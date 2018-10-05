Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграл вничью в домашнем поединке с «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы — 3:3. Точку в игре на 96-й минуте поставил Санти Касорла, реализовав пенальти и лишив москвичей победы.

Болельщики «подкачали»

«Первое впечатление от этой игры — большое количество свободных мест. Их оказалось очень много. Билеты оставались в свободной продаже вплоть до стартового свистка. Полностью пустовал верхний ярус трибуны D за воротами, хватало проплешин и на центральных секторах.

Можно сколько угодно говорить о невзрачных последних результатах, наступивших осенних холодах и слишком позднем начале. Всё это действительно правда, но ещё сильнее людей отпугнули высокие цены на билеты. И слабая для еврокубков посещаемость прогнозировалась ещё неделю назад.

Жаль. В прошлом сезоне "Открытие Арена" на матчах с "Ливерпулем", "Севильей" и "Атлетиком" была совсем другой. В перерыве фанаты вывесили на несколько секунд баннер с фамилией коммерческого директора клуба (»Атаманенко, родной, почему тикет такой дорогой«), правда, быстро свернули его», — рассказывает журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Ребята провели отменный матч. Против команды, который играет в качественный футбол. Мы два раза проигрывали, мы сумели сравнять счет и вырваться вперед. Думаю, команда отдала все, что у нее было.

Пациент скорее жив

«Спартак» был близок к победе ФК «Спартак»

«Давайте будем честны: с учетом нынешнего полуразобранного состояния "Спартака" три пропущенных гола от "Вильярреала" вполне могли фигурировать в предматчевых прогнозах, а вот три забитых мяча в ворота соперников — это приятное нарушение ожиданий. Сегодня команда Карреры очень "дешево" пропускала. Сначала дали пальнуть Экамби из пределов штрафной площади, и удар получился знатным, в начале второго тайма Фернандо подарил Форнальсу отличный момент, а в эндшпиле матча случился необязательный угловой и пенальти. У немецкого рефери были все формальные причины назначить одиннадцатиметровый, ведь Ташаев действительно схватил соперника за руку, и хотя быстро отпустил, этого хватило, чтобы помешать нанести акцентированный удар из убойной позиции.

Но "Спартак" не останавливался, не скажу, что москвичи давили, но постоянно искали подходы к воротам Фернандеса, действуя разнообразно: и через фланги, и через центр, и с помощью вертикальных передач, и прибегая к дриблингу — редкому оружию для клубов РПЛ, а тут у "красно-белых" сразу 11 успешных попыток. Команда была заведена, злилась на себя и свои неудачи, а Каррера точечно помогал заменами: Ханни обострил игру, Ташаев выполнил результативную передачу на Зе Луиша. "Спартак" сумел перевернуть ход матча, а то, что случилось в концовке добавленного времени, даже за пределами четырех компенсированных минут, неудача, как и штанга Ханни, как небольшой офсайд у Мельгарехо. Проблемы есть, но невезение — тоже фактор, а "Спартак" не назовешь везучей командой. Впрочем, удачу, как говорится, нужно заслужить», — отметил автор Soccer.ru Александр Чистяков.

Молодые воспитанники «Спартака» пока не готовы к матчам такого уровня

«Массимо Каррера удивил одной фигурой в стартовом составе — впервые с первых минут в основе вышел юный талант, полузащитник Игнатов. Большей частью же у красно-белых играли те, кто и ожидался — ведь, например, на острие атаки выбора у итальянца не было: Луиз Адриану по-прежнему дисквалифицирован. Ханни на сей раз нашлось место не в центре и не на фланге атаки, а на скамейке, зато вернулся в основу Ломовицкий.

Четыре молодых воспитанника академии имени Черенкова с первых минут — Максименко, Рассказов, Ломовицкий и Игнатов — это было приятно. Но сказать, что эффективно прямо сейчас, увы, было нельзя — разве что в будущем», — констатировал Игорь Рабинер из «Спорт-Экспресса».

Сработали замены Карреры

Каррера правильно распорядился заменами ФК «Спартак»

«Ломовицкий и Мельгарехо во второй половине встречи поменялись флангами, и игра красно-белых стала динамичнее. Но проблема у "Спартака" не на краях, а именно в центре поля. Если Зобнин традиционно компенсировал кое-как игровые недостатки мобильностью и напором, то Фернандо и Игнатьев провели матч откровенно плохо. Последний и вовсе коснулся мяча считанное число раз и был заменен на Ханни. Бразилец был предсказуем при начале атак и провалил работу в опорной зоне. Резкие прорывы гостей стали нормой. Вспомнились эпизоды из прошлого сезона, когда защитники красно-белых поодиночке пытались отразить контратаки соперников. Вы помните те легендарные мемы: "Памагите!".

И все-таки сделанные Каррерой перестановки сработали. Джикия в середине поля начал бодаться с оппонентов и этим завел партнеров. Сначала вышедший на замену Александр Ташаев точной подачей нашел в штрафной голову Зе Луиша, а спустя три минуты Ханни пробил с линии штрафной в штангу, а Мельгарехо оказался первым на добивании. Этот перелом игры оказался настолько неожиданным, что трибуны до финального свистка не могли поверить в случившееся чудо. Ну, и отметил, что наконец-то "Спартак" забил с игры», — пишет корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак.

Фернандо Полузащитник «Спартака» Мы очень хорошо играли, команда показала большое желание. Что касается критики, то это нормальное состояние. Мы работаете над тем, чтобы команда прибавляла. Когда мы начнем выигрывать, будет все хорошо. Нам нужно многое улучшать, но мы на верном пути. В матче с ЦСКА мы тоже были лучшими. Нам нужно будет больше концентрироваться в следующих матчах.

Пенальти не вызвал сомнений, ничья — справедливый результат

«Вильярреал» спас 11-метровый ФК «Спартак»

«Вторую половину встречи москвичи начали с чудовищной ошибки, позволив Пабло Форнальсу прямо по центру выйти к воротам Александра Максименко и снова вывести "Вильярреал" вперед. Этот эпизод стал отправной точкой, пожалуй, одного из самых "валидольных" таймов "Спартака" в нынешнем сезоне. Команда Карреры вроде бы начала атаковать более осмысленно, создавать моменты, но при этом пожар в ее обороне разгорался все сильнее и сильнее.

Кульминацией стала заключительная десятиминутка встречи. "Спартак" на этом отрезке в чем-то напомнил себя прошлогоднего в том самом поединке с "Севильей", завершившемся со счетом 5:1. Зе Луиш и Лоренсо Мельгарехо наконец-то забили с игры на невероятном кураже, но победа красно-белых, пожалуй, была бы сейчас все-таки преувеличением их реального соотношения сил с "Вильярреалом".

Поэтому в итоге получилась более справедливая ничья, которые испанцы вырвали буквально на флажке и тоже с пенальти, не вызывавшего сомнений. Но главный итог этого матча — "Спартак" Карреры еще рано хоронить. "Желтая подводная лодка" помогла ему снова задышать полной грудью», — пишет обозреватель «Спорта День за Днем» Егор Прокудин. 0