«Рома» — ЦСКА: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/OfficialASRoma
Хозяева открыли счет на 30-й минуте. Пеллегрини слева ворвался в штрафную и, не сближаясь с Помазуном, прострелил во вратарскую.
Голкипер до мяча не дотянулся, а Джеко чуть оторвался от защитников и без сопротивления пробил по пустым воротам с нескольких метров.
На 43-й минуте прошла быстрая атака «Ромы» по центру. Эль-Шаарави получил мяч от Ундера в штрафной и сделал передачу направо, на Джеко, который сильным ударом в нижний дальний угол пробил Помазуна.
На 50-й минуте Джеко после навеса в штрафную головой сбросил мяч на Дженгиза Ундера, который спокойно расстрелял ворота с близкого расстояния.
ЦСКА с 4 очками опустился на 3-е место в турнирной таблице, «Рома» с 6 очками поднялась на второе место — лидирует «Реал» с 6 очками.
Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
«Рома» (Италия) — ЦСКА (Россия) — 3:0 (2:0)
Голы: Джеко, 30 (1:0). Джеко, 43 (2:0). Дженгиз Юндер, 50 (3:0)«Рома»: Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Сантон, Дженгиз Юндер (Коларов, 73), Де Росси (Шик, 81), Н`Зонзи, Пеллегрини (Кристанте, 68), Эль-Шаарави, ДжекоЦСКА: Помазун, Бекао, Чернов (Дзагоев, 57), Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков (Хосонов, 57), Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Набабкин, Чалов (Нисимура, 90)Предупреждения: Набабкин, 72. Сигурдссон, 88