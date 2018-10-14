Сборная России обыграла Турцию в Сочи

Сборнаяодержала победу над командойв матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча лиги B второй группы, которая прошла в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0.

Подопечные Станислава Черчесова с первых минут завладели инициативой, поэтому заслуженно вышли вперед на 20-й минуте. Александр Головин выполнил навес с углового, мяч прилетел к Георгию Джикии, тот принял сферу на грудь и пробил в штангу, игровой снаряд тут же отскочил к Роману Нойштедтеру, который и поразил пустые ворота, забив дебютный гол за национальную команду.

У гостей до перерыва был лишь всерьез опасный момент. На 34-й минуте опасный удар издали нанес Дженгиз Ундер, однако Гильерме выполнил сэйв.

Во второй половине команда Мирчи Луческу пыталась играть активнее. Впрочем, осаду ворот Гильерме так и не устроила.

Россияне опасно действовали на контратаках, в одной из которых и забили второй гол. На 78-й минуте Гильерме здорово ввел мяч на Головина, тот промчал по правому краю и выполнил прострел к линии штрафной, где Денис Черышев ударом в касание послал мяч в ближний угол.

Лига наций. Лига B. Группа 2 Россия — Турция — 2:0 (1:0) Голы: 1:0 — 20 Нойштедтер, 2:0 — 78 ЧерышевРоссия: Гильерме, Нойштедтер, Кудряшов, Фернандес, Джикия, Газинский, Зобнин, Головин (Полоз, 90+1), Ионов (Камболов, 82), Кузяев (Черышев, 71), ДзюбаТурция: Болат, Азиз, Калдырым (Байрам, 75), Челик, Сеюнджю, Текдемир (Озджан, 63), Йокушлу, Озъякуп (Малли, 84), Ундер, Чалханоглу, ТосунПредупреждения: Калдырым (37), Тосун (54), Головин (55)

После этой победы Россия набрала семь очков. Турция с тремя баллами россиян уже не догонит. У Швеции один балл, но две игры в запасе.

20 ноября Россия отправится в гости к Швеции. Турки примут «тре крунур» 17 ноября. 0