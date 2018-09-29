АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» примет «Брайтон»

С 29 сентября по 1 октября в английской Премьер-лиге пройдут матчи седьмого тура.

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 3:1

«Манчестер Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги проиграл «Вест Хэму» — 1:3.

«Молотобойцы» открыли счет уже на 5-й минуте. Пабло Сабалета выполнил прострел с правого фланга, а Фелипе Андресон в касание поразил чужие ворота.

За две минуты до перерыва лондонцы удвоили свое преимущество. Андрей Ярмоленко подобрал мяч на краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и пробил, сфера задела Виктора Линделефа и, дезориентировав Давида Де Хеа, влетела в угол.

На 71-й минуте «красные дьяволы» возродили интригу. Люк Шоу навесил с углового на ближнюю штангу, где Маркус Рашфорд эффектным ударом пяткой застал врасплох Лукаша Фабиански.

И все же последнее слово осталось за хозяевами. На 74-й минуте Марко Арнаутович реализовал выход один на один с вратарем.

В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 12-е место (7 очков), а «Манчестер Юнайтед» — восьмое (10 очков).

Чемпионат Англии. 7-й тур «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 (2:0) Голы: 1:0 — 5 Фелипе Андерсон, 2:0 — 43, автогол Линделеф, 2:1 — 71 Рашфорд, 3:1 — 74 Арнаутович«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон (Диангана, 90), Нобл, Ярмоленко (Снодграсс, 72), Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Сабалета«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф (Рашфорд, 57), Погба (Фред, 70), Матич, Феллайни, Мактомини, Марсьяль (Мата, 71), ЛукакуПредупреждение: Янг (78)

«Арсенал» — «Уотфорд»

29 сентября, 17:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»

29 сентября, 17:00 мск

«Манчестер Сити» — «Брайтон»

29 сентября, 17:00 мск

«Ньюкасл» — «Лестер»

29 сентября, 17:00 мск

«Хаддерсфилд» — «Тоттенхэм»

29 сентября, 17:00 мск

«Эвертон» — «Фулхэм»

29 сентября, 17:00 мск

«Челси» — «Ливерпуль»

29 сентября, 19:30 мск

«Кардифф» — «Бернли»

30 сентября, 18:00 мск

«Борнмут» — «Кристал Пэлас»

1 октября, 22:00 мск