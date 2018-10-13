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    Жардим не виноват в неудачах «Монако»

    Реакция прессы на увольнение наставника в княжеском клубе

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    Накануне «Монако» уволил своего главного тренера Леонарду Жардима в связи с неудачными результатами команды. Приводим самые интересные мнения в СМИ по этому поводу.
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    Жардим оставил значимый след в истории «Монако»

    «Когда Леонарду Жардим возглавил "Монако", тот занял второе место в Лиге 1 под руководством Клаудио Раньери, но новому рулевому совсему не помогла продажа лучшего распасовщика французского первенства Хамеса Родригеса в "Реал". Но после двух бронзовых сезонов — с 71 очком в 2015-м и 65 баллами годом спустя — дружина португальца сумела вырвать чемпионский титул из лап ПСЖ, что стало первым золотом клуба за лет. Воспитание таких молодых исполнителей, как Килиан Мбаппе, Бернарду Силва и Тома Лемар — это также результат его работы, в то время, как сам коллектив сумел забить 107 мячей, что стало третьим лучшим показателем в первом дивизионе после парижского "Расинга" (118 голов) и "Реймса" (109) в сезоне... 1959/1960 годов», — отмечает на страницах France Football Синди Жори.

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    • «Главное же достижение Жардима в Европе — это выход в полуфинал Лиги чемпионов в 2017 году, где особенно интересно изучить статистику команды, а именно — голевые моменты: команда нанес 147 ударов по воротам, что больше, чем у ПСЖ (125) и "Барселоны" (124), хотя и при большем количестве матчей, потому логично, что его подопечным нужно было меньше попыток, чтобы забить — в среднем, 6,68 ударов за игру. Это лучше, чем у "Ювентуса" и "Атлетико", но хуже, чем у дортмундской "Боруссии", которая была особенно эффективной в реализации моментов, и одним из лучших символов игры монегасков был Мбаппе: из 10-ти его ударов, которые не перехватили защитники, шесть стали голевыми — так же эффективно, быстро и опасно, как у Жардима».

    Увольнение открывает для Жардима лучшие перспективы

    «Пока все ожидали падения "Монако" после успеха в 2017 году после продажи ключевых исполнителей, наставнику все же удалось сохранить команду на ведущих позициях: пусть в Лиге чемпионов она и не смогла выйти из группы, во французском первенстве ей удалось занять второе место. Но владелец клуба Дмитрий Рыболовлев и вице-президент Вадим Васильев снова проявили жадность — возможно, даже чересчур, ведь летом 2018 года они продают свои последние драгоценности — Фабиньо (45 млн евро), Лемара (70 млн) и даже старенького Жоау Моутинью в "Вулверхэмптон" за 5,6 млн. И в отличие от предыдущих лет, пополнение явно хуже, поскольку такие новички, как Самюэль Грансир из "Труа", Жан-Эд Ахолу из "Страсбурга" и Виллем Жеббель, стоивший 20 млн евро, не демонстрируют бесспорный потенциал», — пишет в статье Le Monde Антони Эрнандез.

    «Столкнувшись с этой коммерческой выгодной, можно было еще надеяться на, что умений Жардима окажется достаточно, но первые два месяца нового сезона оборачиваются катастрофой: в девяти матчах Лиги 1 его команда выигрывает лишь один раз, тогда как в главном еврокубке проигрывает два поединка из двух — вдобавок к неудачам в этом же турнире год назад. Португальский специалист покидает княжеский клуб, но, вне всяких сомнений, его карьера не окончена, ведь уже можно говорить, что им могут заинтересоваться "Манчестер Юнайтед" и "Реал" — клубы, которые не станут играть со своим составом в монополию каждый сезон. В этой истории неудачником может быть совсем не тот, о ком мы думаем».

    «Монако» жестко обошелся с Жардимом

    «Оказавшись на священном алтаре результата по холодному решению российского руководства клуба, Жардим стал новой жертвой управленческого безумия, которое преобладает в футболе. С тех пор, как собственники "Монако" начали свою деятельность, они ни разу не продемонстрировали особой привязанности к своему тренеру — равно, как и в отношении своих игроков, к слову: они лишь играют в футбол, и никто больше. В этой истории деньги — не проблема, ведь с учетом 700 млн евро, заработанных на трансферах за четыре года работы специалиста, монегаски имеют средства для выплаты пособия», — отмечает в колонке Le Figaro Лоран Луэ.

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    • «И эти деньги упадут ему в карман не напрасно, ведь он уходит очень профессионально: молчаливо, хотя ему достались насмешки за его акцент, отказавшись от еще двух лет контракта, который был продлен летом 2017 года. Сумма в 8 млн евро компенсации, если верить слухам, должна его удовлетворить и с уважением отнестись к бывшему начальству, как это всегда было. Теперь он может выслушать предложения нескольких английских клубов, которые уже положили на него глаз — как будто он этого и ждал».

    «Монако» стал жертвой своего финансового успеха и донкихотства

    «Самым тревожным для команды стало то, что обычно надежные исполнители вроде Камиля Глика, Радамеля Фалькао и Джибриля Сидибе проводят текущий сезон на уровне гораздо ниже их способностей, и можно только представить себе их разочарование: они определенно чувствуют (из-за своего возраста, а также в силу истории травм), что теперь стали балластом успеха двухлетней давности. Им понятно, что даже при условии еще одного качественного выступления это в лучшем случае позволит попасть в тройку призеров Лиги 1, в то время, как прогресс в Лиге чемпионов — лишь небольшой бонус, тогда как они вряд ли что-то выиграют, и уже недостаточно молоды, чтобы более денежные и большие клубы рассматривали их в качестве ценной инвестиции. Как в этой ситуации Жардим мог мотивировать этих ветеранов [при обилии сырых футболистов вокруг них]?», — рассуждает на страницах The Guardian Эрик Девен.

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    • «Монегаски оказались в этом положении не из-за работы португальского тренера, а потому что их трансферная политика фундаментально неисправна, ведь идея прошла мимо ее логического завершения. Рулевого "Монако" летом связывали слухи с несколькими клубами, включая "Реал" и "Арсенал", и это было заслуженно, а с учетом того, что сейчас под угрозой работа Жозе Моуринью (»МЮ«), Нико Ковача (»Бавария«) и Хулена Лопетеги (»Реал«), он заслуживает считаться кандидатом на одну из этих вакансий. Потерпев неудачу в том, чтобы сохранить опытных игроков коллектива на необходимом уровне, чтобы соответствовать турнирным целям, княжеский клуб не только потерял наставника, но также и стал жертвой своего финансового успеха и донкихотства; расставшись с Жардимом он потерял одного из самых многогранных, работоспособных и умных тренеров Лиги 1 в 21-м веке». 0

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