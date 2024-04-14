ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави
    Все новости спорта

    Гейджи остановит Холлоуэя и продлит победную серию?

    Гейджи — Холлоуэй. Ставка (к. 1.58) и прогноз на ММА, UFC 300, 14 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Макс Холлоуэй Прогнозы на Рафаэль Физиев Прогнозы на Джастин Гейджи Прогнозы на Дастин Порье
    Прогноз и ставки на Гейджи — Холлоуэй
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Холлоуэй (слева)
    В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя в легком весе. Начало — 06:20 (мск). Гейджи — Холлоуэй: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джастин Гейджи

    Турнирное положение: Джастин занимает вторую позицию в рейтинге легкого дивизиона. Помимо этого «Хайлайт» является обладателем символического титула BMF.

    Последние бои: За 5 последних поединков Джастин потерпел 2 поражения и одержал 3 победы. Проигрывал он только Чарльзу Оливейре и Хабибу Нурмагомедову, но остальных соперников побеждал. В последнем поединке в реванше Джастин нокаутировал во втором раунде Дастина Порье.

    Состояние бойца: С годами из бойца-рубаки Гейджи преобразился тактичного и устрашающего ударника. В плане зрелищности «Хайлайт» нисколько не потерял. Однако он стал более непредсказуемым и опасным оппонентом. Если учесть, что его очередной соперник тоже ударник, то о проблемах в партере в данном бою беспокоиться не стоит.

    Макс Холлоуэй

    Турнирное положение: Холлоуэй бывший обладатель чемпионского пояса в полулегком дивизионе и экс-претендент на временный титул в легком весе. Сейчас он занимает второе место в рейтинге дивизиона до 66 кг.

  • «Царукян взрывной и жесткий, но Чарльз нокаутирует его» — громкое интервью Диего Лимы, тренера Оливейры
  • Диего Лима, главный Оливейры, верит в победу Чарльза нокаутом в бою против Армана Царукяна на UFC 300
  • 08/04/2024

    • Последние бои: Холлоуэй ранее зачистил весь полулегкий дивизион. За 5 поединков он уступил лишь Алексу Волкановски. Но остальных четверых соперников прошел без особых проблем. В последнем поединке «Благословенный» отправил на пенсию «Корейского зомби», нокаутировав его.

    Состояние бойца: Макс заслуженный ветеран UFC, принявший на себя тонны урона за годы выступлений в промоушене. Возраст в 32 года далеко не тот, при котором стоит задумываться о завершении карьеры.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Техника и скорость у Холлоуэя на высочайшем уровне. Правда, соперник у него на этот раз едва ли не самый сложный за всю его карьеру.

    Статистика для ставок

    • Гейджи за последние 9 поединков одержал 7 побед и проиграл 2 раза

    • 4 из шести последних боев с участием Джастина Гейджи завершились досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии, по мнению букмекеров, фаворитом является Джастин Гейджи. На его победу можно поставить за 1.58. На успех Холлоуэя предлагают сделать ставку за 2.45.

    Прогноз: Огромное количество пропущенных ударов и тот факт, что Холлоуэй переходит в более высокий дивизион играют на руку именно Гейджи. Многие соперники «Хайлайта» после поединка с ним больше не не остаются прежними и начинают сдавать. С большей долей вероятности, Джастин будет разбивать «Благословенного» за счет преимущества в габаритах и доведет поединок до победы.

    Ставка: Победа Джастина Гейджи за 1.58.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Герта — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Волендам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Леганес — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аугсбург — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мец — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Гейджи — Холлоуэй с коэффициентом 1.58. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на бои. Гейджи остановит Холлоуэя и продлит победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры