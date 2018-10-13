Без болельщиков и голов: Хорватия и Англия провели странный матч

Спасительный холм

Он пытался проникнуть на стадион в Риеке, переодевшись в стюарда — оранжевая накидка и другие атрибуты были на нем. Впрочем, его вычислили, поэтому он не попал на матч, игравшийся при пустых трибунах в связи с дисквалификацией, которую УЕФА наложил после того, как в одном из домашних матчей сборной Хорватии в июне 2015 года на стадионе была замечена свастика.

Другим повезло больше. Несмотря на то, что Футбольная ассоциация Англии призывала фанатов не ехать в Хорватию, Федерация футбольных болельщиков подсчитала, что около 20 сторонников «трех львов» прибыли на побережье Адриатического моря.

Большинство из них, если не все, оценили преимущество холма, находящегося за одними из ворот. Там они провели все 90 минут, пели свои песни и гнали команду вперед. Одна из песен была довольно агрессивной: «К черту УЕФА, мы будем делать то, что захотим!». Этими словами они дали четко понять, что не хотят пропускать игры с участием сборной.

Три трибуны были абсолютно пустыми, и лишь центральная приняла официальных лиц УЕФА, представителей СМИ и различных VIP-персон из хорватской и английской федераций, которым разрешили посмотреть футбол на домашнем стадионе «Риеки», находящемся в трех милях от порта.

Был заметен сильный контраст по сравнению с предыдущей встречей этих команд. Чуть более трех месяцев Хорватия и Англии играли в полуфинале чемпионата мира перед 78 тысячами болельщиков в Москве. В Риеке же случались моменты, когда можно было слышать взмахи крыльев летучих мышей, что только усиливало жуткую атмосферу.

Пустые трибуны портят игру

Сама игра подтвердила, насколько плохим может быть футбол, когда на стадионе нет болельщиков. Даже Премьер-лига, столь богатый турнир, в котором клубы могли бы покрывать все расходы и без фанатов на трибунах, не идет по такому сценарию из-за его скучности и бесполезности.

Конечно, УЕФА должен иметь право на наказания за определенные нарушения правил, но никто не выиграет, когда игра проводится на пустом стадионе. Это вредит обеим командам, всем болельщикам и абсолютно не популяризирует спорт как продукт.

В матче с большой вывеской мы увидели две хорошие команды, играющие в отличном темпе. Тем не менее, они особо не рисковали и не забили голов, потому что на трибунах не было ни шума, ни ярких красок на страсти — просто пустые сиденья.

«Было немного странно. Некоторые болельщики поднялись на холм, откуда их было прекрасно слышно. Они были единственными, кто поддерживал нас здесь», — сказал полузащитник сборной Англии Эрик Дайер.

Перед стартовым свистком, когда команды проводили разминку, по всему стадиону было хорошо слышно звук от удара по мячу. Когда отыграли национальные гимны, команды встретила слабенькая порция аплодисментов от высокопоставленных чиновников.

Для кого-то отсутствие английских фанатов могло бы считаться плюсом — не было их привычного и постоянно повторяющегося плейлиста, который не каждый способен выдержать. И все же они бы явно помогли заглушить те футбольные звуки, которые не слышны при просмотре матчей со зрителями.

Отличная слышимость

То, что Джордан Хендерсон будет много кричать, стало понятным еще во время игры. В одном из моментов полузащитник «Ливерпуля» даже отругал главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, пытавшегося повлиять на Феликса Брыха в моменте с назначением штрафного удара. «Ты что здесь судья?», — спросил хавбек.

Джордана Пикфорда тоже постоянно было слышно. Вратарь сборной Англии руководил своими партнерами с противоположного конца поля. А вот хорватские футболисты вели себя намного тише. Вероятно, они настолько хорошо знают друг друга, что не видят крайней необходимости постоянно кричать.

Что касается прозвищ, то нужно сказать прямо, что у современных футболистов напрочь отсутствует воображение: «Росс!», «Эрик!», «Лука!» и «Гарри!». Защитника «Лестера» Бена Чилвела, дебютировавшего за сборную Англии, всякий раз называли «Чилли», но, возможно, он станет просто «Беном», когда полностью вольется в коллектив.

Для футболистов, у которых включился режим автопилота сразу после стартового свистка, отсутствие шума вряд ли стало большой проблемой. Тем не менее, это повлияло на игру в целом, особенно на хозяев, ощутивших негативное влияние приглушенной атмосферы.

Хорватия так и не смогла почувствовать пульс игры, тогда как Англии, блеснувшей минувшим летом, не удалось воспользоваться длительными периодами владения мячом, чтобы заставить противника сесть глубже в оборону.

На трибунах не было народу, поэтому Англии не пришлось терпеть враждебность хорватских фанатов, которые способны вывести из равновесия даже самых опытных исполнителей. Действительно, единственный реальный шум исходил от тех болельщиков, которые находились на склоне холма и на последних минутах кричали Пикфорду: «Джордан, подай нам сигнал!».

Что касается происходящего на поле, то команда Гарета Саутгейта дважды угодила в каркас ворот, а Маркус Рашфорд дважды не смог реализовать выход один на один с вратарем. Игра завершилась нулевой ничьей.

Этот результат в какой-то мере символизирует ту щедрую степень неудовлетворенности, царившую вокруг матча. 0