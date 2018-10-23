«Рома» — ЦСКА: счет матча 3:0, обзор голов

Московскийпотерпел выездное поражение от римской(0:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/OfficialASRoma 1000 Фрибет для всех Забрать!

Хозяева открыли счет на 30-й минуте. Пеллегрини слева ворвался в штрафную и, не сближаясь с Помазуном, прострелил во вратарскую.

Голкипер до мяча не дотянулся, а Джеко чуть оторвался от защитников и без сопротивления пробил по пустым воротам с нескольких метров.

На 43-й минуте прошла быстрая атака «Ромы» по центру. Эль-Шаарави получил мяч от Ундера в штрафной и сделал передачу направо, на Джеко, который сильным ударом в нижний дальний угол пробил Помазуна.

На 50-й минуте Джеко после навеса в штрафную головой сбросил мяч на Дженгиза Ундера, который спокойно расстрелял ворота с близкого расстояния.

ЦСКА с 4 очками опустился на 3-е место в турнирной таблице, «Рома» с 6 очками поднялась на второе место — лидирует «Реал» с 6 очками.