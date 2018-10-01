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    Слов не подобрать. «МЮ» катится вниз

    Очередной провальный матч дал повод говорить о глубоком кризисе в «Манчестер Юнайтед»

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Лондонский «Вест Хэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» (3:1) в рамках седьмого тура АПЛ. Эта игра еще больше обострила ситуацию, в которой оказался коллектив Жозе Моуринью. Португалец продолжает войну с Полем Погба, а тем временем дела у клуба идут только хуже. В проблеме разбирался Джейкоб Стейнберг из The Guardian.
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    «Вы хотите моей смерти?»

    Погба последним покинул раздевалку «Юнайтед» после матча с «Вест Хэмом». Француз улыбался, а в какой-то момент казалось, что он будет обязан остановиться для разговора с журналистами. Однако, повернувшись на обращение представителей СМИ, хавбек покачал головой, рассмеялся и спросил: «Вы хотите моей смерти?».

    Это было правильное решение. Автобус, в котором сидел Жозе Моуринью, ждал своего футболиста. Погба предпочел идти к команде, а не публично подливать масла в огонь, который и так постоянно обжигает «МЮ» в текущем сезоне.

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    • Прошлая неделя была полна событий в клубе. Одно из них — Моуринью сообщил Погба, что он больше не будет носить капитанскую повязку. На тренировках было заметно, как холодно относятся друг к другу тренер и игрок.

    И все-таки сложно воспринимать поведение Погба после поражения от «Вест Хэма» как проявление поддержки главного тренера. Француз своим вопросом о смерти намекнул, что дела в клубе обстоят плохо, поэтому любые слова могут оказаться бомбой и последними для него в команде Моуринью. В коллективе нет порядка, Жозе настаивал, что на первом месте должен стоять клуб, а не футболист и его проблемы. Еще одним посланием от тренера лично для Погба стала замена на 70=й минуте встречи с «Вест Хэмом» в субботу.

    Слова Моуринью — одна из причин всех бед

    Поль Погба провел на поле против «Вест Хэма» всего 70 минут
    twitter.com/manutd

    Скауты «Барселоны», если они присутствовали на последних матчах «МЮ», вряд ли были впечатлены игрой 25-летнего полузащитника. Моуринью смело мог бы заявить, что Полю следует сначала исправить собственные ошибки на поле, а затем критиковать тренерские идеи и тактику. Пока хавбек играет не как действующий чемпион мира, его выступления ничем не выделяются на фоне партнеров по кризисной команде.

    В конце концов, сам Моуринью тоже виноват в нынешней ситуации, ведь он задал тон новому сезону своим постоянным ворчанием. Ни один менеджер не позволяет себе настолько регулярную публичную критику своих футболистов. Португалец не скрывал возмущения от действий защитников в игре с «Дерби» на прошлой неделе, а затем подверг обструкции менталитет своей команды после поражения от «Вест Хэма».

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    • У руководства «МЮ» нет планов избавиться от действующего тренерского штаба, особенно перед игрой с «Валенсией» в Лиге чемпионов, но негатив в воздухе витает.

    Все ближе к зоне вылета

    «Вест Хэм» легко останавливал атаки «МЮ»
    twitter.com/manutd

    В игре с «Вест Хэмом» команда пыталась что-то изменить после гола Фелипе Андерсона, но у «Вест Хэма» редко возникали трудности, а удар Андрея Ярмоленко привел ко второму голу, после чего все стало ясно. Моуринью бросил в бой Алексиса Санчеса, позже отставание сократил Маркос Рашфорд, но Марко Арнаутович поставил жирную точку — 3:1.

    «Учитывая тот состав, который у нас есть, мы сыграли недостаточно хорошо. Мы не выглядели командой, которая способна обыграть "Вест Хэм". Если говорить по правде, я думаю, это было очень плохо. Индивидуально и командно мы выглядели просто ужасно.

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    • Надо смотреть только на себя и свои ошибки. Именно мы находимся на поле, а не тренер, так ведь? Коуч нужен, чтобы выбрать тех, кто будет добывать победу, а дальше — дело за нами. Никаких оправданий нам быть не может», — заявил защитник «Юнайтед» Люк Шоу.

    Звезд у «МЮ» много, но команда остается на десятом месте в турнирной таблице АПЛ. Команда уже на девять очков отстает от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», на семь — от «Челси», а также на пять — от «Арсенала» и «Тоттенхэма». Зона вылета даже ближе, чем первое место. Ничего удивительного в том, что Погба нечего сказать. 0

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