ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Что случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его тень

    В «Манчестер Юнайтед» нападающему пока так и не удалось заявить о себе в полный голос

    Манчестер Юнайтед Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Алексис СанчесЧто случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его тень Златан ИбрагимовичЗлатан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех «Торонто» — «Питтсбург»НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и Макдэвида
  • 00:11
    • «Алавес» оказался сильнее «Сельты»
  • 23:32
    • «Айнтрахт» забил «Фортуне» семь голов
  • 23:04
    • ЦСКА по буллитам обыграл «Сочи»
  • 22:54
    • «Химки» уступили «Эфесу» в матче Евролиги
  • 22:47
    • Хачанов стал соперником Медведева в полуфинале Кубка Кремля
  • 22:30
    • Кверквелия принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»
  • 21:35
    • «Автомобилист» в гостях одолел «Северсталь»
    Все новости спорта
    Алексис Санчес
    Алексис Санчес
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Что произошло с Алексисом Санчесом, который был яркой звездой в составе лондонского «Арсенала»? Сейчас чилиец лишь внешне напоминает того взрывного и забивного футболиста, о чем рассуждает автор ESPN Роб Доусон.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Очевидная стагнация?

    В январе Санчес перешел из «Арсенала» в «МЮ», но все эксперты до сих пор не могут понять, почему этот трансфер оказался настолько провальным. Даже наставник манкунианцев Жозе Моуринью в частных беседах признает, что потеря формы столь яркого форварда — настоящая загадка.

    Слабые результаты новичка во второй половине прошлого сезона списывались на адаптацию, но и на старте нового ничего не изменилось. У Моуринью была надежда, что именно Санчес поможет преодолеть стартовые трудности, учитывая усталость сборников после ЧМ-2018, но этого не произошло. — чилиец не повел партнеров за собой.

    В июле официальный сайт «Юнайтед» даже опубликовал материал, в котором подробно описывались тренировки Санчеса и делался акцент на том, что все сделано для его возвращения на пик формы. Сейчас позади 11 поединков нового сезона, чилиец был заменен в четырех из пяти матчей, которые он начинал в старте. Лишь однажды он привлекался в свою сборную — столько же голов на его счету за «МЮ» в нынешнем сезоне, а именно — победный в ворота «Ньюкасла».

  • Десять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?
  • Девять футболистов и одна команда
  • 18/10/2018

    • Статистика указывает на тревожную тенденцию. Санчес забивает гол за каждые 333 минуты за «Юнайтед» в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне средний показатель составлял 209 минут. За три с половиной года в составе «Арсенала» ему удавалось делать это не более чем за 151 минуту. В сезоне 2016/17 Алексис забил 30 голов (24 — в АПЛ), а это — точный удар каждые 95 минут.

    Если в Лондоне форварду удавалось забивать по мячу в каждые два поединка, то в Манчестере ему требуются уже целых шесть игр.

    Cанчес — работяга с кучей проблем в личной жизни

    Отношения Санчеса и Моуринью далеки от идеала
    twitter.com/manutd

    Санчеса ставят в один ряд с Анхелем Ди Марией — еще одним громким трансфером, который стал жертвой «проклятой» семерки в «Юнайтед». Если Криштиану Роналду с этим номером на спине забил 118 голов в 292 поединках, то Санчес, Ди Мария, Оуэн, Валенсия и Депай за 10 лет сумели забить 33 мяча в 202 матчах.

    Есть предположение, что Санчеса отвлекают от футбола разного рода проблемы. В феврале это был условный тюремный срок за налоговое мошенничество в Испании. Источники, приближенные к футболисту, настаивают, что он ни в чем не виновен, из-за чего сильно переживал, а минувшим летом у него были проблемы с американской визой из-за этого дела.

  • Златан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех
  • Шведский нападающий может вернуться в Европу в ноябре
  • Вчера

    • Личная жизнь чилийца тоже рушится. В сентябре он расстался со своей девушкой Майте Родригес. После этого он отдалился от партнеров по команде, что было очень заметно, в том числе тренерскому штабу Моуринью. Но в раздевалке все равно все называют Санчеса настоящим профессионалом. Его любят партнеры, да и сам игрок доволен нынешним окружением.

    Для Санчеса не проблема — остаться для дополнительной работы в тренажерном зале после тренировки, после чего поехать домой и проводить время в тихой обстановке со своими собаками Атомом и Хамбером.

    Тяжелая ежедневная работа над собой — об этом говорят все, что находится рядом с чилийцем. Санчес требует многого не только от себя, но и от команды. Существует даже сравнение нападающего с легендой клуба Руудом ван Нистелроем, который был в ярости, если ему не удавалось забить.

    Моуринью является фанатом характера чилийца, но и без конфликтов не обошлось. Форвард не получил шанса в поединке против «Вест Хэма» (1:3), а за месяц до этого Алексис запустил собственную линию одежду всего спустя сутки после поражения от «Брайтона», чем вызвал гнев руководства клуба и главного тренера.

    Бытует мнение, что Санчес просто не подходит под схемы Моуринью. Португалец мечтал подписать Ивана Перишича из «Интера» в прошлом году — более традиционного вингера, который мог отлично дополнить Ромелу Лукаку. Но Эд Вудворд отказался выделить на сделку 48 миллионов фунтов.

    Санчес был куплен из коммерческих побуждений

    Моуринью мечтал о Перишиче
    ESPN

    В январе тренер приветствовал Санчеса, которым интересовался «Манчестер Сити», но можно предположить, что этот трансфер — больше коммерческий ход.

    «Алексис Санчес установил новый рекорд по продажам футболок. Прошлый рекорд был превзойден в три раза. Этот переход отразился и на социальных сетях, где была зафиксирована невероятная активность», — радовался Вудворд в беседе с журналистами.

  • Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?
  • Изучаем варианты продолжения карьеры легендарного французского тренера
  • Вчера

    • Перишич, возможно, был бы более продуктивным на поле, но не за его пределами.

    Есть вопросы к стилю игры Санчеса. Ему было комфортно на острие атакующей схемы Арсена Венгера, но на «Олд Траффорд» все иначе — здесь центрфорвардом является Ромелу Лукаку. Следующая подходящая роль для чилийца — левый вингер, но и здесь есть Маркус Рашфорд с Антони Марсьялем.

    Тем не менее, контракт Санчеса действует до 2022 года, его зарплата — 14 млн стерлингов в год, поэтому все ждут от него прогресса. Но главный вывод — Санчес не мог стать плохим игроком в одночасье, он забивал больше мячей, чем Агуэро и Диего Коста. Проще говоря: он играет в команде, у которой очень много проблем на поле.

    Моуринью пора меняться и менять положение дел, да еще и в кратчайшие сроки, если он хочет спасти сезон и возродить Алексиса Санчеса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лондонские невезения Моуринью. Португальцу тяжело даются игры против «Челси»
  • 17/10/2018 в 12:56
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.78
  • Сегодня в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Нидерланды не оставили шансов Германии
  • Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке
    • 02:18 15/10/2018     Мбаппе способен заменить Роналду в «Реале»
  • Топ-7 новых лиц для «Реала»
    • 03:34 16/10/2018     Жозе Моуринью
  • Лондонские невезения Моуринью. Португальцу тяжело даются игры против «Челси»
    • 12:56 17/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Арсен Венгер Футбол Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?Изучаем варианты продолжения карьеры легендарного французского тренера Вчера в 00:030
  • 20:45
    • Медведев вышел в полуфинал Кубка Кремля
  • 20:11
    • Гризманн может заменить Неймара в ПСЖ
  • 19:57
    • ЦСКА на выезде обыграл «Анжи»
    Дэниэль Старридж Футбол Десять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?Девять футболистов и одна команда 18/10/2018 в 15:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Не повторит ли ЦСКА ошибок «Зенита»?
  • 4.65
    •
  • 00:03
    • «Лион» уверенно справился с «Нимом»
  • 23:09
    • Семин: Победа над «Ростовом» закономерна
  • 21:24
    • СМИ: Санчес настроен покинуть «МЮ»
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», СКА справился с московским «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 октября 18/10/2018 в 22:330
  • 18:50
    • Касаткина вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля»
  • 16:15
    • Гол Глушакова помог «молодежке» «Спартака» разгромить «Арсенал»
  • 15:18
    • «Спартак» уволил главного тренера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие