Топ-7 новых лиц для «Реала»

Будущее сразу нескольких ключевых игроков «Реала» находится под вопросом либо из-за их потери формы, либо из-за желания самих футболистов сменить обстановку. Разбираемся, кто может заменить их в качестве ведущих исполнителей команды.

1. Эден Азар — вместо Гарета Бейла

После перехода Гарета Бейла в «Реал» пять лет назад ему прочили едва ли не равный с Криштиану Роналду статус в команде, но на деле валлиец, хотя и сыграл ключевую роль в нескольких исторически важных для клуба матчах и отрезках отдельных сезонов, все же не стал такой фигурой. Казалось, что после ухода португальца «11-ка» «Сливочных» сможет проявить себя во всей красе, но он все равно демонстрирует нестабильную игру и уже далеко не первый раз оказывается в лазарете, из-за чего снова появляются сомнения в том, что в 29 лет ему уготована роль одного из лидеров.

Заменить Бейла наверняка смог бы Эден Азар, который куда менее травматичен и отличается большим КПД на поле, не говоря уже о голах и результативных передачах. Примечательно то, что сам бельгиец не скрывает, что мечтает когда-нибудь оказаться в Мадриде, а совсем недавно даже дал понять, что обязательно окажется в Испании, чтобы выиграть «Золотой мяч». Испанская пресса утверждает, что уже в январе королевский клуб может попытаться заполучить атакующего хавбека «Челси».

2. Харри Кейн — вместо Карима Бензема

Как и Бейл, от Карима Бензема в этом сезоне ожидали большего числа голов, ведь ранее француз был в тени того же Роналду. Безусловно, придя в «Реал» в одно время с португальцем, он стал основным нападающим в команде, но так случилось по большей части не из-за голов, а важной роли, которую он играет в наступлениях коллектива, где форвард умело подыгрывал тому же Криштиану. Тем не менее, даже если закрыть глаза на недостаточную результативность игрока, ему уже 30 лет, и совсем скоро «Сливочным» нужно найти ему замену.

Идеально на роль Бензема подходит Харри Кейн, который не только умело ассистирует партнерам, но и много забивает. Англичанин, кажется, еще даже не вышел на пик своей карьеры, поэтому в случае трансфера мадридцы получат супернападающего на годы вперед. И то, что «Тоттенхэм» при всем качестве своей команды все никак не может выиграть что-то значимое, сулит «Реалу» неплохие шансы переманить форварда, который наверняка хочет завоевывать трофеи.

3. Килиан Мбаппе — вместо Криштиану Роналду

После продажи Роналду в «Ювентус» от Мадрида ожидали громкого подписания на его замену, тем более что от нее было выручено более 100 млн евро. Однако президент королевского клуба Флорентино Перес решил сэкономить и поверить в нынешние резервы коллектива, в чем, как видится сейчас, он допустил ошибку. Коллектив явно испытывает большие проблемы в атаке без португальца, потому следующим летом «Реал», скорее всего, решится потратить большие средства для подписания преемника португальца.

На сегодня, пожалуй, нет никого другого, кто больше всего подходит на роль нового Криштиану, как Килиан Мбаппе. Нападающий ПСЖ так же быстр, техничен и результативен, как Роналду, но при этом ему еще даже нет 20 лет, хотя, в отличие от экс-форварда «Сливочных», он уже стал чемпионом мира в своей сборной. Есть подозрение, что в этом году именно француз станет первым обладателем «Золотого мяча» после 10 лет гегемонии Роналду и Лионеля Месси в борьбе за приз, поэтому королевскому клубу сам Бог велел заполучить Мбаппе.

4. Милан Шкриньяр — вместо Серхио Рамоса

Сейчас Серхио Рамос — непререкаемый авторитет «Реала», его капитан, человек, с которым связаны все последние успехи команды, за которую он выступает уже 13 лет. Но 32-летний защитник постепенно все же сдает позиции, и уже скоро Мадриду придется искать ему замену. Нынешний сезон особенно красноречиво показывает, что центрбек все меньше поспевает за оппонентами и все больше проваливается.

Хорошей заменой ему может стать прогрессирующий семимильными шагами Милан Шкриньяр из «Интера». Он быстро стал одним из системообразующих исполнителей «нерадзурри», благодаря которому в том числе клуб впервые за несколько лет вернулся в Лигу чемпионов и обещает если не в этом сезоне, то уже в следующем реально побороться за скудетто. Словаку только 23 года, а его солидная игра напоминает то, как спокоен и тверд в обороне Рамос, потому «Сливочным» нужно спешить подписывать этого защитника, пока он не стал слишком дорогим.

5. Дани Себальос — вместо Луки Модрича

Нынешний год стал самым успешным в карьере Луки Модрича, ведь он не только сумел выиграть очередную Лигу чемпионов, но и стать финалистом чемпионата мира на уровне сборных. В то же время, осень этого же года дала понять, что теперь карьера хорвата пойдет по нисходящей. Полузащитнику уже 33 года, и при всей своей работоспособности он уже демонстрирует признаки сытости футбола больших достижений и заодно теряет в скорости.

Посему «Реалу» еще вчера надо было думать, кем заменить Модрича, особенно на фоне незатихающих слухов о его уходе по завершении сезона. Но к счастью для Переса сотоварищи, в команде уже есть исполнитель, который способен это сделать, в лице Дани Себальоса. Прекрасно видящий поле, динамичный, владеющий искусством паса, он все чаще играет в основе, и в этом случае Мадриду не нужно тратить никаких денег на дорогостоящий трансфер.

6. Иско — за себя

Это единственная позиция, где «Реалу» не то, что не нужно искать замену — этого футболиста нужно только поощрять в его игре. Сейчас Иско можно назвать одним из немногих светлых пятен нынешней команды, поскольку он не только не потерял форму, в отличие от многих своих одноклубников, а даже стал играть лучше. В новом стиле коллектива, который больше держит мяч, испанец имеет решающее значение в успешном построении атак.

Полузащитник эффективно связывает среднюю линию мадридцев с ее нападением, благодаря чему команда хорошо смотрелась на старте сезона. Не удивительно, что стоило Иско выбыть из-за операции по удалению аппендикса, она начала буксовать, и теперь ее безвыигрышная серия составляет четыре матча при трех поражениях. Закономерно и то, что в этих поединках клуб ни разу не забил — без этого умного хавбека организация атак попросту развалилась.

7. Тео Эрнандез — вместо Марсело

Уже не первый год Марсело считается если не лучшим, то одним из лучших левых защитников мира, ведь он успевал не только надежно отыграть в обороне, но и стал обязательной фигурой в наступлениях «Реала». При этом фулбек является одним из самых влиятельных футболистов в раздевалке команды, потому как уже 12 лет играет на топ-уровне. Тем не менее, в этом сезоне защитник допускает слишком много ошибок при выполнении своих непосредственных функций, тогда как его вклад в атаке стремительно уменьшился.

Вероятно, королевскому клубу уже сейчас стоит задуматься, когда нужно заменить Марсело, которому в мае исполнилось 30 лет. И в данном случае можно даже не выходить на трансферный рынок, потому что у них уже есть талантливый латераль Тео Эрнандез, купленный за 26 млн евро летом 2017 года. Сейчас 21-летний француз выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды, но обещает стать одним из лучших на своей позиции — Мадрид, похоже, готов подождать, ведь в конце концов, это сработало с Дани Карвахалем, раскрывшемся когда-то в аренде за «Байер». 0