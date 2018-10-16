Лукас Пакета. Все ближе к мировой славе?

На горизонте появился новый Кака?

Лукас Толентино Кэльо де Лима известен как Лукас Пакета — прозвище игрок взял в честь родного островка. Еще в апреле прошлого года ему не удавалось попадать даже в запас «Фламенго». Кроме того, первоочередное право выкупа контракта Пакеты принадлежит «Валенсии» согласно раннему договору, в рамках которого во «Фламенго» из испанского клуба перешел вратарь Диего Алвес.

Игрока хочет видеть у себя «Милан», а итальянцы готовы выложить 35 миллионов евро. Там видят в хавбеке нового Кака. Некоторое сходство действительно есть, хотя у Кака был невероятный уровень контроля мяча. Но и Пакета очень элегантно обращается с мячом, его талант виден сразу. В 21 год он не попал на чемпионат мира-2018, но в прошлом месяце дебютировал за сборную Бразилии.

Но между Кака и Пакетой есть и существенная разница. В этом возрасте он переехал в Европу, но уже тогда на его счету были два с половиной года выступлений за основу «Сан-Паулу» в роли лидера — серьезный багаж, который помог ему найти собственный стиль и быстро усвоиться на другом континенте.

Лукас — универсальный футболист

Пакету сравнивают с Кака twitter.com/acmilan

Пакета еще далек от сотни игр за «Фламенго», но и половина — тоже неплохо. Однако у клуба постоянно возникают проблемы. Прошло менее полутора лет, а с командой успели поработать шесть разных специалистов. Лукас может благодарить каждого из них, а особенно — колумбийца Рейнальдо Руэду, который быстро рассмотрел потенциал в резервисте и открыл ему путь в первую команду.

Сначала Пакету использовали в центре нападения, но затем стал левым вингером, подменив перуанца Паоло Герреро, когда тот выступал за сборную и был дисквалифицирован за допинг. Позже Лукас попробовал себя на правом фланге и в тройке центральных полузащитников. Последний наставник «Фламенго» Доривал Жуниор поставил его под нападающим, что может стать оптимальным вариантом, ведь Пакета умеет бить издали и бороться за верховые мячи.

Прогресс Пакеты произошел очень стремительно. Но некоторые решения хавбека на поле не совсем правильные, особенно в глубине поля, где он порой подставлял защитников слишком рискованными передачами и обрезками. Этот парень очень хочет расти, но в нем еще хватает нарциссизма образца раннего Дэвида Бекхэма.

Пакета вряд ли задержится на родине

Подписать игрока могут «Валенсия» и «Милан» Globo

Контракт Пакеты с «Фламенго» остается в силе до конца 2020 года, но вероятность его переезда в Европу раньше — крайне велика. Это главная беда всего бразильского футбола — местные таланты не видят смысла здесь оставаться. Ярким исключением можно считать звезду «Гремио» Луана, который в свои 25 лет остается на родине и уже дебютировал в составе национальной сборной. Тем не менее, даже он в любой момент может уехать.

Европейские клубы убеждены в том, что лучший способ действовать на бразильском рынке — максимально быстро заполучить игрока и помочь ему уже в юном возрасте адаптироваться на другом континенте. Именно по этой причине Пакета может стать очередной надеждой Бразилии в Европы. 0