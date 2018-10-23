«Арсенал» снова победил, но Эмери этого мало

«Лестер» удивил «Арсенал» своей тактикой

«Мы начинаем матчи, возможно, с меньшей интенсивностью, чем нам хотелось бы. Надо улучшаться в следующих поединках, начиная с игры против "Лестера", — заявил Эмери перед минувшим поединком.

"Арсенал" снова выдал не лучшее начало матча, первым пропустил и добыл волевую победу. В примерно похожем сценарии проходили последние семь матчей лондонцев. "Лестер" сумел удивить соперника тактически, однако "Арсенал" спасла великолепная игра Месута Озила — первая с капитанской повязкой и лучшая для немца при Эмери.

А началось все с трудностей. Клод Пюэль выставил защиту из трех футболистов, впервые в сезоне, а Варди и Ихеаначо становились вингерами, когда команда отходила в защиту. План был ясен — стремительные контратаки через фланги, когда "Арсенал" увлечен действиями у ворот "Лестера".

Чилвелл прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался прострелить в центр, но после рикошета от ноги Бельерина мяч изменил направление полета и залетел в сетку ворот Лено. Несколько раз лондонцам приходилось фолить, чтобы остановить стремительные прорывы соперника.

Озил все еще великолепен

Обамеянг и Озил — герои поединка twitter.com/arsenal

К перерыву стало ясно, что лондонцы проигрывают тактически более слабому сопернику, поэтому от Унаи Эмери требовались свежие решения, однако еще до разборок в раздевалке слово взял Месут Озил. Бельерин на скорости промчался по правому флангу атаки, прострелил низом в центр штрафной "Лестера", где немецкий плеймейкер идеальным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от штанги точно в цель.

Только во второй раз Месут действовал на поле в качестве "десятки". Ранее, как правило, ему доставалось место справа, потому что в центре Эмери видел Аарона Рэмзи — не только художника, но и бойца в отборе.

Озил — классическая "десятка", что он и доказал настоящей магией во втором тайме. На 63-й минуте он исполнил передачу на правый край чужой штрафной, откуда Бельерин прострелил во вратарскую и Обамеянг ударом в касание замкнул этот пас. А 4 минуты спустя Озил здорово обыгрался с Ляказеттом на правом краю чужой штрафной, после чего прострелил в центр и Обамеянг оформил дубль. Месут показал, что способен как начинать атаки из глубины, так и непосредственно ассистировать партнерам.

Эмери маниакально стремится к идеалу

Эмери — неисправимый максималист twitter.com/arsenal

Да, сам Озил не забил, но он позволил магии действий "Арсенала" осуществиться — комбинации в одно касание, пяточки и так далее. Все это цветет в команде Эмери, а Озил способен связать все в единое целое.

"Арсенал" одержал десятую победу подряд, но при этом — одну из самых ярких за последнее время. Прекрасная атмосфера, уверенный камбэк после пропущенного гола, фантастическая игра Озила — поводов для оптимизма достаточно.

Однако Эмери начал свою пресс-конференцию с заявления о том, что "Арсенал" должен продолжать прогрессировать, особенно держать все под контролем в первые 10-15 минут, когда концентрации не хватает. Болельщики в восторге, но ничего не поделаешь, Эмери — перфекционист, ему всегда будет мало. 0