«Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября

После октябрьской паузы на матчи национальных сборных состав «Ливерпуля» потерял сразу четырех игроков. Защитник Вирджил ван Дейк, полузащитник Наби Кейта, нападающие Садио Мане и Мохамед Салах — все они вернулись в «Мелвуд» раньше срока, чтобы начать процесс реабилитации.

А ведь не стоит забывать, что еще до этого Юрген Клопп потерял, получившего серьезную травму колена, и, который в матче с «Манчестер Сити» повредил подколенное сухожилие.

Несмотря на то, что «Ливерпуль» больше всех пострадал от так называемого «вируса ФИФА», другие топ-клубы тоже почувствовали его влияние и вынуждены корректировать свои планы. Редакция ESPN составила список футболистов, недавно попавших в лазарет.

«Арсенал»: Сократис Папастатопулос

Сократис Папастатопулос espn.com

Сократис Папастатопулос получил растяжение голеностопа в победном матче сборной Греции против команды Финляндии (2:0). Ожидается, что он пропустит игру «Арсенала» с «Лестером» в конце недели.

«Барселона»: Томас Вермален

Томас Вермален espn.com

Томас Вермален покидал поле, хромая на правую ногу. «Барселона» подтвердила, что бельгиец получил травму подколенного сухожилия в матче национальной команды со Швейцарией (2:1). Судя по всему, он пропустит шесть недель.

«Бавария»: Жером Боатенг

Жером Боатенг espn.com

Жером Боатенг травмировал икроножную мышцу в матче сборной Германии против Нидерландов (3:0).

Именно из-за травмы он пропустил встречу с командой Франции и досрочно вернулся в Мюнхен. В своем сообщении «Бавария» отметила, что Йоахим Лев решил никого не вызывать взамен защитника.

«Челси»: Антонио Рюдигер

Антонио Рюдигер espn.com

Антонио Рюдигер был вызван в сборную Германии, но так и не сыграл за нее из-за травмы паха.

Позднее он сказал, что надеется «скоро вернуться на поле». В этом сезоне он сыграл в семи из восьми матчах «Челси» в АПЛ, сформировав отличный дуэт с Давидом Луисом.

«Интер»: Матиас Весино

Матиас Весино espn.com

Матиас Весино повредил бедро на тренировке в расположении сборной Уругвая, которая готовилась к товарищеской встрече против Японии. О серьезности травмы пока ничего не известно, но для «Интера» это в любом случае серьезный удар, ведь впереди его ждет миланское дерби.

«Ювентус»: Пауло Дибала

Пауло Дибала espn.com

Пауло Дибала пройдет обследование, как только вернется в Италию из расположения сборной Аргентины, где он травмировал колено в матче против Бразилии (0:1). Травма вряд ли окажется серьезной, но «Ювентус» не хочет рисковать.

«Ливерпуль»: Мохамед Салах

Мохамед Салах espn.com

Мохамед Салах не смог доиграть победный матч сборной Египта над Свазилендом (4:1) из-за мышечных проблем.

Он вернулся в Ливерпуль на минувших выходных и, похоже, пропустит предстоящую встречу с «Хаддерсфилдом».

«Ливерпуль»: Наби Кейта

Наби Кейта espn.com

Наби Кейта повредил подколенное сухожилие по ходу игры сборной Гвинеи с Руандой в отборочном матче Кубка африканских наций. После возвращения в Ливерпуль он пройдет обследование, которое поможет оценить степень травмы.

«Ливерпуль»: Садио Мане

Садио Мане espn.com

Садио Мане сломал большой палец во время победного матча сборной Сенегала с командой Судана (3:0). На этой неделе в «Мелвуде» он пройдет ряд тестов.

«Ливерпуля»: Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк espn.com

Вирджил ван Дейк пропустил второй матч сборной Нидерландов в октябре на фоне тревожащей его травмы ребер.

Впервые он повредил ребра в победной встрече с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, с тех пор он играл через боль.

«Манчестер Сити»: Данило

Данило espn.com

Данило не доиграл товарищеский матч сборной Бразилии с Аргентиной из-за того, что получил травму лодыжки. За «горожан» он провел всего одну игру в этом сезоне.

«Тоттенхэм»: Дэнни Роуз

Дэнни Роуз espn.com

Дэнни Роуз покинул сборную Англии на минувших выходных из-за несерьезной травмы паха. На этой неделе он пройдет ряд тестов, но, как ожидается, скоро вернется в строй. У него есть шанс сыграть в лондонском дерби с «Вест Хэмом». 0