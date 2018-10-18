Куда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?

68-летний специалист не работает с тех пор, как покинул «Арсенал» после 22 лет работы в клубе, но он чувствует себя полным энергии и готовым взяться за новую задачу, начиная с января.

Бывший босс «канониров» был связан с несколькими различными «слухами» в последние недели, включая переход в состав руководства ПСЖ, но француз объяснил, что еще не знает, какую роль он займет.

Из моих 22 лет в «Арсенале» у меня большой опыт на разных уровнях. Есть запросы со всего мира: от федераций, сборных, из Японии. Я верю, что я начну работать с 1 января. Я чувствую себя отдохнувшим и готов снова работать, но где? Я еще не знаю. Арсен Венгер

«Реал»

Как сообщается, Венгер рассматривался в качестве замены уходящему Зинедину Зидану этим летом, но «Реал» назначил на эту должность Хулена Лопетеги.

Тем не менее, экс-наставник сборной Испании находится под серьезным давлением, после трех поражений и ничьей в последних четырех играх «Реала» во всех соревнованиях, так что в Мадриде снова может появиться вакансия.

Венгер рассказал, что «Реал» пытался заманить его на «Бернабеу» три раза, но француз остался верен «Арсеналу». «Я думаю, что два-три раза я отказывал "Реалу". Это одна из команд, которых я любил, когда был ребенком», — сказал он.

Может он, наконец, поддастся искушению переехать в Испанию в один из клубов, за которые он болел в детстве, если возникает вакансия?

«Бавария»

С тех пор, как Нико Ковач летом возглавил «Баварию», все явно идет не так, как он планировал. Мюнхенцы занимают шестое место в Бундеслиге, не побеждая в последних четырех играх во всех соревнованиях.

Ранее в этом месяце Bild сообщил, что «Бавария» уже изучают кандидатуры тренеров, которые заменят Ковача. И Венгер в списке, вместе с Зинедином Зиданом и Лораном Бланом.

Венгер уже не первый раз связан с переездом в Мюнхен. Ули Хёнесс, президент «Баварии», сказал: «Из Японии он отправился в "Арсенал", но на протяжении многих лет, когда мы искали нового тренера, Венгер всегда был тем, кого мы рассматривали».

Как сообщается, француз отклонил приглашения на «Альянс Арену» в 1995 году, прежде чем он возглавил «канониров», и в 2009 году. Повезет ли «Баварии» на третий раз, если им будет нужен новый тренер в недалеком будущем?

«Пари Сен-Жермен»

Парижане давно являются поклонниками тренерских талантов Венгера, но с успешно начавшим работу в ПСЖ Томасом Тухелем, у них может быть и другая роль для француза.

Похоже, лидеры Лиги 1 хотят, чтобы Венгер присоединился к клубу в качестве спортивного директора, чтобы работать вместе с Тухелем, который, как сообщается, не справляется со спортивным директором Антеро Энрике.

Хотя возвращение к тренерской остается приоритетом для Венгера, он может соблазниться возможностью поработать с Тухелем.

Я высоко ценю Тухеля, он очень быстро адаптировался к французскому футболу. Он выглядит очень умным и имеет хороший контакт со своими игроками. Его старт в ПСЖ был замечательным. Первые впечатления очень позитивны, и я думаю, что это очень важно, когда вы приехали из-за границы. Арсен Венгер

Япония

Япония — это место, которое Венгер называл своим домом в прошлом, и где у него есть варианты на будущее.

Француз тренировал клуб «Нагоя Грампус Эйт» с 1994 по 1996 год, выиграв Кубок Императора, а также Суперкубок Японии. Венгер был известен тем, что изменил лицо японского футбола своим стилем управления на поле и за его пределами.

Сообщалось, что Венгер может занять пост тренера сборной Японии после чемпионата мира.

«Это правда, что в ходе чемпионата мира был разговор с Арсеном Венгером. Переговоры зашли в тупик. С тех пор мы больше смотрим на отечественных тренеров», — сказал ESPN официальный представитель JFA.

С назначением на роль наставника сборной Японии Хадзиме Мориясу, роль советника-консультанта выглядит более вероятной для Венгера.

«Манчестер Юнайтед»

Позиции Жозе Моуринью на «Олд Траффорд» в последние недели подвергаются интенсивному анализу, итоги которого гласят, что он будет уволен, независимо от результата последней игры «Юнайтед» против «Ньюкасла».

Эти предположения были опровергнуты «Юнайтед», но если в ближайшие несколько недель результаты будут ухудшаться, то никого не удивит, если совет директоров примет решение об увольнении Моуринью.

Так кто же заменит его? Эксперты считают, что Венгер удовлетворяет всем условиям. Одним из негативных факторов может быть лояльность француза к «Арсеналу».

«На данный момент, если я хочу продолжать работать, я думаю, что мне нужно уехать из страны, потому что я чувствую, что предаю свой клуб, оставаясь в Англии».

Это были слова Венгера после победы «Арсенала» со счетом 1: 0 в Хаддерсфилде, его финальной игре в качестве наставника «канониров». Но, может быть, он почувствовал бы себя иначе, если бы получил приглашение от команды с историей «Манчестер Юнайтед»?

Любой клуб китайской суперлиги

Как уже упоминалось ранее, Венгер имел опыт работы в Азии, прежде чем перебраться в «Арсенал».

По сообщениям СМИ, он также получил выгодное предложение в начале этого года от неназванной команды Китайской Суперлиги, что сделало бы его самым высокооплачиваемым тренером в мире

Может ли француз соблазниться богатством CSL? Разумеется, не было бы недостатка в клубах, которые хотели бы заключить с Венгером крупный контракт. 0