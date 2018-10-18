Десять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?

Дэниэль Старридж («Ливерпуль»)

Казалось, что карьера Старриджа в «Ливерпуле» подошла к завершению еще шесть месяцев назад. Постоянные травмы на протяжении последних лет и безголевая аренда в «Вест Бромвич» в конце прошлого сезона привели к тому, что англичанин был близок к отъезду с «Энфилда» этим летом. Он был лишь вторым или даже третьим выбором на скамейке «Ливерпуля».

Но после великолепной предсезонки, которая впечатлила Юргена Клоппа, 29-летний нападающий вновь стал любимчиком фанатов и внес себя в планы главного тренера на сезон.

К этому моменту он забил уже 4 гола, включая точный удар на последних минутах, который принес «Ливерпулю» ничью на «Стэмфорд Бридж» (а самому Старриджу награду за лучший гол месяца). Наряду в Садио Мане сейчас он является лучшим бомбардиром «Ливерпуля».

Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»)

Люк Шоу manutd.com

Не так много хорошего произошло с «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Они идут девятыми в таблице, уже вылетели из Кубка лиги, а Жозе Моуринью, похоже, не может найти гармонию со своими игроками. «Олд Траффорд» окутывает красный туман.

Светлым пятном в этой ситуации стала форма Люка Шоу. Год назад к этому моменту Шоу не сыграл ни одного матча в АПЛ (впервые в прошлом сезоне он появился на поле лишь 13 декабря) и, казалось, должен был покинуть «МЮ».

Медленно, но уверенно все изменилось. Энергичная игра 23-летнего защитника в этом сезоне помогли ему вернуть себе роль первой опции на позиции левого защитника, оставив за спиной Эшли Янга и Маркуса Рохо. Шоу был назван лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе, вернулся в сборную Англии и уже готовится подписать новый контракт.

Александар Митрович («Фулхэм»)

Александар Митрович goal.com

В прошлом сезоне 12 голов Митровича в 17 матчах помогли «Фулхэму» повыситься в классе. В клубе надеялись, что серб сможет перенести свою форму и на новый сезон.

Предыдущие результаты Митровича в составе «Ньюкасла» (13 голов в 59 матчах первого и второго дивизиона) говорили о том, что стоит быть осторожным в своих ожиданиях. Но уже к этому отрезку сезона Митрович забил 5 голов и продемонстрировал, почему «сороки» оказались правы, когда заплатили за него 13 миллионов фунтов в 2015 году.

Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович, похоже, сумел совладать с непростым характером Митровича и сделать его ценным активом для «дачников». «Фулхэм» только летом выкупил контракт форварда, но уже сейчас слухи отправляют Митровича в «Челси» в зимнее межсезонье.

Гленн Мюррей («Брайтон»)

Гленн Мюррей premierleague.com

Мюррею — 35 лет, но, возможно, он находится в своей лучшей форме в карьере. Нападающий дебютировал в АПЛ только в феврале 2014 года, а свой лучший результат (12 голов) продемонстрировал в прошлом сезоне. Теперь же ветеран на всех парах мчится к тому, чтобы улучшить этот показатель.

Мюррей уже забил 5 голов (столько же у Гарри Кейна, Серхио Агуэро и Александара Митровича) и в гонке бомбардиров уступает лишь Эдену Азару.

Возможно, даже более значимым является то, что Мюррей — мастер важных голов. Его точные удары уже принесли «Брайтону» 5 очков — больше половины от всех набранных очков команды.

Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон»)

Мэтт Доэрти Four Foru Two

26-летний правый защитник «Вулверхэмптона» забил свой первый гол в АПЛ в победном матче против «Кристал Пэлас» (1:0), затем он дебютировал в стартовом составе сборной Ирландии в поединке Лиги наций против Дании, а фанаты признали его лучшим игроком АПЛ в сентябре.

В борьбе за этот приз Доэрти, который помог «волкам» провести месяц без поражений, набрал 39% голосов и опередил таких мастеров, как Серхио Агуэро, Эден Азар и Александр Ляказетт.

Его гол в ворота «Кристал Пэлас», как и два ассиста, позволили ему стать первым ирландцем, которого признали лучшим игроком месяца в АПЛ. Неплохо как для игрока, который выступает за «Вулверхэмптон» с 2010 года и пережил очередную революцию в составе команды.

Джеймс Мэддисон («Лестер»)

Джеймс Мэддисон lcfc.com

Возможно, очень непросто приспособиться к жизни в АПЛ после того, как твоя карьера развивалась в низших дивизионах. Но, очевидно, это не про Мэддисона.

Звезда «Лестера» присоединился к команде прошлым летом за 20 миллионов фунтов, которые выручил «Норвич». Он без проблем адаптировался в Премьер-лиге, уже успев записать на свой счет 3 гола и 2 голевые передачи и оказать влияние на игру «лис» в каждом из восьми матчей сезона.

21-летний парень проявляется себя на поле так, будто он уже ветеран, который провел в АПЛ много сезонов. Приятно следить за яркой игрой и техникой, которые демонстрирует столь молодой английский футболист. Гарет Саутгейт не мог проигнорировать Мэддисона и впервые вызвал его в главную команду страны на матчи Лиги наций против Хорвати и Испании.

Александр Ляказетт («Арсенал»)

Александр Ляказетт uefa.com

Ляказетт испытывал трудности после того, как перешел в «Арсенал», и его положение, казалось, еще больше ухудшилось после того, как «канониры» подписали Пьера-Эмерика Обамеянга.

Трансфер Обамеянга мог положить конец карьере Ляказетта в «Арсенале», однако в итоге это возымело противоположный эффект. Ляказетт забил 9 голов бок-о-бок с новым нападающим «Арсенала» во второй половине прошлого сезона и сохранил эту прекрасную форму в начале текущей кампании — на его счету уже 5 мячей.

Обамеянг также не забывает про голы в этом сезоне (6 точных ударов). Плоды игры этой пары уже дают повод задуматься о том, что Унаи Эмери может вернуть «Арсенал» в Лигу чемпионов.

Росс Баркли («Челси»)

Росс Баркли Four Four Two

Если вы задумывались о той роли, которую Баркли мог сыграть в «Челси» в этом сезоне, то вряд ли это было нечто большее, чем ролевой игрок. Вместо этого англичанин стал одним из наиболее значимых исполнителей команды.

Похоже, Баркли обрел второе дыхание под руководством Маурицио Сарри. Он стал быстрее, сильнее и уверенней, чем когда-либо. Энергия, тактическая грамотность и точность передач делают 24-летнего полузащитника идеальным для стиля игры, который Сарри старается привить «Челси».

Аарон Леннон («Бернли»)

Аарон Леннон Sky Sports

Леннон переживал не лучшие времена в мае 2017 года, когда еще будучи игроком «Эвертона», попал в больницу с психическим расстройством. Прошло почти полтора года и экс-вингер «Тоттенхэма» получает удовольствие от своей игры в «Бернли».

31-летний Леннон забил свой первый гол за команду в конце прошлого месяца в матче со столь необходимой победой над «Борнмутом» (4:0). Это был его первый гол в АПЛ с марта 2016 года. Когда он бежал к трибунам праздновать гол, ухмылка на его лице говорила об облегчении и радости. Леннон также не пропустил ни минуты в АПЛ под руководством Шона Дайка.

Теперь он надеется продолжить свое возвращение на большую сцену и вернуться в состав сборной Англии. «Я уже давно не играл на международной арене. Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем», — говорит вингер.

«Борнмут»

Игроки «Борнмута» twitter.com/afcbournemouth

Что ж, здесь мы сделаем исключение из правила. «Борнмут» за шесть лет сумел подняться из второго английского дивизиона в АПЛ, после чего провел несколько разных сезонов в АПЛ. Им удалось избежать вылета в первом сезоне, финишировать девятыми во втором и расположиться на двенадцатом месте в третьем.

В этом сезоне, похоже, наступил момент, когда они могут утвердиться в качестве серьезной силы в верхней части таблицы. Команда Эдди Хоу выиграла пять из восьми матчей и забила 16 голов (четвертый результат в лиге).

«Борнмут» занимает шестое место в турнирной таблице. Правда, в ближайших семи матчах их еще ждут встречи с «МЮ», «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Это и станет для команды настоящей проверкой на прочность. Пока же «Бормнут» великолепен. 0