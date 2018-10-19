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    Златан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех

    Шведский нападающий может вернуться в Европу в ноябре

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    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович
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    Хотя швед провел всего два сезона в составе «Милана», нельзя отрицать, что Златан Ибрагимович произвел неизгладимое впечатление на «россонери» и болельщиков команды. Об этом пишет обозреватель ESPN Самит Пол.
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    Златан по-прежнему в форме

    Футболист, ставший талисманом, не только забил 56 голов в 85 матчах за «Милан», но и стал главным героем успешного похода за титулом Серии А в 2011 году.

    Его влияние выходило далеко за рамки статистики и трофеев, но именно его футбольный талант и способность творить магию у чужих ворот принесли ему популярность среди поклонников «Милана», которая до сих пор существует.

    Этим летом «Милан» наконец подписал нападающего мирового класса в лице Гонсало Игуаина, однако клуб долго восстанавливался от болевого шока, связанного с переходом Ибрагимовича в «Пари Сен-Жермен» в 2012 году.

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    • Четыре титула Лиги 1, успешная игра в Манчестере и Лос-Анджелесе, где он доказал, что способен играть на высоком уровне даже в 37 лет, оставляют его в фокусе внимания, тем более что временное возвращение в «Милан» возможно уже в ноябре.

    Швед способен дать команде многое: как на поле, так и за его пределами. Найти ему альтернативу очень сложно, если таковая имеется вообще. Фанаты «Милана» уже ждут возвращения Златана и надеются, что он сыграют ключевую роль в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

    Подмога Игуаину и Кутроне

    Вряд ли какой-то из топ-клубов Европы сможет гарантировать ему место в стартовом составе, поэтому возвращение в «Милан», несомненно, будет иметь смысл, тем более что «россонери» не хватает глубины в атаке. У Игуаина и Патрика Кутроне нет конкурентов.

    Особенно очевидным этот факт стал в прошлом месяце, когда Игуаин и Кутроне получили травмы, а Саму Кастильехо перешел на позицию «ложной девятки». И хотя эта стратегия сработала в победном матче с «Сассуоло», вряд ли Дженнаро Гаттузо надеется на подобный сценарий в будущем.

    Именно в данном случае и нужен Ибрагимович. Мало того, что в MLS он доказывает свою способность забивать голы, так еще его лидерские качества и опыт дадут нечто большее за пределами поля.

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    • Своим авторитетным голосом в раздевалке швед способен настроить в целом молодую команду и взять опеку над Кутроне, помогая ему добиться быстрого прогресса. Нет никаких сомнений в том, что Ибрагимович станет фундаментальным дополнением для нынешнего «Милана».

    Ключ к возвращению в Лигу чемпионов

    Подопечные Гаттузо рассчитывают пробиться в четверку сильнейших в Серии А по итогам сезона. Кроме того, им нужно лучше выступить в Лиге Европы, ведь это резервный путь на пути к заветной Лиге чемпионов.

    Рассчитывать только на Игуаина и Кутроне в течение сезона — большой риск, в то время как Ибрагимович способен предложить совсем иные варианты в атаке, учитывая его способности.

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    • С точки зрения ветерана, трудно понять, как он может отказаться от аренды. Конечно, решающее значение может иметь его статус в команде, но ведь для него это шанс вернуться в клуб, о котором он всегда отзывался с теплотой.

    В 2016 году, когда Ибрагимович размышлял над своим будущим, он сказал: «Уход из "Милана" не был моим выбором. Я никогда не хотел покидать клуб. Я люблю "Милан" и, на мой взгляд, это самый большой клуб, в котором я когда-либо играл. Мой уход из "Милана" — это прошлое, а в будущем мы посмотрим, что произойдет».

    Какие еще нужны доводы для того, чтобы понять, что он с радостью воспользуется возможностью еще раз сыграть за «россонери»?

    Кроме того, для шведа это отличный шанс снова проявить себя на высшем уровне и побороться за участие в Лиге чемпионов. Только время покажет, захочет ли он возвращаться в «Лос-Анджелес Гэлакси», но в краткосрочной перспективе его приезд на «Сан-Сиро» станет беспроигрышным вариантом для обеих сторон. Если он продолжит впечатлять футбольный мир, то мы не видим причин, по которым «Милан» не захотел бы оставить его в команде на более длительный срок.

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    • Спортивный директор Леонардо, директор по стратегическому развитию Паоло Мальдини и главный тренер Дженнаро Гаттузо — выдающиеся личности в иерархии «Милана». Они прекрасно осознают то воздействие, которое принесет с собой Златан.

    Они должны сохранять твердую уверенность в том, что Ибрагимович все еще может стать решающим трансфером. Несмотря на возраст, экс-игрок сборной Швеции остается опасным для соперников «Милана» в борьбе за четверку сильнейших. 0

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