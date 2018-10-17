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    Новой Германии все еще не по зубам новая Франция

    Реакция прессы на матч Франция — Германия

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    Франция справилась с обновленной Германией
    Франция справилась с обновленной Германией
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    Накануне в поединке Лиги нация сборная Франции победила команду Германии со счетом 2:1. Приводим самые интересные публикации в медиа по поводу этой игры.
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    Гризманн стал главным героем Франции

    «Франции повезло, что в ее составе есть двое столь высококлассных футболистов, как Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Спасенные пять дней назад от поражения в товарищеской встрече против Исландии (2:2) форвардом ПСЖ, чемпионы мира смогли рассчитывать на другого французского фаворита в борьбе за "Золотой мяч". Дубль Гризманна изменил ход игры, который начался неудачно [после того, как Германия повела в счете]», — пишет L'Equipe.

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    • «Еще до первого забитого нападающим "Атлетико" мяча его влияние ощущалось, но оно было относительным. Его потрясающий удар на 62-й минуте, который восстановил равновесие, предопределил сценарий матча. В итоге форвард сделал дубль, забив победный гол с пенальти на 80-й минуте, как это же удалось ему в полуфинале Евро-2016».

    Франция добилась еще одной престижной победы

    «Наставник хозяев Дидье Дешам вовремя понял, что необходимо поменять схему игры. Стартовые 4-2-3-1 при счете 0:1 он впоследствии поменял на 4-3-3, что позволило "Галльским Петухам" добиться лучшего баланса в полузащите, поскольку Блез Матюиди опустился глубже. Тем самым Франция начала эффективнее противодействовать трем нападающим и трем защитникам гостей», — отмечает та же L'Equipe.

    «15 июля в октябре! Спустя три месяца после завоевания Кубка мира, "Триколор" сумели найти в себе силы переломить ход матча при счете 1:0 в пользу соперника и победили Германию 2:1. Это еще одна престижная победа сборной», — не скрывает эмоций Le Parisien.

    Германия впервые предстала в новом виде после ЧМ-2018

    «Сборная Германии впервые выглядела как команда, на которую надеялись ее сограждане после несчастного случая во время чемпионата мира 2018 года. Из своего прославленного костяка главный тренер Йоахим Лёв оставил в основном составе только вратаря Мануэля Нойера, защитника Матса Хуммельса и полузащитника Тони Крооса. В старте же появились пятеро новых исполнителей: Никлас Зюле, Тило Керер, Нико Шульц, Лерой Сане и Серж Гнабри, которые создали команде новое лицо», — рассказывает Süddeutsche Zeitung.

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    • «Это лицо выглядело неплохо на протяжении продолжительного времени в матче — порой пусть на какую-то малость, но просматривалось будущее сборной, которая все же в итоге уступила разрушающему качеству чемпиона мира. Даже новому коллективу Лёва теперь угрожает понижение в классе Лиги наций. Будет интересно увидеть, какой вывод из данного поединка извлечет Футбольный союз, ведь наставник проиграл по сути финал, но в то же время можно было увидеть нечто новое».

    Два следующих матча будут решающими для Лёва

    «Удивив Дешама по-настоящему новой, очень гибкой схемой 3-4-3 с пятью новыми исполнителями, включая Сане, Лёв наконец показал, что он готов дать молодежи шанс, и все-таки способен предложить некий связный план. Результатом этого стало лучшее выступление "Бундестима", начиная с ничейной игры против Испании (1:1) в мартовском контрольном поединке. Это была действительно высококлассная игра, которая могла закончиться иначе, если бы не чудо-гол от Гризманна, сравнявшего счет, а также неочевидный пенальти в ворота немцев», — убежден ESPN.

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    • «Вне зависимости от того, как закончился матч, Германия на миллион километров отдалилась от того импотентно-медленного футбола, что она показывала на мундиале. Это позволило ее главному тренеру получить немного передышки от критиков, однако ему рано думать о покое. "Манншафту" нужно еще два выступления того же качества, а также лучшие результаты, против России (товарищеский матч) и Нидерландов (Лига наций), чтобы можно было поверить в способность Лёва вернуть команду на былые позиции после того, как он пережил вместе с ней деградацию». 0

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