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    Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?

    Изучаем варианты продолжения карьеры легендарного французского тренера

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    Арсен Венгер
    Арсен Венгер
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    Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер выразил намерение вернуться в футбол в январе 2019 года, но где он окажется в итоге? Журналисты Sky Sports предлагают несколько вариантов.
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    68-летний специалист не работает с тех пор, как покинул «Арсенал» после 22 лет работы в клубе, но он чувствует себя полным энергии и готовым взяться за новую задачу, начиная с января.

    Бывший босс «канониров» был связан с несколькими различными «слухами» в последние недели, включая переход в состав руководства ПСЖ, но француз объяснил, что еще не знает, какую роль он займет.

  • Из моих 22 лет в «Арсенале» у меня большой опыт на разных уровнях. Есть запросы со всего мира: от федераций, сборных, из Японии. Я верю, что я начну работать с 1 января. Я чувствую себя отдохнувшим и готов снова работать, но где? Я еще не знаю.
  • Арсен Венгер

    • «Реал»

    Как сообщается, Венгер рассматривался в качестве замены уходящему Зинедину Зидану этим летом, но «Реал» назначил на эту должность Хулена Лопетеги.

    Тем не менее, экс-наставник сборной Испании находится под серьезным давлением, после трех поражений и ничьей в последних четырех играх «Реала» во всех соревнованиях, так что в Мадриде снова может появиться вакансия.

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    • Венгер рассказал, что «Реал» пытался заманить его на «Бернабеу» три раза, но француз остался верен «Арсеналу». «Я думаю, что два-три раза я отказывал "Реалу". Это одна из команд, которых я любил, когда был ребенком», — сказал он.

    Может он, наконец, поддастся искушению переехать в Испанию в один из клубов, за которые он болел в детстве, если возникает вакансия?

    «Бавария»

    С тех пор, как Нико Ковач летом возглавил «Баварию», все явно идет не так, как он планировал. Мюнхенцы занимают шестое место в Бундеслиге, не побеждая в последних четырех играх во всех соревнованиях.

    Ранее в этом месяце Bild сообщил, что «Бавария» уже изучают кандидатуры тренеров, которые заменят Ковача. И Венгер в списке, вместе с Зинедином Зиданом и Лораном Бланом.

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    • Венгер уже не первый раз связан с переездом в Мюнхен. Ули Хёнесс, президент «Баварии», сказал: «Из Японии он отправился в "Арсенал", но на протяжении многих лет, когда мы искали нового тренера, Венгер всегда был тем, кого мы рассматривали».

    Как сообщается, француз отклонил приглашения на «Альянс Арену» в 1995 году, прежде чем он возглавил «канониров», и в 2009 году. Повезет ли «Баварии» на третий раз, если им будет нужен новый тренер в недалеком будущем?

    «Пари Сен-Жермен»

    Парижане давно являются поклонниками тренерских талантов Венгера, но с успешно начавшим работу в ПСЖ Томасом Тухелем, у них может быть и другая роль для француза.

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    • Похоже, лидеры Лиги 1 хотят, чтобы Венгер присоединился к клубу в качестве спортивного директора, чтобы работать вместе с Тухелем, который, как сообщается, не справляется со спортивным директором Антеро Энрике.

    Хотя возвращение к тренерской остается приоритетом для Венгера, он может соблазниться возможностью поработать с Тухелем.

  • Я высоко ценю Тухеля, он очень быстро адаптировался к французскому футболу. Он выглядит очень умным и имеет хороший контакт со своими игроками. Его старт в ПСЖ был замечательным. Первые впечатления очень позитивны, и я думаю, что это очень важно, когда вы приехали из-за границы.
  • Арсен Венгер

    • Япония

    Япония — это место, которое Венгер называл своим домом в прошлом, и где у него есть варианты на будущее.

    Француз тренировал клуб «Нагоя Грампус Эйт» с 1994 по 1996 год, выиграв Кубок Императора, а также Суперкубок Японии. Венгер был известен тем, что изменил лицо японского футбола своим стилем управления на поле и за его пределами.

    Сообщалось, что Венгер может занять пост тренера сборной Японии после чемпионата мира.

    «Это правда, что в ходе чемпионата мира был разговор с Арсеном Венгером. Переговоры зашли в тупик. С тех пор мы больше смотрим на отечественных тренеров», — сказал ESPN официальный представитель JFA.

    С назначением на роль наставника сборной Японии Хадзиме Мориясу, роль советника-консультанта выглядит более вероятной для Венгера.

    «Манчестер Юнайтед»

    Позиции Жозе Моуринью на «Олд Траффорд» в последние недели подвергаются интенсивному анализу, итоги которого гласят, что он будет уволен, независимо от результата последней игры «Юнайтед» против «Ньюкасла».

    Эти предположения были опровергнуты «Юнайтед», но если в ближайшие несколько недель результаты будут ухудшаться, то никого не удивит, если совет директоров примет решение об увольнении Моуринью.

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    • Так кто же заменит его? Эксперты считают, что Венгер удовлетворяет всем условиям. Одним из негативных факторов может быть лояльность француза к «Арсеналу».

    «На данный момент, если я хочу продолжать работать, я думаю, что мне нужно уехать из страны, потому что я чувствую, что предаю свой клуб, оставаясь в Англии».

    Это были слова Венгера после победы «Арсенала» со счетом 1: 0 в Хаддерсфилде, его финальной игре в качестве наставника «канониров». Но, может быть, он почувствовал бы себя иначе, если бы получил приглашение от команды с историей «Манчестер Юнайтед»?

    Любой клуб китайской суперлиги

    Как уже упоминалось ранее, Венгер имел опыт работы в Азии, прежде чем перебраться в «Арсенал».

    По сообщениям СМИ, он также получил выгодное предложение в начале этого года от неназванной команды Китайской Суперлиги, что сделало бы его самым высокооплачиваемым тренером в мире

    Может ли француз соблазниться богатством CSL? Разумеется, не было бы недостатка в клубах, которые хотели бы заключить с Венгером крупный контракт. 0

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