Французские крепыши, Дзюба и характер

Питерский «Зенит» одержал победу над «Бордо» (2:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Гости открыли счет на 26-й минуте, но питерцы сумели ответить дважды усилиями Артема Дзюбы и Далера Кузяева.

«Зенит» столкнулся с равным по габаритам соперником

«Зенит» играет в силовой футбол, логично, что проблемы возникают против таких же сильных физически команд, которые нивелируют это преимущество. Если конкретизировать, то речь о единоборствах (особенно верховых), успешности отборов (частично) и скоростной\беговой работе. Если взять все неудачные матчи Зенита в сезоне — все матчи в группе ЛЕ, «Динамо» Минск, «Динамо "Москва и Анжи. Это все сильные физически команды.

Против 'Бордо' 'Зенит' поставил антирекорд — забрав всего 42% всех единоборств и 41% воздуха, крайне низкие цифры для 'Зенита', ничего близко похожего еще не было", — отметил автор Rusfootball.info Вячеслав Залевский.

У Семака снова проблемы с составом

«Зенит» не сломался после пропущенного гола twitter.com/zenit_spb

"У 'Зенита' опять проблемы с составом. Казалось, к концу сентября Сергей Семак получил наконец-то полноценную обойму после того, как вернулись в строй Александр Кокорин и Эмануэль Маммана, а новичок Клаудио Маркизио и оставшийся в команде Евгений Чернов набрали форму. Но тут игроки стали получать повреждения один за другим, а на Кокорина, как и на Юрия Жиркова с Кристианом Нобоа, до зимы уже можно не рассчитывать. Правда, по другой причине.

'Скорее всего, в матче с Бордо не примет участия Игорь Смольников, — считал потери Семак накануне игры в Лиге Европы. — Есть вопросы по Далеру Кузяеву и Александру Ерохину. Будем говорить с медицинским штабом. Если дадут добро, то надо решить, сколько времени футболисты смогут сыграть. Думаю, сколько-то они смогут. Александр Анюков начинает тренироваться в общей группе — провёл полторы полноценных тренировки. Пока сложно сказать, сможет ли он выйти. Будем решать уже завтра'.

В итоге Кузяев и Ерохин попали в основу, а вот из штатных крайних защитников остался один только Набиуллин. Справа сыграл Иванович, в центре — Маммана. Это первое появление аргентинца в стартовом составе в новом сезоне", — пишет Анатолий Романов из "Чемпионата".

Кузяев и Дзюба — ключ к успеху

"Поначалу на поле шла разведка боем, но до нападающих мяч доходил редко. Тогда вперед пошла оборонительная часть 'Зенита'. Эльмир Набиуллин просочился по левому флангу и прострелил, а Далеру Кузяеву, возможно, не хватило навыков форварда — мяч просвистел рядом с 'девяткой'.

'Бордо' ответил своим острым выпадом. Ворота атаковал Янн Карамо, но ближний угол успел закрыть защитник Бранислав Иванович. Без него, думается, вратарю Андрею Луневу было бы сложно отразить этот мяч. Едва ли не в следующей атаке 'Бордо' забил свой второй гол в этом розыгрыше Лиги Европы. Джимми Бриан откликнулся на передачу все того же Карамо и головой в падении отправил мяч в сетку — 0:1.

Теперь пришла очередь 'Зенита', чтобы придумывать и креативить. Но гол получился почти точной копией французского: Набиуллин навесил, а Артем Дзюба опередил защитников. Стадион взревел — 1:1!

Сразу после перерыва 'Зенит' получил право на пенальти — и зачем защитник стал сбивать Кузяева, который выходил из штрафной к угловому флажку? Дзюба отправился делать дубль, но Бенуа Костиль его явно перехитрил. Вратарь мяч отбил, а рванувший первым добивать Кузяев промахнулся.

Кузяев был самым активным в составе хозяев. Не удивительно, что именно он стал автором решающего гола. Получив пас вразрез от Дзюбы, Далер великолепным ударом под перекладину отправил мяч в сетку — 2:1", — рассказал о событиях встречи корреспондент "Советского спорта" Игорь Зетилов.

Эмоций не хватало

Кузяев принес победу «Зениту» twitter.com/zenit_spb

"Что же касается эмоциональности, то ее 'Зениту' как раз не хватало, чтобы взвинтить. В этом плане, как ни парадоксально, даже на пользу пошел эмоциональный всплеск Паредеса в конце первого тайма. Аргентинец вспылил, потолкался с оппонентом, потом поругался с судьей, сразу нарушил правила на желтую карточку. Такого выброса не хватало. И мигом 'Зенит' забил свой первый гол. Конечно, прямой связи тут нет. Но вот сам всплеск, он нужен был. Иначе петербуржцы рисковали проспать в своем апатичном режиме всю игру.

Во втором тайме тоже всплески были эпизодическими. Но там уже накладывали отпечаток в первую очередь другие факторы. Это усталость и потеря концентрации, а вот они уже зависят от класса команды, от физической и психологической подготовки, которая у 'Зенита' оказалась надежнее. Здесь и пенальти, после которого петербуржцы уже могли успокоить сердца своих болельщиков — Отавио просто невнимательно сыграл против Кузяева, сделав тому подножку в своей штрафной в безобидной ситуации, когда Далер сворачивал в сторону от ворот. Правда, Костиль оставил 'Бордо' в игре, отразив удар Дзюбы с 'точки', не самый лучший удар, конечно.

Но все-таки 'Зенит' своего добился. Кузяев в который раз показал себя двужильным, поскольку отбегал весь матч активно в разных зонах и ему хватило сил на такое ускорение, что защитник оказался стоячим на его фоне. Да и удар вышел неотразимым. За такое отношение 'Зенита' к Лиге Европы, к конкретному матчу можно и ругать, и хвалить команду. Да, проблем и мучений можно было избежать. Но с другой стороны, класс петербуржцев все-таки сказался, и они одержали победу без явного напряжения и надрыва", — констатировал автор блога "Оценочные суждения" на Soccer.ru. 0