника пьяного мастера

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский рассуждает о характере и удаче «Локомотива» и о дриблинге Эдера.

«После перерыва "Ахмат" перестал напрягать фланги и поплатился. Практически сразу "Локомотив" воспользовался слабиной оппонента на краях и построил сразу несколько классных атак благодаря подключения Идову и Владислава Игнатьева. И все бы хорошо, но будто не хватало морально-волевых хозяевам для гола, да и фортуна повернулась со всем не той стороной. Не шел мяч за линию и все. Фернандеш бил со штрафного — вратарь спас, Антон Миранчук выдавал передачи на брата под один-в-один — неточно, Игнатьев простреливал на Эдера — форварду не хватило скорости.

Зато хватило техники! Что сотворил Эдер на 81-й минуте, мама дорогая! После заброса из середины нападающий зацепился за мяч, по-мини-футбольному обыграл на скорости сначала Вилькера Анхеля, затем Родолфо и в упор пробил во вратаря. Мяч отскочил к Фернандешу, и Ману точно зарядил в пустую рамку. Хавбека никто не держал, потому что все были зомбированы дриблингом Эдера.

И окончательно рассыпались гости. В добавленное время, когда "Ахмат" основательно насел на ворота Гилерме, "Локо" убежал в контратаку. На скорости по центру прошел полполя Алексей Миранчук и выдал передачу на ход свежему Рифату Жемалетдинову. Форвард, вышедший на подмогу Эдеру на 70-й минуте, ушел от Ризвана Уциева и пробил в ближний угол над вратарем. "Локо" дожал соперника, хотя на протяжении игры испытывал большие проблемы с реализацией. Что это? Характер прошлого сезона?»

Мануэл Фернандеш Хавбек московского «Локомотива» Честно говоря, судья мог назначить пенальти. Но и у нас был момент, когда в штрафной «Ахмата» сбили Миранчука. Так что обе команды могут жаловаться на решения рефери. Но этот эпизод не сильно бы повлиял на нашу игру, «Локо» просто был лучше. Устроило ли судейство? Наверное, могло быть лучше. Арбитр не всегда был последователен в решениях. Но эти моменты мы всё равно контролировать не можем.

«Кусачие парни» Рахимова

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой отдает должное грозненской команде, которая оказала достойное сопротивление чемпиону на его поле.

«Команды Рашида Рахимова очень нравятся своей старательностью и боевитостью. Понятно, что "Ахмат" не обладает каким-то запредельным подбором игроков. Клуб со средним составом даёт настоящий бой лидерам, играя дисциплинированно и по-спортивному зло. Под руководством Рахимова "Ахмат" провёл в РПЛ уже три матча. В двух из них грозненцы получали по четыре жёлтые карточки, в одном — дело.

И дело здесь вовсе не в грубости, просто Рахимов требует использовать тактический фол и бороться в каждом эпизоде. Достаточно посмотреть на то, с каким грозным видом стоит Рахимов у бровки во время матчей. С таким наставником просто невозможно играть, спустив рукава.

Пока "Ахмат" ещё выглядит немного сыровато. Где-то в контратаках следуют неправильные решения, неудачные передачи, но заметно, что команда прибавляет. Учитывая проблемы многих конкурентов, "Ахмат" вполне может побороться за финиш в еврокубковой зоне». .Person1 Юрий Семин 0