Непобедимый «Челси»: претендует ли он на титул?

Без паники

Когда ты видишь бывшего игрока своей любимой команды, забивающего мяч на предпоследней минуте основного времени ударом из-за пределов штрафной, возникают не самые приятные чувства. А если учесть, что без этого гола клуб набрал бы три очка и опередил бы соперника в турнирной таблице, настроение ухудшается еще сильнее. Однако на «Стэмфорд Бридж» я не увидел панических настроений.

Вместо этого фанаты «Челси» стоя аплодировали своим футболистам. Они по достоинству оценили их усилия. Что касается главного тренера Маурицио Сарри, он сохранял улыбку на лице, когда шел по подтрибунному помещению. «Матч получился чудесным», — сказал он в беседе с журналистами. Его помощник Джанфранко Дзола при этом поделился теплыми объятиями с автором гола «Ливерпуля» Даниэлем Старриджем.

Это ключ к пониманию того, что хоть «Челси» и ввязался в непростую чемпионскую гонку, находясь всего в двух очках от лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но реальность такова, что Сарри прекрасно осознает, что его команда идет с опережением графика. Да, «Челси» отстает от своих соперников, но это еще ничего не значит.

Отличная форма Азара

«Я думаю, что мы сделали шаг вперед», — сказал Сарри, когда его попросили прокомментировать дальнейшие перспективы команды. — «Неделю назад я сомневался, но теперь убежден: мы стали ближе к цели».

Наставник, конечно же, имеет ввиду последние матчи с «Ливерпулем». В среду вечером «Челси» победил «красных» в Кубке лиги, а в субботу едва не повторил этот подвиг. Эден Азар в середине недели забил прекрасный гол. Его точный удар во встрече АПЛ не был столь великолепным, но бельгиец все равно доказал, что сохраняет блестящую форму.

«Я думаю, что он способен забить 40 мячей за сезон, осталось отличиться еще 33 раза. Я верю в это, а игрок делает все от себя возможное», — подытожил Сарри. Итальянский специалист нашел способ воодушевить своего звездного игрока. И раз уж он находится в отличных кондициях, то почему мы должны списывать «Челси» со счетов?

Наличие проблем

Конечно, у команды существуют и проблемы. Оливье Жиру до сих пор не забил ни одного гола в этом сезоне, а Альваро Мората отличился всего один раз. Отвечая на вопрос, действительно ли «Челси» зависит от голов Азара, Сарри ответил: «Может быть». Он может продолжать упорно работать с двумя форвардами в первой части сезона, но в долгосрочной перспективе ему, возможно, потребуется кто-то другой.

Если говорить о защите, то тренер остался доволен действиями своих игроков. Антонио Рюдигер проявил невероятную самоотдачу, когда успел вынести мяч буквально с линии ворот после удара Мохамеда Салаха. Что-то подобное повторил и Давид Луис после того, как по воротам пробил Роберто Фирмино. «Я действительно очень доволен игрой в обороне, особенно во втором тайме», — сказал Сарри.

И все же, несмотря на эти слова, лондонцы по-прежнему выглядят уязвимыми. В победном матче с «Арсеналом» в прошлом месяце «синие» позволили «канонирам» создать сразу пять реальных моментов у своих ворот. В игре с «Вест Хэмом» только чудовищный промах Андрея Ярмоленко позволил «Челси» покинуть Олимпийский стадион Лондона с нулем в графе «пропущенные мячи». Им просто повезло.

Юрген Клопп едва мог сдержаться, когда его спросили о том, заслужил ли «Ливерпуль» забить мяч на последних минутах. Он был уверен, что его команда сделала достаточно, чтобы забрать все три очка. Однако команда Сарри тоже остается непобежденной на старте сезона, а «Челси» подчиняется золотому правилу: во что бы то ни стало меняй стиль, но играй на победу.

Сарри нужно время

Время от времени Сарри приходится чувствовать себя бортинженером, которого просят отремонтировать самолет, находящийся в воздухе. Во время предсезонной подготовки у него не было много времени, а сейчас, когда календарь загружен Премьер-лигой и тремя кубковыми соревнованиями, ему приходится на лету исправлять недочеты и работать над тактикой.

Некоторые идеи нового тренера успели укорениться. Например, попытка сыграть в три полузащитника с Жоржиньо, выступающим в роли опорного футболиста. Данная схема является характерной особенность команды, даже когда она грозит большими проблемами, особенно в матчах с такими хорошо организованными командами, как «Ливерпуль». На внедрение других идей понадобиться больше времени.

К счастью, судя по атмосфере на «Стэмфорд Бридж», большинство болельщиков признают эту реальность.

На пресс-конференции был лишь один момент замешательства. «Будет очень сложно, но я думаю, что мы сможем бороться», — сказал Сарри, лишь позже уточнив, что имеет ввиду не чемпионский титул, а зону Лиги чемпионов.

«Нет, я говорю о Лиге чемпионов, о месте в зоне Лиги чемпионов. В первую четверку пробиться очень сложно. В Европе шесть-семь топ-команд, не говоря уже об Англии. Нам нужно сражаться с сильнейшими, хотя еще многое нужно улучшать в игре», — объяснил Сарри.

Переход «Челси» на стиль игры Сарри проходит не совсем гладко. Проблемы очевидны. Но если итальянец продолжит в подобном стиле набирать очки и сохранять улыбку на лице, руководство клуба точно предоставит ему время и окажет полную поддержку, чтобы воплотить все идеи в жизнь. 0