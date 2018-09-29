АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» примет «Брайтон»

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 3:1
«Манчестер Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги проиграл «Вест Хэму» — 1:3.
«Молотобойцы» открыли счет уже на 5-й минуте. Пабло Сабалета выполнил прострел с правого фланга, а Фелипе Андресон в касание поразил чужие ворота.
За две минуты до перерыва лондонцы удвоили свое преимущество. Андрей Ярмоленко подобрал мяч на краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и пробил, сфера задела Виктора Линделефа и, дезориентировав Давида Де Хеа, влетела в угол.
На 71-й минуте «красные дьяволы» возродили интригу. Люк Шоу навесил с углового на ближнюю штангу, где Маркус Рашфорд эффектным ударом пяткой застал врасплох Лукаша Фабиански.
И все же последнее слово осталось за хозяевами. На 74-й минуте Марко Арнаутович реализовал выход один на один с вратарем.
В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 12-е место (7 очков), а «Манчестер Юнайтед» — восьмое (10 очков).
«Арсенал» — «Уотфорд»
29 сентября, 17:00 мск
«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»
29 сентября, 17:00 мск
«Манчестер Сити» — «Брайтон»
29 сентября, 17:00 мск
«Ньюкасл» — «Лестер»
29 сентября, 17:00 мск
«Хаддерсфилд» — «Тоттенхэм»
29 сентября, 17:00 мск
«Эвертон» — «Фулхэм»
29 сентября, 17:00 мск
«Челси» — «Ливерпуль»
29 сентября, 19:30 мск
«Кардифф» — «Бернли»
30 сентября, 18:00 мск