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    Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке

    Реакция прессы на матч Нидерланды — Германия

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    Нидерланды не оставили шансов Германии
    Нидерланды не оставили шансов Германии
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    В рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная Нидерландов разгромила команду Германии со счетом 3:0. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.
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    Германия не изменилась после ЧМ-2018

    «Это не случайный эпизод, а логичные последствия серии ошибок. В итоге сценарий описывает продолжение катастрофы, которая случилась на ЧМ-2018, и вновь ставит под вопрос будущее наставника Йоахима Лёва», — пишет немецкий Kicker.

    «В сборной Германии наблюдается нехватка уверенности в себе и доверия — это диагноз, который распространяется на всю команду. В заключительной фазе амстердамского матча проявились симптомы того же развала, который был летом в России».

    Лёв совершил ошибки при выборе состава

    «Гости были попросту раздавлены сборной Нидерландов. И можно говорить о распаде "Бундестима". Это было не какое-то небольшое поражение, а разгром со счетом 0:3, что стало достаточно красочной картиной краха подопечных Йоахима Лёва», — отмечает немецкий Bild.

    «Вызывает вопросы выбор состава, который обернулся провалом против сборной. Последняя при этом сейчас объективно не входит элиту мирового футбола».

    Лёв не приносит новых идей сборной Германии

    «Стоит ли до сих пор вызывать в "Манншафт" игроков золотой команды, которая стала чемпионом мира в 2014 году? В стартовом составе оказались Мануэль Нойер, Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Томас Мюллер и Тони Кроос, однако для новых идей не нашлось смелости, да и за самой игрой не было никакой идеи», — критикует Германию немецкая Süddeutsche Zeitung.

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    • «По иронии судьбы, впереди у нас поединок против действующего чемпиона мира — сборной Франции! Для Лёва это сродни финалу. Мысль, что он единственный, кто достоин начать новую эру "Бундестима", ускользает все сильнее — в Амстердаме он знал только то, как повторить неудачу ЧМ-2018».

    Нидерланды напомнили себя прежних

    «Аплодисменты после первого тайма, волная на трибунах во второй половине матча и облегчение после разгромной победы над сверхпринципиальным соперником — Германией. Это была самая большая победа в истории. Атмосфера на "Йохан Кройфф АренА" напоминала о славных временах голландской сборной в ранние годы нынешнего столетия», — убеждена нидерландская De Telegraaf.

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    • «В храме имени Йохана Кройффа сборная Германии была разбита "Оранжевыми. Это стало сладкой иллюзией возвращения в те времена, когда еще восемь лет назад голландцы боролись в финальном поединке мундиаля против Испании", — ностальгирует итальянская La Gazzetta Dello Sport.

    Территориальный перевес не помог Германии избежать разгрома

    "Новые тюльпаны не оставили шансов Германии. Когда 'Манншафт' и 'Оранжевые' встречаются на поле, нет никакого шока, что будет жесткая игра. Так случилось и на этот раз, но на сей раз подошел конец еще одному мифу, согласно которому в футболе играют 11 против 11-рых, но побеждают все равно немцы", — иронизирует испанская Marca.

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    • "Столкнувшись с молодым голландским поколением, подопечные Йохима Лёва умудрились проявить себя одновременно и реалистичными, и наивными. Они много контролировали мяч, но того, что было сделано в их исполнении, оказалось недостаточно", — констатирует французский L'Équipe. 0

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