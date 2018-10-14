Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем

Легенда «Арсенала» и сборной Франции возвращается в клуб, где все начиналось. Прошлым местом работы Анри был тренерский штаб сборной Бельгии, которая добыла «бронзу» чемпионата мира в России.

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Команда пока не возродилась

«Монако» удалось набрать всего шесть очков и лишь однажды победить в девяти турах Лиги 1. Столь ужасный старт кампании привел к увольнению Жардима — того, кто привел клуб к первому чемпионству за 17 лет в сезоне 2016/17.

Главным оправданием для португальца надо назвать продажу целого ряда лидеров — Фабиньо, Килиана Мбаппе, Тома Лемара, Жоау Моутинью и других. Все это принесло прибыль клубу, но значительно ослабило состав.

Летние новички «монегасков» страдали из-за травм и плохой игровой формы, поэтому Жардиму было крайне тяжело вывести коллектив на вершину.

Мнение специалиста по французскому футболу Тома Уильямса:

«Откровенно говоря, вся команда была разорвана на части. Из чемпионского состава остались Даниэль Субашич, Джибриль Сидибе, Жемерсон, Камил Глик и Радамель Фалькао. Полузащита в полном составе ушла. В последние годы в "Монако" применялась бизнес-модель, при которой вложения делаюся в молодых талантов, которые затем продаются с большой прибылью. Процесс был успешным.

Но ситуация напоминала ходьбу по канату, ведь баланс покупок и продаж мог быть нарушен в любой момент. Так и случилось минувшим летом. Все усугубили неудачные трансферы прошлого. Юри Тилеманс откровенно разочарован, Стеван Йоветич с трудом набрал форму, а Кайта Бальде в итоге вернулся в Италию. Не слишком повезло и с последними новичками. Александр Головин впечатлил на чемпионате мира, но получил серьезную травму уже на первой тренировке. Серо выглядит Насер Шадли.

Таким образом, Анри получит "недоваренный", неопытный состав, в котором у ряда футболистов есть травмы или проблемы с игровой формой. Настоящий шторм, который предсказывал еще Жардим, называя предстоящий сезон невероятно сложным. Он был прав».

У клуба остаются амбициозные цели

Головин пока не стал лидером «Монако» twitter.com/as_monaco

Несмотря на все проблемы, «Монако» все еще стремится оказаться на вершине французского футбола.

Конечно, в нынешнем сезоне команда вряд ли сможет бороться с «ПСЖ», но финиш в верхней части таблицы все равно будет главной задачей Анри и его тренерского штаба.

«Монако» не остановится на банальном стремлении избежать вылета. Уровень конкурентоспособности в Лиге 1 довольно высок, здесь нет большого разрыва между претендентами на еврокубки и аутсайдерами. Всего за месяц «красно-белые» способны вернуться в топ-10.

Дальше — борьба за место в первой троке. Такой была основная цель клуба еще летом.

У Анри будут деньги на трансферы

Хорошей новостью для Анри станет выделение денег на зимнее трансферное окно.

По информации ряда источников, владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев согласен с тем, что летняя кампания на трансферном рынке была неудачной, поэтому придется тратить деньги в январе.

Кроме того, очень вероятно, что Анри получил от босса гарантию подписания новичков перед тем, как согласился возглавить команду. Экс-футболист обсуждал аналогичный вопрос с представителями «Бордо», но клуб не смог обещать ему дополнительные деньги, а переговоры были сорваны.

У команды есть потенциал для стремительного роста

Йоветич имеет все шансы стать ударной силой «Монако» в атаке twitter.com/as_monaco

Ключевые игроки в ближайшее время могут вернуться в строй, зимой будет усиление, поэтому свет в конце туннеля есть. Анри может стать элементом вдохновения и точком для прогресса футболистов.

В «Монако» хватает многообещающих игроков, поэтому нынешняя позиция клуба в таблице не отражает полную картину.

Если Анри сможет в полной мере адаптировать Головина, Шадли и Йоветича, поможет раскрыть свой потенциал Тилемансу, с которым работал в сборной, добьется очередного «воскрешения» Фалькао, то у команды все будет хорошо.

Молодой тренер взялся за проект с огромным количеством проблем, которые надо решать прямо сейчас. Тем не менее, если у Анри все получится, то его ждет большое будущее. 0