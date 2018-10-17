Англия победила свой комплекс и вернула Испанию к реальности

Накануне в рамках Лиги наций сборная Испании проиграла на своем поле Англии со счетом 2:3. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.

Испания не выглядела новой командой

«Со звоном, как это случается при падении всех кухонных принадлежностей, сборную Испании вернулись к реальности, где первый тайм в ее исполнении выдался позорным. Хозяева поля покидали поле на перерыв [при счете 0:3], чувствуя, что они биты. Это была словно та же команда, которую мы видели при Фернандо Йерро, Хулене Лопетеги и Висенте Дель Боске», — пишет на страницах испанской El Mundo Эдуардо Кастелао.

«Мы не проигрывали Англии так со времен 16-го столетия, и по Гвадалаквиру (единственной судоходной реке Испании — прим. LiveSport.Ru) было легче плыть, чем по Ла-Маншу: элементы, из-за которых мы сели на мель и потерпели кораблекрушение имеют имя — Начо Фернандес, Маркос Алонсо, Сауль, Серхио Рамос и т.д. Какой смысл в том, что Испания превосходит Англию в талантах, если последняя быстрее и думает на высокой скорости? Кто еще ведется на всю эту кучу передач, если сборная выглядит такой же катастрофой, как при Лопетеги, а ее футболисты оставляют свою смелость в автобусе вместе с зарядкой для телефона и позором?».

Англия играла как дома

«Англия застала нас врасплох, пока мы насвистывали себе радостные мелодии. Испания так много говорила о победе когда-то над Мальтой со счетом 12-1 на этом же стадионе, что полностью отвлеклась от своего задания сегодня. Оптимизм обернулся сомнениями, с учетом "подарка" в первой половине матча, из-за чего наступила расплата», — говорится в отчете испанской Marca о матче Хосе Луисом Уртадо.

«Утонув в восхвалениях, подопечные Луиса Энрике забыли, как защищаться. Эмоционально же игра проводилась в Ньюкасле — "Селексьон" нужно было полотенце, чтобы вытереться. Вместо этого они с неожиданностью увидели, что зал для гостей оказался заполнен англичанами».

Бледная версия тики-таки вернулась

«Самоуверенность — это футбольный грех. Испания была так уверена в своем превосходстве, что подарила сопернику половину поединка. "Фурия Роха" действовала так, словно ей должны всё, и начинала играть так, будто у нее нет никакого соперника, а Джордан Пикфорд был единственной целью», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Бледная версия тики-таки вернулась. Тем временем, в обороне царил хаос», — вторит ему другой автор того же издания Хавьер Матальянас.

«На Харри Кейне как будто был котелок и строгий костюм в безупречном для него первом тайме: классический нападающий, который хорошо разбирается во всем», — отмечает в своем материале еще один журналист данного медиа Луис Ньето.

Кейн посадил Испанию на колени

«Рахим Стерлинг провел первый тайм, ракетой летая в штрафную хозяев и завершая атаки своей команды так, словно он был нападающим, который получает награды на гала-церемонии ФИФА. В прежние годы было привычным делом видеть типичного английского нападающего, который играет на высоких мячах, но все изменилось. Нынешний центрфорвард "Трех Львов" Харри Кейн — это "Бог", ведь он настолько умен и очень хорошо понимает футбол и вне штрафной площади», — не скрывает хвалебных слов в адрес «девятки» гостей Marca.

«Почему "Реал" его не подписал? Возможно, это его глаза, грустное лицо, но зато это молчаливый гений. Харри Кейн малозаметен на нарезке главных моментов матча, но он сделал все, чтобы посадить Испанию на колени без четкого понимания, как это у него вышло», — отдает должное футболисту «Тоттенхэма» Диего Торрес на страницах El País.

Англия научилась побеждать в больших матчах

«Это было оправданием всего, что наставник англичан Гарет Саутгейт пытается достичь с этой группой игроков. Смелый выбор состава самой молодой команды, которая представляла Англию впервые за 59 лет, а также его исполнение указаний было вознаграждено в первом тайме, когда они подвергали оппонентов угрозе буквальной каждой своей атакой, тогда как испанцы были разорваны в клочья», — не скрывает восхищения британцами в материале The Guardian Доминик Файфилд.

«Все неизбежно должно было сложиться куда более тяжело после перерыва, но головокружительная поддержка гостей скандировала имя менеджера, который с их точки зрения уже находился среди богов. Дружина Саутгейта может быть полуфиналистом Кубка мира, но там она уступила Бельгии и Хорватии, а в товарищеских матчах — Франции и Германии. Тем не менее, до боли знакомая критика по поводу больших матчей, которая всегда обрушивается на родоначальников, уже не актуальна — это прекрасно доказывает счет на табло». 0