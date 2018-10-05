Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы

Болельщики «подкачали»
«Первое впечатление от этой игры — большое количество свободных мест. Их оказалось очень много. Билеты оставались в свободной продаже вплоть до стартового свистка. Полностью пустовал верхний ярус трибуны D за воротами, хватало проплешин и на центральных секторах.
Можно сколько угодно говорить о невзрачных последних результатах, наступивших осенних холодах и слишком позднем начале. Всё это действительно правда, но ещё сильнее людей отпугнули высокие цены на билеты. И слабая для еврокубков посещаемость прогнозировалась ещё неделю назад.
Жаль. В прошлом сезоне "Открытие Арена" на матчах с "Ливерпулем", "Севильей" и "Атлетиком" была совсем другой. В перерыве фанаты вывесили на несколько секунд баннер с фамилией коммерческого директора клуба (»Атаманенко, родной, почему тикет такой дорогой«), правда, быстро свернули его», — рассказывает журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Пациент скорее жив
«Давайте будем честны: с учетом нынешнего полуразобранного состояния "Спартака" три пропущенных гола от "Вильярреала" вполне могли фигурировать в предматчевых прогнозах, а вот три забитых мяча в ворота соперников — это приятное нарушение ожиданий. Сегодня команда Карреры очень "дешево" пропускала. Сначала дали пальнуть Экамби из пределов штрафной площади, и удар получился знатным, в начале второго тайма Фернандо подарил Форнальсу отличный момент, а в эндшпиле матча случился необязательный угловой и пенальти. У немецкого рефери были все формальные причины назначить одиннадцатиметровый, ведь Ташаев действительно схватил соперника за руку, и хотя быстро отпустил, этого хватило, чтобы помешать нанести акцентированный удар из убойной позиции.
Но "Спартак" не останавливался, не скажу, что москвичи давили, но постоянно искали подходы к воротам Фернандеса, действуя разнообразно: и через фланги, и через центр, и с помощью вертикальных передач, и прибегая к дриблингу — редкому оружию для клубов РПЛ, а тут у "красно-белых" сразу 11 успешных попыток. Команда была заведена, злилась на себя и свои неудачи, а Каррера точечно помогал заменами: Ханни обострил игру, Ташаев выполнил результативную передачу на Зе Луиша. "Спартак" сумел перевернуть ход матча, а то, что случилось в концовке добавленного времени, даже за пределами четырех компенсированных минут, неудача, как и штанга Ханни, как небольшой офсайд у Мельгарехо. Проблемы есть, но невезение — тоже фактор, а "Спартак" не назовешь везучей командой. Впрочем, удачу, как говорится, нужно заслужить», — отметил автор Soccer.ru Александр Чистяков.
Молодые воспитанники «Спартака» пока не готовы к матчам такого уровня
«Массимо Каррера удивил одной фигурой в стартовом составе — впервые с первых минут в основе вышел юный талант, полузащитник Игнатов. Большей частью же у красно-белых играли те, кто и ожидался — ведь, например, на острие атаки выбора у итальянца не было: Луиз Адриану по-прежнему дисквалифицирован. Ханни на сей раз нашлось место не в центре и не на фланге атаки, а на скамейке, зато вернулся в основу Ломовицкий.
Четыре молодых воспитанника академии имени Черенкова с первых минут — Максименко, Рассказов, Ломовицкий и Игнатов — это было приятно. Но сказать, что эффективно прямо сейчас, увы, было нельзя — разве что в будущем», — констатировал Игорь Рабинер из «Спорт-Экспресса».
Сработали замены Карреры
«Ломовицкий и Мельгарехо во второй половине встречи поменялись флангами, и игра красно-белых стала динамичнее. Но проблема у "Спартака" не на краях, а именно в центре поля. Если Зобнин традиционно компенсировал кое-как игровые недостатки мобильностью и напором, то Фернандо и Игнатьев провели матч откровенно плохо. Последний и вовсе коснулся мяча считанное число раз и был заменен на Ханни. Бразилец был предсказуем при начале атак и провалил работу в опорной зоне. Резкие прорывы гостей стали нормой. Вспомнились эпизоды из прошлого сезона, когда защитники красно-белых поодиночке пытались отразить контратаки соперников. Вы помните те легендарные мемы: "Памагите!".
И все-таки сделанные Каррерой перестановки сработали. Джикия в середине поля начал бодаться с оппонентов и этим завел партнеров. Сначала вышедший на замену Александр Ташаев точной подачей нашел в штрафной голову Зе Луиша, а спустя три минуты Ханни пробил с линии штрафной в штангу, а Мельгарехо оказался первым на добивании. Этот перелом игры оказался настолько неожиданным, что трибуны до финального свистка не могли поверить в случившееся чудо. Ну, и отметил, что наконец-то "Спартак" забил с игры», — пишет корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак.
Пенальти не вызвал сомнений, ничья — справедливый результат
«Вторую половину встречи москвичи начали с чудовищной ошибки, позволив Пабло Форнальсу прямо по центру выйти к воротам Александра Максименко и снова вывести "Вильярреал" вперед. Этот эпизод стал отправной точкой, пожалуй, одного из самых "валидольных" таймов "Спартака" в нынешнем сезоне. Команда Карреры вроде бы начала атаковать более осмысленно, создавать моменты, но при этом пожар в ее обороне разгорался все сильнее и сильнее.
Кульминацией стала заключительная десятиминутка встречи. "Спартак" на этом отрезке в чем-то напомнил себя прошлогоднего в том самом поединке с "Севильей", завершившемся со счетом 5:1. Зе Луиш и Лоренсо Мельгарехо наконец-то забили с игры на невероятном кураже, но победа красно-белых, пожалуй, была бы сейчас все-таки преувеличением их реального соотношения сил с "Вильярреалом".
Поэтому в итоге получилась более справедливая ничья, которые испанцы вырвали буквально на флажке и тоже с пенальти, не вызывавшего сомнений. Но главный итог этого матча — "Спартак" Карреры еще рано хоронить. "Желтая подводная лодка" помогла ему снова задышать полной грудью», — пишет обозреватель «Спорта День за Днем» Егор Прокудин. 0