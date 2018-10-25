Лига чемпионов. Кто остался в борьбе за плей-офф?

Две лучшие команды из каждого квартета претендуют на выход в плей-офф ЛЧ, третье место дает право на продолжение борьбы в Лиге Европы, а последнее означает вылет. ESPN разбирается с шансами команд оказаться в топ-16.

Группа А

Дортмундская «Боруссия» почти выполнила задачу, добыв три победу и опережая мадридский «Атлетико» на шесть пунктов. Выход немцев будет гарантирован, если они повторно обыграют испанцев 6 ноября на выезде, либо если «Монако» и «Брюгге» сыграют вничью.

У «Атлетико» есть пять очков отрыва от французов и бельгийцев, поэтому они могут забронировать себе место в плей-офф победой над Дортмундом, если у «Монако» и «Брюгге» состоится мир. Единственный шанс появится у последних двух лишь в случае повторной победы «Боруссии» в игре с «Атлетико».

Группа B

Квартет копирует ситуацию в группе А. «Барселона» выиграла все матчи и гарантирует себе путевку, если снова одолеет «Интер» — у миланцев в активе шесть очков. Альтернатива — ничья «Тоттенхэма» и ПСВ в Лондоне.

«Интер», между тем, пройдет, если сумеет обыграть «Барселону» дома, а ПСВ и «шпоры», у которых по одному очку, вновь не определят победителя. Англичане и голландцы обязаны бороться за победу и надеяться на успехи «Барсы» против «Интера», чтобы теоретически претендовать на выход из группы.

Группа C

«Ливерпуль» набрал шесть очков — это преимущество, но группа остается напряженной. Ни одна из команд не сможет гарантировать себе выход в плей-офф после четвертого тура — баланс держится до сих пор. У «Наполи» — пять пунктов, ПСЖ — четыре.

Пока итальянцы будут принимать французов, «Ливерпуль» может закрепить лидерство победой над «Црвеной Звездой», но и сербы, если шокируют англичан, наберут четыре очка и вернутся в борьбу.

Группа D

Ситуация у «Локо» плачевная ФК «Локомотив»

«Порту» набрал семь очков и выглядит уверенно, а повторная победа над «Локомотивом» дома станет просто гигантским шагом к плей-офф. Москвичи приедут в Португаию 6 ноября, они проиграли все три поединка.

Португальцы не смогут гарантировать себе место в плей-офф до птого тура. «Шальке», набрав пять очков, и «Галатасарай» (4) встретятся в Германии через две недели, а команда Бундеслиги пройдет дальше, если сможет обыграть турков.

Группа E

«Аякс» и «Бавария» — лидеры квартета, заработав по семь очков с зеркальной разницей забитых и пропущенных мячей. «Бенфика» на четыре очка отстает, у АЕКа — 0.

«Аякс» сможет гарантировать себе место в плей-офф, если 7 ноября обыграет «Бенфику». Этот же результат позволит мюнхенцам спокойно пройти дальше, одолев дома АЕК. «Бенфика сохранит математические шансы, если сможет сыграть вничью с "Аяксом", а победа португальцев полноценно возродит интригу. От АЕКа требуются три победы в трех турах.

Группа F

Здесь все довольно тесно. "Манчестер Сити" набрал шесть очков и всего на один пункт опережает "Лион". По два очка — у "Хоффенхайма" и "Шахтера", поэтому борьба продолжается в полной мере.

"Горожане" выйдут в плей-офф, если смогут дома повторно одолеть "Шахтер", но при этом от "Лиона" требуется победа над "Хоффенхаймом". Французы в следующем туре не смогут гарантировать себе выход, но "Хоффенхайм" в таком случае потеряет все шансы. Однако, если украинцы и немцы смогут обыграть своих соперников в следующем туре, то ситуация накалится до предела.

Группа G

ЦСКА даже удалось обыграть «Реал» ПФК ЦСКА

"Реал" и "Рома" взяли по шесть очков и чувствуют себя уверенно. У ЦСКА — на два пункта меньше, а "Виктория" набрала всего одно очко.

Ни одна из команд не сможет завоевать путевку уже в следующем туре. Чехи останутся выбывшими, если уступят "Реалу" на своем поле, а "Рома" выиграет в Москве. ЦСКА, вероятно, следует избежать повторного поражения от римлян, чтобы реально претендовать на плей-офф, в то время как победа значительно упростит для них ситуацию.

Группа H

"Ювентус" имеет максимальный результат в виде девяти очков и пройдут дальше, если обыграют "Манчестер Юнайтед" на своем поле 7 ноября. Между тем, у англичан есть всего два очка превосходства над "Валенсией", которая идет третьей, а "Янг Бойз" удалось взять всего один пункт.

Таким образом, испанцы обойдут "МЮ", если англичане проиграют в Турине, а "Валенсия" при этом справится со швейцарцами. 12 декабря — встреча "Валенсии" и "Юнайтед", которая с большой долей вероятности будет решающей. Нельзя при этом исключать, что свое слово скажет "Янг Бойз". 0