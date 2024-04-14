В рамках турнира UFC 300 14 апреля пройдет поединок Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя в легком весе. Начало — 06:20 (мск). Гейджи — Холлоуэй: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джастин Гейджи

Турнирное положение: Джастин занимает вторую позицию в рейтинге легкого дивизиона. Помимо этого «Хайлайт» является обладателем символического титула BMF.

Последние бои: За 5 последних поединков Джастин потерпел 2 поражения и одержал 3 победы. Проигрывал он только Чарльзу Оливейре и Хабибу Нурмагомедову, но остальных соперников побеждал. В последнем поединке в реванше Джастин нокаутировал во втором раунде Дастина Порье.

Состояние бойца: С годами из бойца-рубаки Гейджи преобразился тактичного и устрашающего ударника. В плане зрелищности «Хайлайт» нисколько не потерял. Однако он стал более непредсказуемым и опасным оппонентом. Если учесть, что его очередной соперник тоже ударник, то о проблемах в партере в данном бою беспокоиться не стоит.

Макс Холлоуэй

Турнирное положение: Холлоуэй бывший обладатель чемпионского пояса в полулегком дивизионе и экс-претендент на временный титул в легком весе. Сейчас он занимает второе место в рейтинге дивизиона до 66 кг.

Последние бои: Холлоуэй ранее зачистил весь полулегкий дивизион. За 5 поединков он уступил лишь Алексу Волкановски. Но остальных четверых соперников прошел без особых проблем. В последнем поединке «Благословенный» отправил на пенсию «Корейского зомби», нокаутировав его.

Состояние бойца: Макс заслуженный ветеран UFC, принявший на себя тонны урона за годы выступлений в промоушене. Возраст в 32 года далеко не тот, при котором стоит задумываться о завершении карьеры.

Техника и скорость у Холлоуэя на высочайшем уровне. Правда, соперник у него на этот раз едва ли не самый сложный за всю его карьеру.

Статистика для ставок

Гейджи за последние 9 поединков одержал 7 побед и проиграл 2 раза

4 из шести последних боев с участием Джастина Гейджи завершились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии, по мнению букмекеров, фаворитом является Джастин Гейджи. На его победу можно поставить за 1.58. На успех Холлоуэя предлагают сделать ставку за 2.45.

Прогноз: Огромное количество пропущенных ударов и тот факт, что Холлоуэй переходит в более высокий дивизион играют на руку именно Гейджи. Многие соперники «Хайлайта» после поединка с ним больше не не остаются прежними и начинают сдавать. С большей долей вероятности, Джастин будет разбивать «Благословенного» за счет преимущества в габаритах и доведет поединок до победы.

Ставка: Победа Джастина Гейджи за 1.58.