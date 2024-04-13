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    «Локомотив» и ЦСКА закончили матч результативной ничьей

    «Локомотив» — ЦСКА: счет матча 3:3 (1:0), обзор голов

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    В игре 24-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» и ЦСКА сыграли результативную ничью — 3:3.

    Илья Агапов
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    Илья Агапов

    На 44-й минуте счет открыл игрок хозяев Илья Самошников.

    Сразу после перерыва Тамерлан Мусаев сравнял счет.

    Через три минуты Максим Глушенков снова вывел «Локомотив» вперед, а через 10 минут счет стал 3:1, отличился Лукас Фассон.

    ЦСКА сократил отставание на 80-й минуте после точного удара Антона Заболотного, а еще через семь минут самым расторопным в штрафной на добивании оказался защитник «армейцев» Илья Агапов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — ЦСКА 3:3
    Голы: 1:0 Илья Самошников (44'), 1:1 Тамерлан Мусаев (53'), 2:1 Максим Глушенков (56'), : (62'), 3:1 Лукас Фассон (66'), 3:2 Антон Заболотный (80'), 3:3 Agapov I. (87') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мойзес, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Khellven, Agapov I., Oblyakov I., Davila V., Fayzullaev A. Предупреждения: Максим Глушенков (24'), (90')

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА и «Локомотив» продолжают делит 4-5 места, у них по 37 очков.

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