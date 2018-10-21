Итальянская приманка. Моуринью снова в центре внимания

Жозе Моуринью — это громоотвод. Даже когда он ни при чем и не виноват, все обычно заканчивается тем, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» оказывается в центре внимания. В этот раз после драматичной ничьей в матче против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (2:2) Моуринью может благодарить за это Марко Янни.

Что еще за Марко? Хороший вопрос. Моуринью тоже мог бы задать его перед этим матчем.

Но теперь, после того, как итальянец вывел экс-тренера «Челси» из себя слишком бурным празднованием гола Росса Баркли на 96-й минуте матча, Моуринью знает, кто такой Янни.

Официально Янни — второй ассистент главного тренера «Челси» Маурицио Сарри. Но теперь все запомнят его, как парня, который спровоцировал Моуринью на то, чтобы португальский тренер погнался за ним к подтрибунному помещению.

Начался настоящий хаос (хотя он уже в какой-то степени был сразу после гола Баркли). И хотя Моуринью в значительной степени был невиновен и лишь среагировал на провокацию, возможно, справедливым будет следующий вопрос — стал бы Янни столь дико праздновать гол, если бы на месте Моуринью были Юрген Клопп или Пеп Гвардиола?

Жозе Моуринью и Марко Янни Sky Sports

Это та действительность, которую Моуринью должен принять. Из-за его собственного послужного списка и истории вражды с оппонентами теперь он сам столкнулся с тем поведением, которым он и его помощники отличались в прошлом. Разве кто-то забыл, как Моуринью демонстративно маячил перед Тито Виллановой, скользя на коленях по газону «Камп Ноу»? Или, может, как он пробежал вдоль всей боковой линии поля на «Олд Траффорд», празднуя гол «Порту» на последних минутах?

Моуринью принял послематчевые извинения Янни, а также признался, что не может держать зла на 36-летнего итальянца, учитывая его собственное поведение в прошлом.

«Я ничем не раздражен. Что касается эпизода с ассистентом Сарри, то Сарри первый подошел ко мне и сказал, что он решит этот вопрос. Ассистент уже подошел ко мне и извинился. Я сказал ему забыть об этом. По ходу своей карьеры я совершал много ошибок, особенно, когда был так же молод, как он. Не делайте, как все, и не говорите, что "это все Моуринью". Я не знаю его имени и мне не нужно его знать. Все нормально», — сказал португалец.

Жозе Моуринью goal.com

Сарри признал, что Моуринью был вовлечен в эту неприятную ситуацию, проявив больше дипломатичности, нежели его предшественник Антонио Конте, который никогда не шел ни на какие уступки по отношению к тренеру «МЮ».

«После матча мы поговорили с Жозе. Я сразу же понял, что мы были не правы. Я сказал своему ассистенту извиниться перед Моуринью. Все уже позади», — отметил итальянец.

То, что произошло сразу после инцидента — это классика Моуринью. Фанаты «Челси» выкрикивали грубости в адрес своего бывшего тренера («Пошел на х**, Моуринью» звучало с главной трибуны). Португалец ответил, показав три пальца — это была отсылка к трем чемпионским титулам, которые он выиграл в качестве главного тренера «Челси».

«Я не получил уважения от фанатов "Челси". Но это никак от меня не зависит», — сказал главный тренер «МЮ».

Нравится ему это или нет, но Моуринью — это тот человек, которого всегда изображают в качестве главного злодея. Но в матче «Челси» — «МЮ» было гораздо больше событий, чем инцидент с Янни и реакция Моуринью на фанатов, которые когда-то идеализировали его.

Спустя две недели после волевой победы над «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд» (3:2 после 0:2) — результат, который, по мнению многих, спас Моуринью работу — его подопечные почти повторили тот же трюк в матче с «Челси». И португалец был ключом к этому благодаря его тактическим решениям и умению мотивировать.

Он все время излучал энергию у кромки поля, подгоняя своих подопечных вперед. Что касается тактических решений, то вернув в состав Хуана Мату, Моуринью дал команде ключевое связующее звено с нападающими. Кроме того, присутствие испанца повлияло на Поля Погба, разблокировав его способность быть движущей силой. Присутствие испанца позволило Погба перестать думать, что он должен заботиться на поле обо всем на свете.

На 21-й минуте «МЮ» оказался в роли уступающей стороны, пропустив после удара головой от Антонио Рюдигера при посредственной опеке Погба. Но во втором тайме «МЮ» начал свое представление, надеясь впервые с 2012 года выиграть на «Стэмфорд Бридж».

Антони Марсьяль, который до недавнего времени решительно регрессировал под руководством Моуринью, забил два классных гола и подарил «МЮ» шанс на победу. А его улыбка во время замены в конце матча намекала на улучшение отношений с главным тренером.

Антони Марсьяль twitter.com/ManUtd

Погба, не считая вышеупомянутой ошибки, также впечатлил в этом матче. Как и Люк Шоу, который менее чем за два дня до матча подписал с клубом новый контракт. Да и Ромелу Лукаку во втором тайме действовал как форвард мирового класса.

У всех вышеперечисленных игроков были свои трудности с Моуринью. Но против серьезного соперника они вдруг начали показывать результат. Моуринью еще предстоит разобраться со многими своих звезд, однако этот матч показал, что они наконец-то могут стать одним целым с тренером.

Но опять же, когда все закончилось, все вновь свелось к Моуринью. Да, он не был виноват в сумасшедшем праздновании Янни, но был определенный смысл в том, чтобы прикусить язык и отказаться хватать приманку.

Ему также не стоило реагировать на фанатов «Челси». Но когда теряешь столь желанные три очка на последних секундах матча, это становится испытанием для любого, не говоря уже о таких эмоциональных людях, как Моуринью.

В этом матче было предостаточно того, что могло его как разгневать, так и порадовать — ужасный первый пропущенный гол, достойный ответ, прекрасное выступление Марсьяля, которое продемонстрировало его реальный потенциал, а потом ужасный гол Баркли, забитый тогда, когда, казалось, что три очка уже в кармане.

Гол Баркли twitter.com/chelseafc

И да, представьте, как Моуринью отреагировал бы на победу.

И для него, и для «Манчестер Юнайтед» было бы хорошо вновь сконцентрироваться на футболе. Однако придется подождать. 0