Лондонские невезения Моуринью. Португальцу тяжело даются игры против «Челси»

Уже в ближайшую субботу, 20 октября, Жозе Моуринью привезет свой «Манчестер Юнайтед» в гости к «Челси», где постарается сократить отставание от лидеров английской Премьер-лиги.

Для португальского специалиста предстоящий матч станет девятым против своей бывшей команды. Впервые он приехал сюда в качестве гостя с «Интером» восемь лет назад. Проведя две встречи против «синих» в Лиге чемпионов, он также шесть раз противостоял лондонцам в качестве наставника «Манчестер Юнайтед».

И хотя Моуринью выиграл свой первый гостевой матч на «Стэмфорд Бридж», все последующие он проиграл. Журналисты SkySports решили вспомнить, как это было.

«Интер» — «Челси» 2:1 (24 февраля 2010 года)

Моуринью наслаждался победным матчем против «Челси» в рамках первого противостояния с лондонской командой. Его «Интер» в Милане обыграл «синих» в рамках Лиги чемпионов в феврале 2010 года.

Диего Милито вывел итальянскую команду вперед уже через три минуты после стартового свистка, застав врасплох Петера Чеха ударом в ближний угол. Позднее в первом тайме Дидье Дрогба мощным выстрелом со штрафного сотряс перекладину чужих ворот.

«Челси» отыгрался спустя пять минут после перерыва, когда точный удар нанес Саломон Калу.

Но паритет продержался всего три минуты. Мяч после передачи Уэсли Снейдера прилетел к Эстебану Камбьяссо, который со второй попытки принес своей команде минимальный перевес.

Эстебан Камбьяссо skysports.com

Моуринью сказал: «Я не проигрываю на "Стэмфорд Бридж". Мы отправляемся в Лондон с амбицией пройти дальше».

«Челси» — «Интер» 0:1 (16 марта 2010 года)

Моуринью был уверен в том, что на «Стэмфорд Бридж» удастся достигнуть положительного результата, и его футболисты не подвели — решающий удар Самюэля Это’О на 79-й минуте вывел миланскую команду в четвертьфинал.

Вечер в Лондоне, во время которого фанаты хозяев освистывали «Особенного», закончился тем, что Дидье Дрогба получил красную карточку за фол на Тьяго Мотте.

Если тренерский штаб «Интера» не скрывал радости, то Моуринью старался вести себя более сдержанно.

На этом португалец не остановился. К концу сезона он привел «нерадзурри» к треблу, а в Лиге чемпионов устранил со своего пути «Барселону» и «Баварию». Летом он возглавил «Реал».

Дидье Дрогба получил красную карточку skysports.com

Моуринью сказал: «Мы заслужили эту победу, ведь провели почти идеальный матч. Конечно, игроки "Челси" разочарованы, поскольку поняли, что соперник оказался сильнее. Они хотели перевернуть ход игры за счет конфликтов, делали много длинных передач, постоянно падали на газон. В любом случае мы были лучше во всех компонентах».

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4:0 (23 октября 2016 года)

Первая из трех встреч между двумя клубами в сезоне 2016/17 стала унижением для Моуринью, поскольку его новая команда была разгромлена будущими чемпионами на «Стэмфорд Бридж».

Едва фанаты «Челси» тепло поприветствовали португальского специалиста, как через 30 секунд после стартового свистка Педро завершил комбинацию результативным ударом. Еще через 20 минут точный удар головой нанес Гари Кэхилл.

Затем «Челси» просто сел в оборону, а окончательно добил соперника после перерыва. На 62-й минуте гол забил Эден Азар, а на 70-й — Н’Голо Канте.

Разочарованность Моуринью прослеживалась сразу после финального свистка, когда он недовольно пообщался с Конте.

Жозе Моуринью и Антонио Конте skysports.com

Моуринью сказал: «Если у вас есть стратегия, то вы не имеете право пропускать такие голы уже на 1-й минуте. Этот гол полностью поменял ход игры».

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:0 (13 марта 2017 года)

«Манчестер Юнайтед» вернулся на «Стэмфорд Бридж» в марте, чтобы сыграть в 1/4 финала Кубка Англии. И вновь Моуринью остался недоволен результатом, ведь победный гол в ворота его команды забил Н’Голо Канте.

«Красные дьяволы» еще в первом тайме остались вдесятером: Андер Эррера получил вторую желтую карточку за фолы на Эдене Азаре.

«Челси» получил преимущество в счете спустя шесть минут после перерыва, когда Канте нанес точный удар с двадцати метров. У «МЮ» был шанс отыграться, но Тибо Куртуа отбил ногой опасный удар Маркуса Рашфорда.

Футболисты «МЮ» спорят с судьей skysports.com

Моуринью сказал: «Не хочу говорить о красной карточке, но в остальном я горжусь своими игроками и болельщиками нашей команды».

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» 2:0 (16 апреля 2017 года)

Моуринью все же добился успеха в матче против бывшего клуба, когда «Челси» посетил «Олд Траффорд» в апреле.

«Манчестер Юнайтед» играл без Златана Ибрагимовича, но ранний гол Маркуса Рашфорда и точный удар Андера Эрреры в начале второго тайма сделали свое дело.

Этот результат позволил «Манчестер Юнайтед» продлить беспроигрышную серию в Премьер-лиге до 22 матчей. «Красные дьяволы» сократили отставание от идущего четвертым «Манчестер Сити», но в итоге так и не смогли пробиться в Лигу чемпионов, довольствовавшись Лигой Европы.

Андер Эррера забил гол skysports.com

Моуринью сказал: «С тактической точки зрения мы были очень хороши. Игроки справились с задачей, контролируя каждое действие соперника, у которого много фантастических футболистов».

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (6 ноября 2017 года)

Моуринью вновь привез «Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж» в надежде сократить отставание от лидирующего в Премьер-лиге «Манчестер Сити», но снова потерпел поражение на этом стадионе, ставшее уже третьим кряду.

Матч чем-то напоминал мартовскую встречу команд в Кубке Англии. Все решил единственный точный удар головой Альваро Мораты на 55-й минуте. Гости изо всех сил пытались переломить ход игры, но забить не смогли.

Альваро Мората skysports.com

Моуринью сказал: «Порой мы контролировали игру, порой они контролировали игру. Моменты были у обеих команд».

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» 2:1 (25 февраля 2018 года)

«Манчестер Юнайтед» в феврале этого года одержал важную волевую победу, которая помогла ему вернуться на второе место в турнирной таблице.

Ромелу Лукаку сравнял счет в концовке первого тайма, ответив на ранний гол Виллиана. За 15 минут до конца основного времени в решающей атаке отличился Джесси Лингард.

Во многом эта победа позволила Моуринью опередить бывший клуб в гонке за попадание в четверку лучших.

Ромелу Лукаку skysports.com

Моуринью сказал: «Мы победили очень хорошую команду. Чтобы это сделать, нужно иметь высокий уровень организованности и победный дух. Все должны работать на пределе и следовать плану игры».

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:0 (19 мая 2018 года)

Моуринью потерпел первое в карьере поражение в кубковом финале в Англии, а все из-за гола Эдена Азара с пенальти в середине первого тайма.

Португалец и его визави Антонио Конте много ссорились в течение сезона, и самое обидное для Жозе, что именно он проиграл финальную битву в Кубке Англии.

Несмотря на доминирование во втором тайме, «Юнайтед» так и не смог подобрать ключи к воротам Тибо Куртуа.

Оливье Жиру и Эден Азар skysports.com

Моуринью сказал: «Я думаю, что мы играли лучше, но таков футбол. Мне очень любопытно узнать, что об этом матче напишут журналисты, что скажут люди. Если бы моя команда играла так, как "Челси", могу только представить, что бы обо мне говорили». 0