Новым президентом РФС может стать представитель «Зенита»

Новым президентом Российского футбольного союза может стать председатель совета директоров «Зенита» утверждает «Чемпионат».

В ближайшее время будет собран исполком организации. По информации издания, на нем Дюков будет выдвинут в качестве главного кандидата.

Кандидатура председателя правления ПАО «Газпром нефть» согласована с помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным.

С марта 2008 года по май 2017 года Александр Дюков являлся президентом петербургского «Зенита».

В конце декабря 2017 года стало известно, что Виталий Мутко приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС. Тогда же исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев. 0