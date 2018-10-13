Опять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборных

Этот облом случается каждый год. Начинается новый клубный сезон, все взволнованы и в предвкушении, в воздухе витает запах новых возможностей, проходят первые матчи... и все это останавливается. Наступает перерыв на матчи сборных.

Ну что ж, так тому и быть. Возобновляем. Все прекрасно на протяжении еще пяти недель или около того. И опять остановка. Еще одна пауза на международные матчи, теперь в октябре. Потом будет еще четыре недели клубного футбола, и вновь перерыв — на ноябрьские матчи сборных.

Полтора года назад ESPN уже писал о том, что футбол был бы лучше, если бы имел раздельный сезон (два разных сезона, если быть точным). Несколько человек — в задачи которых входит выбор дат и составление календарей игр — связались с автором материала и объяснили ему, что это попросту журавль в небе. У них были похожие идеи, и такие предложения уже возникали. Однако осуществить это нереально.

Климат в разных частях мира (слишком жарко, слишком холодно, слишком дождливо) делает это невозможным. Для некоторых конфедераций было бы очень сложно проводить два матча в неделю, чередуя домашние и выездные, на протяжении пяти недель. Это будет головной болью и для игроков, и для фанатов.

Тем не менее, не могло не вдохновить то, что есть люди, которые задумываются об этом и делают какие-то шаги в этом направлении.

Вы должно быть слышали, как ранее в этом году в ФИФА сделали ряд предложений о реформе трансферной системы — в основном касательно того, что делать с агентами, а также компенсацией для клубов. Один из вопросов, который был поднят — и надеемся, будет поднять вновь — это вопрос международного календаря.

Джанни Инфантино Newsweek.com

В сезоне 2018-2019 запланировано пять перерывов на матчи сборных: в сентябре, октябре, ноябре, марте и июне (когда большая часть чемпионатов уже завершится). Во время этих пауз обязательной для клубов является необходимость отпускать своих игроков не позже утра понедельника. Вернуться в клубы игроки могут в среду уже на следующей неделе. Кроме того, клубы будут обязаны отпустить игроков в январе до 1 февраля на Кубок Азии, а летом — на Кубок африканских наций и Копа Америка).

Влияние, которое все это оказывает на игроков, очевидно. Взять, к примеру, кенийского нападающего Майкла Олунгу, который выступает за «Кашиву Рейсол» в чемпионате Японии. Он сыграл в субботу, после чего должен был добраться в Эфиопию на ключевой матч сборной в квалификации на КАН, запланированный на среду. В лучшем случае он мог добраться в Аддис Аббебу к утру понедельника — для этого «Кашиве» нужно было отпустить его в субботу сразу после своего матча. Технически же они имеют право задержать его в клубе до утра понедельника.

Майкл Олунга goal.com

В Эфиопию Олунга прибыл после перелета длительностью в 16,5 часов, а также при учете шестичасовой разницы во времени. И еще через 48 часов он вышел на ключевой матч квалификации. Не нужно быть гением, чтобы понять, что он находился не в идеальных кондициях (тем не менее, был близок к тому, чтобы отличиться, а Эфиопия и Кения сыграли вничью — 0:0).

Одно из предложений по улучшению ситуации — это крошечный шаг. Вместо трех европейских перерывов на матчи сборных осенью нужно оставить только два. Просто сделать их чуть длиннее, чтобы можно было сыграть по три матча вместо двух.

Обратная сторона медали заключается в том, что в некоторые клубы игроки вернутся только в субботу, но ничего страшного. Да, будет два подряд уик-энда без матчей национальных чемпионатов дважды в течение сезона, но при этом также будет возможность избавиться от одного международного перерыва. Все, что потребуется — продлить сезон на одну неделю (или ввести один тур посреди недели).

Это крошечный шаг, но с него можно начать. Это меньше отразится на клубах и в то же время поможет сборным — игроки получат возможность провести больше времени вместе, команды — сплотиться.

Да, это неидеальный вариант. Если вы хотите поговорить о чем-то идеальном, то каждую из восьми сильнейших лиг Европы нужно сократить до 18 команд и просто избавиться от четырех туров за сезон (черт, можно сократить и до 16). Слишком много матчей — это более высокая вероятность травм, более уставшие ноги и менее качественная игра.

Этого никогда не произойдет. Как гласит пословица, у индеек есть причины не голосовать за Рождество. Клубы не собираются отказываться от матчей, которые приносят доходы. Может быть, вместо ограничения количества матчей стоит ограничить участие футболистов в них. Этот аргумент раз за разом приводит ассоциация игроков FIFPro.

Например, Лионель Месси и Эден Азар за 12 месяцев провели по 64 матча каждый. Около четверти футболистов, согласно исследованиям FIFPrо, приняли участие более чем в 50 матчах. Что если достичь какого-то компромисса? Скажем, максимум 55 матчей для полевых игроков и 60 для вратарей?

Лионель Месси ESPN

Запускать отсчет можно с января — тогда, если Месси придется пропустить игру, это точно не будет матч поздней стадии плей-офф Лиги чемпионов. И, конечно, нужно найти способ разделить матчи между клубом и сборной. Но это выполнимо.

Это только идеи. Но об этих идеях говорят люди, которые принимают решения. И это имеет большое значение.

На дворе 2018 год. Но футбол все еще функционирует по многим из стандартов, которые применялись 20 или 30 лет назад, когда это была совершенно другая игра. Баланс между здоровьем, развлечением и доходами подобрать очень непросто, но сейчас появилась открытость к изменениям, которой раньше не наблюдалось.

Избавиться от одного из осенних перерывов на матчи сборных — это маленький шаг, но один из наиболее неотложных прямо сейчас. Будет ли этого достаточно? Нет. Но лучшее — враг хорошего. И с чего-то нужно начинать. 0