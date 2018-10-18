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    «Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября

    «Красные» потеряли сразу четырех футболистов

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    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
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    После октябрьской паузы на матчи национальных сборных состав «Ливерпуля» потерял сразу четырех игроков. Защитник Вирджил ван Дейк, полузащитник Наби Кейта, нападающие Садио Мане и Мохамед Салах — все они вернулись в «Мелвуд» раньше срока, чтобы начать процесс реабилитации.
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    А ведь не стоит забывать, что еще до этого Юрген Клопп потерял Алекса Окслейда-Чемберлена, получившего серьезную травму колена, и Джеймса Милнера, который в матче с «Манчестер Сити» повредил подколенное сухожилие.

    Несмотря на то, что «Ливерпуль» больше всех пострадал от так называемого «вируса ФИФА», другие топ-клубы тоже почувствовали его влияние и вынуждены корректировать свои планы. Редакция ESPN составила список футболистов, недавно попавших в лазарет.

    «Арсенал»: Сократис Папастатопулос

    Сократис Папастатопулос
    espn.com

    Сократис Папастатопулос получил растяжение голеностопа в победном матче сборной Греции против команды Финляндии (2:0). Ожидается, что он пропустит игру «Арсенала» с «Лестером» в конце недели.

    «Барселона»: Томас Вермален

    Томас Вермален
    espn.com

    Томас Вермален покидал поле, хромая на правую ногу. «Барселона» подтвердила, что бельгиец получил травму подколенного сухожилия в матче национальной команды со Швейцарией (2:1). Судя по всему, он пропустит шесть недель.

    «Бавария»: Жером Боатенг

    Жером Боатенг
    espn.com

    Жером Боатенг травмировал икроножную мышцу в матче сборной Германии против Нидерландов (3:0).

    Именно из-за травмы он пропустил встречу с командой Франции и досрочно вернулся в Мюнхен. В своем сообщении «Бавария» отметила, что Йоахим Лев решил никого не вызывать взамен защитника.

    «Челси»: Антонио Рюдигер

    Антонио Рюдигер
    espn.com

    Антонио Рюдигер был вызван в сборную Германии, но так и не сыграл за нее из-за травмы паха.

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    • Позднее он сказал, что надеется «скоро вернуться на поле». В этом сезоне он сыграл в семи из восьми матчах «Челси» в АПЛ, сформировав отличный дуэт с Давидом Луисом.

    «Интер»: Матиас Весино

    Матиас Весино
    espn.com

    Матиас Весино повредил бедро на тренировке в расположении сборной Уругвая, которая готовилась к товарищеской встрече против Японии. О серьезности травмы пока ничего не известно, но для «Интера» это в любом случае серьезный удар, ведь впереди его ждет миланское дерби.

    «Ювентус»: Пауло Дибала

    Пауло Дибала
    espn.com

    Пауло Дибала пройдет обследование, как только вернется в Италию из расположения сборной Аргентины, где он травмировал колено в матче против Бразилии (0:1). Травма вряд ли окажется серьезной, но «Ювентус» не хочет рисковать.

    «Ливерпуль»: Мохамед Салах

    Мохамед Салах
    espn.com

    Мохамед Салах не смог доиграть победный матч сборной Египта над Свазилендом (4:1) из-за мышечных проблем.

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    • Он вернулся в Ливерпуль на минувших выходных и, похоже, пропустит предстоящую встречу с «Хаддерсфилдом».

    «Ливерпуль»: Наби Кейта

    Наби Кейта
    espn.com

    Наби Кейта повредил подколенное сухожилие по ходу игры сборной Гвинеи с Руандой в отборочном матче Кубка африканских наций. После возвращения в Ливерпуль он пройдет обследование, которое поможет оценить степень травмы.

    «Ливерпуль»: Садио Мане

    Садио Мане
    espn.com

    Садио Мане сломал большой палец во время победного матча сборной Сенегала с командой Судана (3:0). На этой неделе в «Мелвуде» он пройдет ряд тестов.

    «Ливерпуля»: Вирджил ван Дейк

    Вирджил ван Дейк
    espn.com

    Вирджил ван Дейк пропустил второй матч сборной Нидерландов в октябре на фоне тревожащей его травмы ребер.

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    • Впервые он повредил ребра в победной встрече с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, с тех пор он играл через боль.

    «Манчестер Сити»: Данило

    Данило
    espn.com

    Данило не доиграл товарищеский матч сборной Бразилии с Аргентиной из-за того, что получил травму лодыжки. За «горожан» он провел всего одну игру в этом сезоне.

    «Тоттенхэм»: Дэнни Роуз

    Дэнни Роуз
    espn.com

    Дэнни Роуз покинул сборную Англии на минувших выходных из-за несерьезной травмы паха. На этой неделе он пройдет ряд тестов, но, как ожидается, скоро вернется в строй. У него есть шанс сыграть в лондонском дерби с «Вест Хэмом». 0

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