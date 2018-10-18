Десять интересных событий международной паузы

1. Хамес Родригес забил чудо-гол
Полузащитник сборной Колумбии забил красивый мяч в ворота сборной США (4:2) в товарищеской игре, которая прошла во Флориде.
Хамес получил мяч спиной к воротам и, находясь на углу штрафной, развернулся, совершив сложнейший удар в дальний верхний угол — вратарь просто наблюдал. Именно этот парень получает минимум игрового времени от Нико Ковача в «Баварии».
James Rodriguez amazing goal against USA.— EFootball (@EFootball_) 12 октября 2018 г.
.#jamesrodriguez #colombia #soccer #usa #golazo #messi #cr7 #neymar #mbappe pic.twitter.com/lYy0J8sDG4
2. Усэйн Болт — автор футбольного дубля!
Легендарный спринтер, самый быстрый человек планеты, а теперь — еще и футболист Усэйн Болт, который представляет австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс».
Легкоатлет проводил свою втрую игру на профессиональном уровне и сумел дважды поразить ворота соперника после перерыва. Да, в его движениях еще нет тех качеств, которые видны у профи, но давайте подождем. Время покажет.
Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.
3. Болельщики смотрели матч Англия — Хорватия с холма
Хорватия встречалась с англичанами (0:0), но трибуны стадиона из-за наказания были пустыми.
Тем не менее, британские фанаты нашли выход и наблюдали за событиями на поле с холма. Далековато, но зато не по телевизору.
Can hear some faint England chants in the distance. You mad, committed bastards 👏🏴— Simon Peach (@SimonPeach) 12 октября 2018 г.
4. Кондогбья променял Францию на ЦАР
Полузащитник «Валенсии» получил вызов в сборную Центральноафриканской республики.
В активе у игрока есть четыре матча за сборную Франции, но все эти поединки носили товарищеский статус. Таким образом, возможность сменить национальную команду появилась, а игрок ей воспользовался.
Кондогбья родился во Франции, но его родители родом из ЦАР. Хавбек прошел французские сборные всех возрастов, в том числе помог экс-соотечественникам выиграть чемпионат мира-2013 на уровне U-20. Игрок принял окончательное решение представлять ЦАР после того, как не попал на минувший ЧМ-2018.
5. Салах отличился с углового
Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах просто поразил ворота «Свазиленда» в составе сборной Египта прямым ударом с углового. Египтяне победили — 4:1.
6. У Испании появился наследник Бускетса
Болельщики и эксперты считают, что Родриго Эрнандес — полноценная замена Серхио Бускету в центре поля для сборной Испании.
Родри принимал участие практически в построении практически всех действий испанцев в игре с Уэльсом (4:1). Хавбек совершил 144 касания и 128 передач, из которых лишь одна была неточной.
Футболист «Атлетико» может стать достойной заменой для Бускется в национальной команде, ведь Серхио давно потерял темп, который имел раньше.
7. Мбаппе покорил историческую вершину
Лидер сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе неделю назад появился на обложке журнала Time, но и на поле нападающий сверкать не забывает.
Мбаппе стал автором уникального достижения. Он сумел реализовать пенальти в ворота Исландии — этот гол стал десятым для Килиана в футболке национальной сборной.
Таким образом, Мбаппе — первый футболист, который отличился десятью голами за сборную Франции до своего 20-летия. Всего за страну и свой клуб он отличился уже 68 раз — шикарная статистика в его возрасте.
8. Есть неожиданная тройка главных бомбардиров Европы
На этой неделе сформировалась тройка главных бомбардиров континента, если считать забитые мячи и за клуб, и за сборную.
Лидером является сенсационный поляк Кшиштов Пентек из «Дженоа», который отличился в воротах Португалии, а всего на его счету 14 голов (13 — за клуб).
В тройку входят форвард «Боруссии» Пако Алькасер, который отличился дублем за Испанию в воротах Уэльса, а еще семь раз — за дортмундский клуб. Девять мячей и на счету Андре Силвы, из которых семь — в футболке «Севильи».
9. Гибралтар пишет историю
Сборная только в 2013 году провела первый официальный матч в своей истории.
И вот теперь, в матче группового этапа Лиги наций в дивизионе D сборная Гибралтара на своем поле обыграла Лихтенштейн со счетом 2:1.
В этой встрече гости открыли счет первыми, на 15-й минуте отличился Деннис Саланович. Но во второй половине встречи хозяева перевернули ход матча и победили благодаря голам Джорджа Кабреры и Джозефа Чиполины. Благодаря этому команда впервые в истории выиграла два матча подряд.
Ранее Гибралтар одержал свою первую победу в истории, обыграв в гостях сборную Армении со счетом 1:0.
10. Кошмар Германии, счастье Голландии и рекорд Лева
Германия провалила поединок в Амстердаме. Долгое время счет был 1:0 в пользу Нидерландов, но сравнять немцы не смогли, пропустив еще дважды в концовке встречи. Уже в третьем поединке подряд сборная Германии не сумела забить. Мрак.
Голландцы возвращаются? Команда пропустила минувший чемпионат мира, но в итоге Рональд Куман собрал коллектив из молодых и перспективных футболистов, который способен в будущем покорить Европу.
Плохой вечер, но впечатляющая статистика для Йоахима Лева. Главный тренер сборной Германии провел свой 168-й матч у руля команды. Таким образом, он стал главным «ветераном» среди всех тренеров, работавших с немецкой сборной за всю историю.