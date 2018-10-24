Две трагедии римским вечером

Московский ЦСКА потерпел выездное поражение от римской «Ромы» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом тайме дубль оформил Эдин Джеко, а после перерыва точку поставил Дженгиз Юндер.

Футбол отошел на второй план

«Порядка 30 пострадавших, один — с оторванной ногой, множество раненых в потасовках… Это не сводки с поля боя, это — вести из Рима, начавшие доноситься до Олимпийского стадиона менее чем за час до старта матча Лиги чемпионов между ЦСКА и местной "Ромой".

К стартовому свистку российским журналистам, да и болельщикам, было не до футбола. Все судорожно обновляли новостные ленты итальянских СМИ, просматривали сообщения в социальных сетях. На футбол всем было плевать.

На одной из центральных станций римского метро случилась жуткая трагедия — эскалатор, шедший под землю, неожиданно сильно ускорился. Не успевшие среагировать люди, в основном болельщики ЦСКА, занявшие обе стороны эскалатора, начали падать на бетонный пол, наскакивая друг на друга. В какой-то момент механизм не выдержал — ступеньки начали "елочкой" наскакивать друг на друга, травмируя людей.

В итоге пострадало более 30 человек. Большинство — российские болельщики, спешившие на игру. Одному из пострадавших оторвало ногу. Его тут же увезли на карете скорой помощи в ближайший госпиталь», — пишет журналист «Советского спорта» Дмитрий Спирин.

Голы Джеко — не вина Помазуна

Эдин Джеко оформил дубль twitter.com/officialasroma

«Вне всяких сомнений, переговорил тренер с глазу на глаз и с Ильёй Помазуном. Возможно, даже дольше, чем с кем бы то ни было другим. Дебют в Лиге чемпионов на знаменитом "Олимпико" и взрослого мужика вгонит в стресс — что говорить о 22-летнем резервисте?

Как утверждают сами футболисты, в такой ситуации чрезвычайно важно отбить первый мяч, отдать точный пас. С первой задачей Илья благополучно справился, прервав подачу с углового, со второй — не совсем. Хорошо, Джеко после неудачного выноса Помазуна немного не рассчитал силу удара и вместе с живым препятствием перебросил рамку ворот. "Проехать" нервирующий момент помог Пеллегрини — его удар Помазун парировал чётко. Брутальный капитан "джаллоросси" Де Росси не забил по той же причине.

При таком давлении соперника и трибун и "полсухаря" — ноль к перерыву — выглядел для Ильи солидным психологическим подспорьем. Не сложилось. Не зря Гончаренко накануне толковал о коллективном содействии вратарю. В голевом эпизоде Помазуна полевые игроки ЦСКА дружно недоработали. Марио допустил прострел от всё того же Пеллегрини, а за длинноногим Джеко не угнался ни один из трёх стопперов. Магнуссон с Бекао вместо противника помешали друг другу.

Ещё до перерыва диктор стадиона ещё раз радостно зарядил семикратное: "Эдин Джеко". И снова вратаря упрекнуть не в чем. Мастеру калибра Джеко не составило большого труда с близкого расстояния уложить мяч по диагонали в дальнюю шестёрку. Минус опорной зоне ЦСКА и, опять-таки, центральным защитникам», — констатировал автор «Чемпионата» Олег Лысенко.

Команде Гончаренко не хватило опыта и мастерства

«Уверен, эта фраза будет очень популярной после матча в Риме. А все по той причине, что она отражает истинные причины поражения. ЦСКА не делал грубых ошибок, не терял стройность в своих рядах, но сказалось преимущество "римлян" в классе. "Рома" провела две хорошие комбинационные атаки, который позволили ей уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. Исполнители на каждой стадии отдавали идеальные передачи, здорово открывались и оставляли "армейцев" не у дел.

Плюс к этому на первых минутах второго тайма итальянский клуб провел еще одну незамысловатую атаку, которая сделала счет 0:3. Тогда уже стало понятно, что ЦСКА вряд ли сможет отыграться. Опытным игрокам "Ромы" не составило больших усилий удержать победу. Тем не менее, команда Гончаренко не сдалась раньше времени и создала несколько хороших моментов. Ольсен однозначно должен был уйти с поля как минимум с одним пропущенным мячом. Впрочем, в том, что этого не случилось, тоже есть проявление класса — "армейцам" не хватило исполнительского мастерства, скорости принятия решений и качественного завершающего удара.

Конечно, совсем не новость, что после ухода Вернблума у "армейцев" нет игрока, способного выжигать весь центр поля. Гончаренко приходится изыскивать варианты наилучшего расположения футболистов в этой важнейшей зоне. Сложностей добавляют травмы Бийола и Бистровича, из-за которых выбор становится ограниченным. Сегодня в роли опорников выступили Ахметов и Обляков. К сожалению, сделали свою работу они не очень качественно», — отметил журналист Rusfootball.info Иван Долинин.

ЦСКА в концовке прижал «Рому», но...

Римляне просто были сильнее twitter.com/officialasroma

«После перестановок ЦСКА сумел прижать даже "Рому". Но обольщаться не стоит. Тут есть во-вторых. Это решение самой "Ромы" отдать инициативу сопернику, поскольку при счете 3:0 она справедливо решила, что результат сделан. Римский клуб сейчас не в том положении, чтобы продолжать диктовать условия и на кураже разносить соперника просто ради потехи.

Ди Франческо под большим давлением, для него сейчас важнее всего стабильно на дистанции добыть несколько побед, чтобы снять со своих плеч эту нагрузку. Поэтому "Рома" прагматично перешла в экономный режим после третьего мяча, позволив ЦСКА как раз проявить себя и создать несколько моментов. У "Ромы" впереди еще игра с "Наполи", потом выезд в Москву, так что шаг очень логичный и понятный.

При счете 3:0, конечно, все действия на поле воспринимались уже не так остро и содержательно, поскольку вряд ли что-то могло поколебать итоговый результат. Но стоит отметить, что моменты у армейцев были. Как и у "Ромы", которая даже в экономном режиме неплохо так обостряла в контратаках, пользуясь открытостью соперника.

ЦСКА крупно проиграл, "Рома" показала класс исполнителей. Нет сейчас у армейцев игроков в центре защиты, которые способны переигрывать Джеко, если тот сам не ошибается. Как нет ребят и в опорной зоне, чтобы пресекать комбинационную игру хавбеков уровня "Ромы", если те заведены. Остается ЦСКА надеяться на героизм и характер в ответном матче. А также на то, что "Рома" все же не так уж стабильна, чтобы эффективно играть в каждой встрече», — пишет автор блога «Оценочные суждения» на Soccer.ru. 0