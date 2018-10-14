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    Черчесов назвал голубей на поле «признаком хорошего»

    Сборная России Футбол России Сборная Турции Лига наций
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над Турцией (2:0) в матче Лиги наций.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Взаимодействие двух защитников в моменте с первым голом — это не часть плана. Мы же не думали, что Джикия попадет в штангу, мяч отскочит к Нойштедтеру.

    Мы тренируем определенные вещи, Гинтарас Стауче и вчера обращал внимание на это, и мы это наигрывали. В какой-то момент срабатывает, в какой-то — нет.

    Кстати, и в том году мы с бельгийцами играли, в те же ворота так же мы забили, правда, тогда забил Васин — тоже центральный защитник. У нас есть определенные варианты, и сегодня это сработало.

    Удача от голубей на поле? Голуби голубями, но еще 45 тысяч человек были на стадионе. Они нас поддерживали, надо отдать должное, всю игру. И это, естественно, нам помогло.

    Ну, голуби — признак хорошего. Сегодня они принесли нам удачу. За эту удачу команда поборолась, поработала, за это я их поздравил.

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    • Все выложились, моментами играли здорово, моментами сами отдавали инициативу, потому что теряли мяч в ненужных ситуациях. Но это футбол.

    Понятно, что с турками мы уже играли не первый раз, и оба раза их правый фланг был активным, создавал нам определенные проблемы.

    Надо сказать, что у них и середина играющая, поэтому и ее мы усилили Кузяевым: Кузяев, Зобнин, Газинский.

    Но, естественно, номинально слева поставили Головина, который выполняет хороший объем работы. Когда мяч был у нас, он ходил в середину, когда мяч был у соперника, закрывал фланг. Так мы перекрыли правый фланг.

    Если помните, в игре в Турции у нас там были большие проблемы, поэтому мы так решили сыграть. Тем более два свежих игрока вышли после прошлого матча.

    Тем более со шведами была очень мобильная игра, были сомнения, выдержим или нет. Выдержали», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». 0

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