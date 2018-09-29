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    АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» примет «Брайтон»

    Подробности матчей седьмого тура чемпионата Англии

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»
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    С 29 сентября по 1 октября в английской Премьер-лиге пройдут матчи седьмого тура.
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    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 3:1

    «Манчестер Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги проиграл «Вест Хэму» — 1:3.

    «Молотобойцы» открыли счет уже на 5-й минуте. Пабло Сабалета выполнил прострел с правого фланга, а Фелипе Андресон в касание поразил чужие ворота.

    За две минуты до перерыва лондонцы удвоили свое преимущество. Андрей Ярмоленко подобрал мяч на краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и пробил, сфера задела Виктора Линделефа и, дезориентировав Давида Де Хеа, влетела в угол.

    На 71-й минуте «красные дьяволы» возродили интригу. Люк Шоу навесил с углового на ближнюю штангу, где Маркус Рашфорд эффектным ударом пяткой застал врасплох Лукаша Фабиански.

    И все же последнее слово осталось за хозяевами. На 74-й минуте Марко Арнаутович реализовал выход один на один с вратарем.

    В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 12-е место (7 очков), а «Манчестер Юнайтед» — восьмое (10 очков).

    Чемпионат Англии. 7-й тур
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 (2:0)
    Голы: 1:0 — 5 Фелипе Андерсон, 2:0 — 43, автогол Линделеф, 2:1 — 71 Рашфорд, 3:1 — 74 Арнаутович«Вест Хэм»: Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон (Диангана, 90), Нобл, Ярмоленко (Снодграсс, 72), Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Сабалета«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф (Рашфорд, 57), Погба (Фред, 70), Матич, Феллайни, Мактомини, Марсьяль (Мата, 71), ЛукакуПредупреждение: Янг (78)

    «Арсенал» — «Уотфорд»

    29 сентября, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»

    29 сентября, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Брайтон»

    29 сентября, 17:00 мск

    «Ньюкасл» — «Лестер»

    29 сентября, 17:00 мск

    «Хаддерсфилд» — «Тоттенхэм»

    29 сентября, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Фулхэм»

    29 сентября, 17:00 мск

    «Челси» — «Ливерпуль»

    29 сентября, 19:30 мск

    «Кардифф» — «Бернли»

    30 сентября, 18:00 мск

    «Борнмут» — «Кристал Пэлас»

    1 октября, 22:00 мск

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