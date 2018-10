Десять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?

Казалось, что карьера Старриджа в «Ливерпуле» подошла к завершению еще шесть месяцев назад. Постоянные травмы на протяжении последних лет и безголевая аренда в «Вест Бромвич» в конце прошлого сезона привели к тому, что англичанин был близок к отъезду с «Энфилда» этим летом. Он был лишь вторым или даже третьим выбором на скамейке «Ливерпуля».

Но после великолепной предсезонки, которая впечатлила Юргена Клоппа, 29-летний нападающий вновь стал любимчиком фанатов и внес себя в планы главного тренера на сезон.

К этому моменту он забил уже 4 гола, включая точный удар на последних минутах, который принес «Ливерпулю» ничью на «Стэмфорд Бридж» (а самому Старриджу награду за лучший гол месяца). Наряду в Садио Мане сейчас он является лучшим бомбардиром «Ливерпуля».

Не так много хорошего произошло с «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Они идут девятыми в таблице, уже вылетели из Кубка лиги, а Жозе Моуринью, похоже, не может найти гармонию со своими игроками. «Олд Траффорд» окутывает красный туман.

Светлым пятном в этой ситуации стала форма Люка Шоу. Год назад к этому моменту Шоу не сыграл ни одного матча в АПЛ (впервые в прошлом сезоне он появился на поле лишь 13 декабря) и, казалось, должен был покинуть «МЮ».

Медленно, но уверенно все изменилось. Энергичная игра 23-летнего защитника в этом сезоне помогли ему вернуть себе роль первой опции на позиции левого защитника, оставив за спиной Эшли Янга и Маркуса Рохо. Шоу был назван лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе, вернулся в сборную Англии и уже готовится подписать новый контракт.

В прошлом сезоне 12 голов Митровича в 17 матчах помогли «Фулхэму» повыситься в классе. В клубе надеялись, что серб сможет перенести свою форму и на новый сезон.

Предыдущие результаты Митровича в составе «Ньюкасла» (13 голов в 59 матчах первого и второго дивизиона) говорили о том, что стоит быть осторожным в своих ожиданиях. Но уже к этому отрезку сезона Митрович забил 5 голов и продемонстрировал, почему «сороки» оказались правы, когда заплатили за него 13 миллионов фунтов в 2015 году.

Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович, похоже, сумел совладать с непростым характером Митровича и сделать его ценным активом для «дачников». «Фулхэм» только летом выкупил контракт форварда, но уже сейчас слухи отправляют Митровича в «Челси» в зимнее межсезонье.

Мюррею — 35 лет, но, возможно, он находится в своей лучшей форме в карьере. Нападающий дебютировал в АПЛ только в феврале 2014 года, а свой лучший результат (12 голов) продемонстрировал в прошлом сезоне. Теперь же ветеран на всех парах мчится к тому, чтобы улучшить этот показатель.

Мюррей уже забил 5 голов (столько же у Гарри Кейна, Серхио Агуэро и Александара Митровича) и в гонке бомбардиров уступает лишь Эдену Азару.

Возможно, даже более значимым является то, что Мюррей — мастер важных голов. Его точные удары уже принесли «Брайтону» 5 очков — больше половины от всех набранных очков команды.

Four Foru Two

26-летний правый защитник «Вулверхэмптона» забил свой первый гол в АПЛ в победном матче против «Кристал Пэлас» (1:0), затем он дебютировал в стартовом составе сборной Ирландии в поединке Лиги наций против Дании, а фанаты признали его лучшим игроком АПЛ в сентябре.

В борьбе за этот приз Доэрти, который помог «волкам» провести месяц без поражений, набрал 39% голосов и опередил таких мастеров, как Серхио Агуэро, Эден Азар и Александр Ляказетт.

Его гол в ворота «Кристал Пэлас», как и два ассиста, позволили ему стать первым ирландцем, которого признали лучшим игроком месяца в АПЛ. Неплохо как для игрока, который выступает за «Вулверхэмптон» с 2010 года и пережил очередную революцию в составе команды.

Возможно, очень непросто приспособиться к жизни в АПЛ после того, как твоя карьера развивалась в низших дивизионах. Но, очевидно, это не про Мэддисона.

Звезда «Лестера» присоединился к команде прошлым летом за 20 миллионов фунтов, которые выручил «Норвич». Он без проблем адаптировался в Премьер-лиге, уже успев записать на свой счет 3 гола и 2 голевые передачи и оказать влияние на игру «лис» в каждом из восьми матчей сезона.

21-летний парень проявляется себя на поле так, будто он уже ветеран, который провел в АПЛ много сезонов. Приятно следить за яркой игрой и техникой, которые демонстрирует столь молодой английский футболист. Гарет Саутгейт не мог проигнорировать Мэддисона и впервые вызвал его в главную команду страны на матчи Лиги наций против Хорвати и Испании.

Ляказетт испытывал трудности после того, как перешел в «Арсенал», и его положение, казалось, еще больше ухудшилось после того, как «канониры» подписали Пьера-Эмерика Обамеянга.

Трансфер Обамеянга мог положить конец карьере Ляказетта в «Арсенале», однако в итоге это возымело противоположный эффект. Ляказетт забил 9 голов бок-о-бок с новым нападающим «Арсенала» во второй половине прошлого сезона и сохранил эту прекрасную форму в начале текущей кампании — на его счету уже 5 мячей.

Обамеянг также не забывает про голы в этом сезоне (6 точных ударов). Плоды игры этой пары уже дают повод задуматься о том, что Унаи Эмери может вернуть «Арсенал» в Лигу чемпионов.

Росс Баркли

Four Four Two