ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриТьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
  • 20:53
    • Сборная России обыграла Турцию в Сочи
  • 20:18
    • Капитан «Магнитки» выбыл на неопределенный срок
  • 19:42
    • ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей
  • 19:29
    • Два игрока «Крыльев» задержаны ДПС с признаками опьянения
  • 19:07
    • «Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона
    Все новости спорта

    Сборная России обыграла Турцию в Сочи

    Лига наций Сборная России Футбол России Сборная Турции
    Сборная России одержала победу над командой Турции в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

    Роман Нойштедтер
    Роман Нойштедтер
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча лиги B второй группы, которая прошла в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0.

    Подопечные Станислава Черчесова с первых минут завладели инициативой, поэтому заслуженно вышли вперед на 20-й минуте. Александр Головин выполнил навес с углового, мяч прилетел к Георгию Джикии, тот принял сферу на грудь и пробил в штангу, игровой снаряд тут же отскочил к Роману Нойштедтеру, который и поразил пустые ворота, забив дебютный гол за национальную команду.

    У гостей до перерыва был лишь всерьез опасный момент. На 34-й минуте опасный удар издали нанес Дженгиз Ундер, однако Гильерме выполнил сэйв.

    Во второй половине команда Мирчи Луческу пыталась играть активнее. Впрочем, осаду ворот Гильерме так и не устроила.

    Россияне опасно действовали на контратаках, в одной из которых и забили второй гол. На 78-й минуте Гильерме здорово ввел мяч на Головина, тот промчал по правому краю и выполнил прострел к линии штрафной, где Денис Черышев ударом в касание послал мяч в ближний угол.

    Лига наций. Лига B. Группа 2
    Россия — Турция — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 20 Нойштедтер, 2:0 — 78 ЧерышевРоссия: Гильерме, Нойштедтер, Кудряшов, Фернандес, Джикия, Газинский, Зобнин, Головин (Полоз, 90+1), Ионов (Камболов, 82), Кузяев (Черышев, 71), ДзюбаТурция: Болат, Азиз, Калдырым (Байрам, 75), Челик, Сеюнджю, Текдемир (Озджан, 63), Йокушлу, Озъякуп (Малли, 84), Ундер, Чалханоглу, ТосунПредупреждения: Калдырым (37), Тосун (54), Головин (55)

    После этой победы Россия набрала семь очков. Турция с тремя баллами россиян уже не догонит. У Швеции один балл, но две игры в запасе.

    20 ноября Россия отправится в гости к Швеции. Турки примут «тре крунур» 17 ноября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Опять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборных
  • Вчера в 18:59
    •
  • Прогноз
  • Польша — Италия
  • 1.96
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Репин, торба и прорыв
  • Польша — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Литве относительно повезет
  • Литва — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • Израиль и Албания в схватке за лидерство в группе
  • Израиль — Албания. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хосе Кальехон Футбол Главные креативщики Европы. От Депая до КальехонаВ европейском футболе каждой команде нужен футболист, который способен обострить игру, но не у каждой он есть Вчера в 17:380
  • 10:24
    • Россия лидирует в медальном зачете юношеской Олимпиады
  • 08:55
    • Сборная Германии повторила собственный антирекорд
  • 20:36
    • «Авангард» в домашнем матче одолел «Барыс»
    Кайл Уокер на фоне пустых трибун Футбол Без болельщиков и голов: Хорватия и Англия провели странный матчКоманды сыграли вничью в Лиге наций УЕФА Вчера в 12:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва в Сочи и попытка Италии выйти из кризиса
  • 5.24
    •
  • 20:05
    • «Локомотив» уверенно победил «Динамо»
  • 19:51
    • Агент Тигиева назвал возможную дисквалификацию клиента большой проблемой
  • 19:17
    • Сборные Румынии и Сербии сыграли вничью
    «Ак Барс» — «Сочи» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победыОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 октября Вчера в 20:140
  • 08:44
    • Нугмагомедов бросил вызов Мейвезеру
  • 08:13
    • Емельяненко нокаутировал Соннена в первом раунде
  • 14:30
    • Ястремская выиграла турнир в Гонконге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие