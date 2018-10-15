Россия — Турция. Оценки LiveSport.Ru

14 октября на сочинском «Фиште» сборная России принимала сборную Турции в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА.

Общее впечатление

Станислав Черчесов rfs.ru

Среди традиционной предматчевой прессы особенно выделялись противоположные мнения двух авторитетных футбольных специалистов. Первый — Андрей Канчельскис — обещал веселую игру в Сочи. Второй — Станислав Черчесов — утверждал, что ничего сверхъестественного в этом матче соперник не покажет.

Каждый оказался прав по-своему. С одной стороны, стартовые десять минут каждого тайма в исполнении «янычаров» обещали много веселья.

Матч окончен, Россия — Турция 2:0!

Друзья, поздравляем вас с победой! Большущее спасибо вам за искреннюю и теплую поддержку, мы ощущаем ее всей душой!

Мы не устанем повторять: вы самые лучшие болельщики в мире! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/UJkrpazbjR — Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

С другой, «обещать не значит жениться» — по итогу прицельнее высказался именно наставник сборной России, ведь Турция не забила и ничего сверхъестественного правда не показала.

А как насчет наших ребят? Об этом ниже. Шкала, как и прежде, 10-балльная.

Маринато Гильерме — 8

Сперва поздравим вратаря «Локомотива» с почетным членством в Клубе Льва Яшина. Кто не в курсе, это такое сообщество, в которое входят вратаря с как минимум соткой «сухих» матчей в российском футболе. Сегодняшняя игра стала как раз сотой без пропущенных голов для Гильерме.

Турки напрягали Маринато чаще, чем шведы. Но «железнодорожник» не подкачал — все четыре попадания в рамку засейвил. Особенно был хорош в ситуации с дальним выстрелом Тосуна на 61-й минуте. С таким ростом и так быстро сложиться — здорово сработано.

Роман Нойштедтер — 8

Наверное, лучший в сегодняшнем матче. По крайней мере в обороне. По крайней мере по версии «Who Scored». Мало того, что Рома оказался в нужном месте в нужное время, чтобы дотолкать мяч в сетку, так он еще и грамотно подсказывал своим опорным полузащитникам по выбору позиции.

📹 | Роман Нойштедтер: «Матч с Турцией был для меня принципиальным» pic.twitter.com/JIcIVasAHo — Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

Такое «руководство» помогло избежать большинства опасных ситуаций у своих ворот. По статистике отметим два выигранных верховых единоборства из трех и ни одного нарушения.

«Ну, что сказать? Очень приятно: десятая игра и уже первый гол. Честно, я даже сообразить не успел. Бум-бум — и гол!» Роман Нойштедтер

Сам футболист скромно отзывается о своем первом голе: «Ну, что сказать? Очень приятно: десятая игра и уже первый гол. Честно, я даже сообразить не успел. Бум-бум — и гол!»

Остается только пожелать, чтобы у Нойштедтера таких «бум-бумов» было побольше в матчах за сборную.

Георгий Джикия — 7

Пусть внешне может казаться, что все чики-пики, но это был не лучший матч Георгия. Если смотреть исключительно по цифрам, видим, что окромя эффектного удара в каркас 24-летний центрбек «Спартака» ничем особенным не отличился.

В воздухе был не ахти (только 1 выигранная верховая дуэль из 4-х), внизу тоже не айс — точность передач составила всего 58%.

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«Семерку» ставим только потому, что даже косвенное и спонтанное участие в забитом мяче — тоже весомый вклад в общекомандный успех. Ну, и героический подкат Джикии в первом тайме, который прервал опасный прострел на гол тоже нельзя забывать.

Марио Фернандес — 7

Марио Фернандес rfs.ru

А вот оценка Марио полностью твердая и заслуженная. Краёк ЦСКА выполнил большой объем черновой и малозаметной работы. Это и увод соперника для освобождения зоны партнеру, и диагональная подстраховка в обороне, и банальная борьба.

Кстати, о последней. Фернандес показал себя настоящим бойцом уже во втором матче подряд. В первый «оценочный» материал по итогам матча со Швецией мы делали вставку из Инстаграма сборной с пошрамованным «армейцем». Но шрамы ведь украшают мужчину, не так ли?

Вот и сегодня Марио Фернандес выиграл 80% верховых дуэлей (4 из 5-ти) и совершил два успешных перехвата.

Федор Кудряшов — 7

С учетом того, что большинство передач наших ребят было адресовано на левый фланг, у Кудряшова было большая нагрузка.

Радует, что левый защ «Рубина» не пожарил в нужных моментах и не сбивался на верховую игру, даже несмотря на качество газона.

Так, из 48-ми передач Федор всего три отдал верхом. При этом 39 были направлены вперед. Даже с такой нацеленностью на атаку краёк сборной России добился неплохого процента точности своих передач — 74%.

Роман Зобнин и Юрий Газинский — по 7

Юрий Газинский rfs.ru

Первый заслужил бурных оваций за свою работоспособность. Куда не глянь, там — Зобнин. Рома успевал и на подбор, и вовремя «сесть», и подстраховать.

Дриблинговать себе не позволял, а в передачах был терпимо точен (74%). Совершил два перехвата, но ни разу не ударил по воротам. Хотя — далеко не главный показатель для позиции Романа.

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Второй опорник имел немножко более слабые индивидуальные показатели, но на «семерку» тоже наиграл. Ведь на счету Юрия Газинского два ключевых паса из общекомандных десяти и один удар по воротам.

Также отметим, что полузащитник «Краснодара» лучше предлагал себя партнерам — 4% владения мячом. Это, к слову, второй показатель в команде после Александра Головина.

Далер Кузяев, Алексей Ионов и Александр Головин — 5, 6 и 8

Вот такая интересная градация получилась. Нам самим обидно, что тот, кого Станислав Саламович выпускал в надежде на усиление средней линии, отыграл откровенно слабо.

Ведь цифровой след Кузяева в этом матче ограничивается одним выигранным верховым единоборством. Все. Ни ударов, ни перехватов, ни ключевых передач.

Алексей Ионов выглядел лучше самого себя образца поединка со шведами. Старался, боролся и думал быстрее. Кстати, именно Леша записал на свой счет единственную обводку нашей команды в этом поединке.

Денис Черышев смотрит повтор гола в ворота сборной Турции pic.twitter.com/jLMHB6hBm6 — Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

А еще: сделал два перехвата, один ключевой пас и добился отличного показателя точности передач — 86%. Это все при том, что хавчик «Ростова» владел мячом двое меньше времени, чем Кузяев (1,7% против 3%).

От Головина все ждали — он дал. В матче со сборной Швеции мы дали «монегаску» аванс. И атакующий полузащитник полностью его возвратил.

За 90 минут матча с Турцией Головин нанес два удара, сделал три ключевых передачи, четыре раза успешно перехватывал мяч и вообще вел за собой команду (4% владения мячом — с Тосуном делит первое место в составе обоих коллективов).

Из негативных аспектов отметим два попадания в офсайд и плохие оборонительные навыки. Перехваты делаются за счет тактической вышколки и грамотного выбора позиции, а вот отборы — другое дело. Тут у Саши большая проблема.

Его трижды удачно обводили соперники и четыре раза заставили нарушить правила — больше всех в дружине Черчесова.

Артем Дзюба — 7

Артем Дзюба rfs.ru

Артем был активнее всех на поле в плане выхода на ударную позицию — три выстрела в активе страйкера «Зенита». Правда точность подвела — только раз попал по воротам.

Как обычно активно цеплялся за мяч впереди. За 90 минут нападающий провел 11 верховых дуэлей в атаке и одну — в защите. Выиграл шесть, что тоже можно считать неплохим показателем.

«Много факторов мешали. Например, поле было тяжелым, песка немерено. Поэтому ноги быстро подсели, пришлось терпеть до второго дыхания» Артем Дзюба

Кстати, Артем был одним из немногих игроков, кто немножко похаял газон: «Много факторов мешали. Например, поле было тяжелым, песка немерено. Поэтому ноги быстро подсели, пришлось терпеть до второго дыхания».

Из плохих сторон игры Дзюбы отметим низкий процент точности передач (всего 52%), два фола и отсутствие удачного дриблинга, хотя пытался два раза.

Денис Черышев — 8

Хотели сказать, что Денис — это туз в колоде Черчесова. Но как-то некрасиво звучало, даже с учетом того, что туз козырный. Да и футбол больше смахивает на покер — интеллектуальная игра все-таки.

📹 | Денис Черышев: «Четыре очка в двух матчах — хороший результат» pic.twitter.com/xbMlGH6OHr — Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

Поэтому Черышев никто иной как джокер нашей сборной. Его выход на 71-й минуте вместо Кузяева стал результативным. Так пробить левой с одного касания по уходящему мячу да еще в движении — это мастерство.

Также отметим, что Денис вышел заточенным на атаку: 7 из 10-ти передач были направлены вперед. Также он совершил в общем два удара и оба в створ.

Руслан Камболов и Дмитрий Полоз на оценку не наиграли.

Любовь и голуби

После матча Станислав Черчесов не обошел тему голубей на поле «Фишта»: «Голуби — это хороший знак. Они принесли нам удачу сегодня. Но за эту удачу команда боролась. Именно с этим я и поздравил ребят».

Это немного напоминает длинную сказку. Сборная России постепенно улучшает свою игру и получает все больше народной любви.

На сочинский стадион пришли более 38-ми тысяч болельщиков. Разве это не любовь?..

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