Что случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его тень

Очевидная стагнация?

В январе Санчес перешел из «Арсенала» в «МЮ», но все эксперты до сих пор не могут понять, почему этот трансфер оказался настолько провальным. Даже наставник манкунианцев Жозе Моуринью в частных беседах признает, что потеря формы столь яркого форварда — настоящая загадка.

Слабые результаты новичка во второй половине прошлого сезона списывались на адаптацию, но и на старте нового ничего не изменилось. У Моуринью была надежда, что именно Санчес поможет преодолеть стартовые трудности, учитывая усталость сборников после ЧМ-2018, но этого не произошло. — чилиец не повел партнеров за собой.

В июле официальный сайт «Юнайтед» даже опубликовал материал, в котором подробно описывались тренировки Санчеса и делался акцент на том, что все сделано для его возвращения на пик формы. Сейчас позади 11 поединков нового сезона, чилиец был заменен в четырех из пяти матчей, которые он начинал в старте. Лишь однажды он привлекался в свою сборную — столько же голов на его счету за «МЮ» в нынешнем сезоне, а именно — победный в ворота «Ньюкасла».

Статистика указывает на тревожную тенденцию. Санчес забивает гол за каждые 333 минуты за «Юнайтед» в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне средний показатель составлял 209 минут. За три с половиной года в составе «Арсенала» ему удавалось делать это не более чем за 151 минуту. В сезоне 2016/17 Алексис забил 30 голов (24 — в АПЛ), а это — точный удар каждые 95 минут.

Если в Лондоне форварду удавалось забивать по мячу в каждые два поединка, то в Манчестере ему требуются уже целых шесть игр.

Cанчес — работяга с кучей проблем в личной жизни

Отношения Санчеса и Моуринью далеки от идеала twitter.com/manutd

Санчеса ставят в один ряд с Анхелем Ди Марией — еще одним громким трансфером, который стал жертвой «проклятой» семерки в «Юнайтед». Если Криштиану Роналду с этим номером на спине забил 118 голов в 292 поединках, то Санчес, Ди Мария, Оуэн, Валенсия и Депай за 10 лет сумели забить 33 мяча в 202 матчах.

Есть предположение, что Санчеса отвлекают от футбола разного рода проблемы. В феврале это был условный тюремный срок за налоговое мошенничество в Испании. Источники, приближенные к футболисту, настаивают, что он ни в чем не виновен, из-за чего сильно переживал, а минувшим летом у него были проблемы с американской визой из-за этого дела.

Личная жизнь чилийца тоже рушится. В сентябре он расстался со своей девушкой Майте Родригес. После этого он отдалился от партнеров по команде, что было очень заметно, в том числе тренерскому штабу Моуринью. Но в раздевалке все равно все называют Санчеса настоящим профессионалом. Его любят партнеры, да и сам игрок доволен нынешним окружением.

Для Санчеса не проблема — остаться для дополнительной работы в тренажерном зале после тренировки, после чего поехать домой и проводить время в тихой обстановке со своими собаками Атомом и Хамбером.

Тяжелая ежедневная работа над собой — об этом говорят все, что находится рядом с чилийцем. Санчес требует многого не только от себя, но и от команды. Существует даже сравнение нападающего с легендой клуба Руудом ван Нистелроем, который был в ярости, если ему не удавалось забить.

Моуринью является фанатом характера чилийца, но и без конфликтов не обошлось. Форвард не получил шанса в поединке против «Вест Хэма» (1:3), а за месяц до этого Алексис запустил собственную линию одежду всего спустя сутки после поражения от «Брайтона», чем вызвал гнев руководства клуба и главного тренера.

Бытует мнение, что Санчес просто не подходит под схемы Моуринью. Португалец мечтал подписать Ивана Перишича из «Интера» в прошлом году — более традиционного вингера, который мог отлично дополнить Ромелу Лукаку. Но Эд Вудворд отказался выделить на сделку 48 миллионов фунтов.

Санчес был куплен из коммерческих побуждений

Моуринью мечтал о Перишиче ESPN

В январе тренер приветствовал Санчеса, которым интересовался «Манчестер Сити», но можно предположить, что этот трансфер — больше коммерческий ход.

«Алексис Санчес установил новый рекорд по продажам футболок. Прошлый рекорд был превзойден в три раза. Этот переход отразился и на социальных сетях, где была зафиксирована невероятная активность», — радовался Вудворд в беседе с журналистами.

Перишич, возможно, был бы более продуктивным на поле, но не за его пределами.

Есть вопросы к стилю игры Санчеса. Ему было комфортно на острие атакующей схемы Арсена Венгера, но на «Олд Траффорд» все иначе — здесь центрфорвардом является Ромелу Лукаку. Следующая подходящая роль для чилийца — левый вингер, но и здесь есть Маркус Рашфорд с Антони Марсьялем.

Тем не менее, контракт Санчеса действует до 2022 года, его зарплата — 14 млн стерлингов в год, поэтому все ждут от него прогресса. Но главный вывод — Санчес не мог стать плохим игроком в одночасье, он забивал больше мячей, чем Агуэро и Диего Коста. Проще говоря: он играет в команде, у которой очень много проблем на поле.

Моуринью пора меняться и менять положение дел, да еще и в кратчайшие сроки, если он хочет спасти сезон и возродить Алексиса Санчеса. 0