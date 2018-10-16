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    Топ-7 новых лиц для «Реала»

    Кто будет определять игру мадридцев в ближайшем будущем?

    Реал Мадрид Футбол Испании
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    Мбаппе способен заменить Роналду в «Реале»
    Мбаппе способен заменить Роналду в «Реале»
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    Будущее сразу нескольких ключевых игроков «Реала» находится под вопросом либо из-за их потери формы, либо из-за желания самих футболистов сменить обстановку. Разбираемся, кто может заменить их в качестве ведущих исполнителей команды.
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    1. Эден Азар — вместо Гарета Бейла

    После перехода Гарета Бейла в «Реал» пять лет назад ему прочили едва ли не равный с Криштиану Роналду статус в команде, но на деле валлиец, хотя и сыграл ключевую роль в нескольких исторически важных для клуба матчах и отрезках отдельных сезонов, все же не стал такой фигурой. Казалось, что после ухода португальца «11-ка» «Сливочных» сможет проявить себя во всей красе, но он все равно демонстрирует нестабильную игру и уже далеко не первый раз оказывается в лазарете, из-за чего снова появляются сомнения в том, что в 29 лет ему уготована роль одного из лидеров.

    Заменить Бейла наверняка смог бы Эден Азар, который куда менее травматичен и отличается большим КПД на поле, не говоря уже о голах и результативных передачах. Примечательно то, что сам бельгиец не скрывает, что мечтает когда-нибудь оказаться в Мадриде, а совсем недавно даже дал понять, что обязательно окажется в Испании, чтобы выиграть «Золотой мяч». Испанская пресса утверждает, что уже в январе королевский клуб может попытаться заполучить атакующего хавбека «Челси».

    2. Харри Кейн — вместо Карима Бензема

    Как и Бейл, от Карима Бензема в этом сезоне ожидали большего числа голов, ведь ранее француз был в тени того же Роналду. Безусловно, придя в «Реал» в одно время с португальцем, он стал основным нападающим в команде, но так случилось по большей части не из-за голов, а важной роли, которую он играет в наступлениях коллектива, где форвард умело подыгрывал тому же Криштиану. Тем не менее, даже если закрыть глаза на недостаточную результативность игрока, ему уже 30 лет, и совсем скоро «Сливочным» нужно найти ему замену.

    Идеально на роль Бензема подходит Харри Кейн, который не только умело ассистирует партнерам, но и много забивает. Англичанин, кажется, еще даже не вышел на пик своей карьеры, поэтому в случае трансфера мадридцы получат супернападающего на годы вперед. И то, что «Тоттенхэм» при всем качестве своей команды все никак не может выиграть что-то значимое, сулит «Реалу» неплохие шансы переманить форварда, который наверняка хочет завоевывать трофеи.

    3. Килиан Мбаппе — вместо Криштиану Роналду

    После продажи Роналду в «Ювентус» от Мадрида ожидали громкого подписания на его замену, тем более что от нее было выручено более 100 млн евро. Однако президент королевского клуба Флорентино Перес решил сэкономить и поверить в нынешние резервы коллектива, в чем, как видится сейчас, он допустил ошибку. Коллектив явно испытывает большие проблемы в атаке без португальца, потому следующим летом «Реал», скорее всего, решится потратить большие средства для подписания преемника португальца.

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    • На сегодня, пожалуй, нет никого другого, кто больше всего подходит на роль нового Криштиану, как Килиан Мбаппе. Нападающий ПСЖ так же быстр, техничен и результативен, как Роналду, но при этом ему еще даже нет 20 лет, хотя, в отличие от экс-форварда «Сливочных», он уже стал чемпионом мира в своей сборной. Есть подозрение, что в этом году именно француз станет первым обладателем «Золотого мяча» после 10 лет гегемонии Роналду и Лионеля Месси в борьбе за приз, поэтому королевскому клубу сам Бог велел заполучить Мбаппе.

    4. Милан Шкриньяр — вместо Серхио Рамоса

    Сейчас Серхио Рамос — непререкаемый авторитет «Реала», его капитан, человек, с которым связаны все последние успехи команды, за которую он выступает уже 13 лет. Но 32-летний защитник постепенно все же сдает позиции, и уже скоро Мадриду придется искать ему замену. Нынешний сезон особенно красноречиво показывает, что центрбек все меньше поспевает за оппонентами и все больше проваливается.

    Хорошей заменой ему может стать прогрессирующий семимильными шагами Милан Шкриньяр из «Интера». Он быстро стал одним из системообразующих исполнителей «нерадзурри», благодаря которому в том числе клуб впервые за несколько лет вернулся в Лигу чемпионов и обещает если не в этом сезоне, то уже в следующем реально побороться за скудетто. Словаку только 23 года, а его солидная игра напоминает то, как спокоен и тверд в обороне Рамос, потому «Сливочным» нужно спешить подписывать этого защитника, пока он не стал слишком дорогим.

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    • 5. Дани Себальос — вместо Луки Модрича

    Нынешний год стал самым успешным в карьере Луки Модрича, ведь он не только сумел выиграть очередную Лигу чемпионов, но и стать финалистом чемпионата мира на уровне сборных. В то же время, осень этого же года дала понять, что теперь карьера хорвата пойдет по нисходящей. Полузащитнику уже 33 года, и при всей своей работоспособности он уже демонстрирует признаки сытости футбола больших достижений и заодно теряет в скорости.

    Посему «Реалу» еще вчера надо было думать, кем заменить Модрича, особенно на фоне незатихающих слухов о его уходе по завершении сезона. Но к счастью для Переса сотоварищи, в команде уже есть исполнитель, который способен это сделать, в лице Дани Себальоса. Прекрасно видящий поле, динамичный, владеющий искусством паса, он все чаще играет в основе, и в этом случае Мадриду не нужно тратить никаких денег на дорогостоящий трансфер.

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    • 6. Иско — за себя

    Это единственная позиция, где «Реалу» не то, что не нужно искать замену — этого футболиста нужно только поощрять в его игре. Сейчас Иско можно назвать одним из немногих светлых пятен нынешней команды, поскольку он не только не потерял форму, в отличие от многих своих одноклубников, а даже стал играть лучше. В новом стиле коллектива, который больше держит мяч, испанец имеет решающее значение в успешном построении атак.

    Полузащитник эффективно связывает среднюю линию мадридцев с ее нападением, благодаря чему команда хорошо смотрелась на старте сезона. Не удивительно, что стоило Иско выбыть из-за операции по удалению аппендикса, она начала буксовать, и теперь ее безвыигрышная серия составляет четыре матча при трех поражениях. Закономерно и то, что в этих поединках клуб ни разу не забил — без этого умного хавбека организация атак попросту развалилась.

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    • 7. Тео Эрнандез — вместо Марсело

    Уже не первый год Марсело считается если не лучшим, то одним из лучших левых защитников мира, ведь он успевал не только надежно отыграть в обороне, но и стал обязательной фигурой в наступлениях «Реала». При этом фулбек является одним из самых влиятельных футболистов в раздевалке команды, потому как уже 12 лет играет на топ-уровне. Тем не менее, в этом сезоне защитник допускает слишком много ошибок при выполнении своих непосредственных функций, тогда как его вклад в атаке стремительно уменьшился.

    Вероятно, королевскому клубу уже сейчас стоит задуматься, когда нужно заменить Марсело, которому в мае исполнилось 30 лет. И в данном случае можно даже не выходить на трансферный рынок, потому что у них уже есть талантливый латераль Тео Эрнандез, купленный за 26 млн евро летом 2017 года. Сейчас 21-летний француз выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды, но обещает стать одним из лучших на своей позиции — Мадрид, похоже, готов подождать, ведь в конце концов, это сработало с Дани Карвахалем, раскрывшемся когда-то в аренде за «Байер». 0

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