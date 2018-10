Десять интересных событий международной паузы

Полузащитник сборной Колумбии забил красивый мяч в ворота сборной США (4:2) в товарищеской игре, которая прошла во Флориде.

Хамес получил мяч спиной к воротам и, находясь на углу штрафной, развернулся, совершив сложнейший удар в дальний верхний угол — вратарь просто наблюдал. Именно этот парень получает минимум игрового времени от Нико Ковача в «Баварии».

Легендарный спринтер, самый быстрый человек планеты, а теперь — еще и футболист Усэйн Болт, который представляет австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс».

Легкоатлет проводил свою втрую игру на профессиональном уровне и сумел дважды поразить ворота соперника после перерыва. Да, в его движениях еще нет тех качеств, которые видны у профи, но давайте подождем. Время покажет.

