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    Новым президентом РФС может стать представитель «Зенита»

    РФС Футбол России Зенит
    Новым президентом Российского футбольного союза может стать председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, утверждает «Чемпионат».

    Александр Дюков
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    В ближайшее время будет собран исполком организации. По информации издания, на нем Дюков будет выдвинут в качестве главного кандидата.

    Кандидатура председателя правления ПАО «Газпром нефть» согласована с помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным.

    С марта 2008 года по май 2017 года Александр Дюков являлся президентом петербургского «Зенита».

    В конце декабря 2017 года стало известно, что Виталий Мутко приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС. Тогда же исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев. 0

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