«Ювентус» показал место «МЮ» в современном футболе

Накануне в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Ювентусу» со счетом 0:1. Приводим самые интересные мнения в медиа по этому матчу.

«МЮ» превратился в клуб-продавца и выпал из топ-эшелона

«Когда чуть больше девяти лет назад "Манчестер Юнайтед" завершил сделку по продаже в "Реал" Криштиану Роналду, он обозначил пункт, к которому до сих пор не вернулся. Сейчас он превратился в клуб, который продает футболистов. С тех пор "Красные Дьяволы" выиграли два чемпионства, последний из которых пять лет назад, Кубок Англии и Лигу Европы», — пишет испанская El Pais.

«Португалец же, возможно, воспринял свое возвращение на "Олд Траффорд", следующим образом. Эта команда не только потеряла свою хватку среди плеяды лучших в Европе, но и едва ли находится во втором эшелоне. На сегодня в манкунианцах даже трудно увидеть коллектив, на который можно поставить как на сенсационного победителя Лиги чемпионов, поскольку он, скорее всего, будет бороться за выход в плей-офф в очном матче против "Валенсии" на ее поле».

«МЮ» сильно упал за пять лет

«Было время, когда в такие вечера публика на "Олд Траффорд" даже не садилась, ведь "МЮ" — "Ювентус" — это больше, чем матч — это событие. Кроме того, это были дни, когда игроки в красном могли стоять на своем против самых совершенных соперников — дни, когда, казалось, всего можно достичь, а кубок Лиги чемпионов был одержимостью человека, который находился на тренерской скамейке хозяев. Сейчас все иначе», — констатирует британская The Guardian.

«Это поражение стало еще одной демонстрацией того, как сильно упал самый большой английский клуб в эру после сэра Алекса Фергюсона и, в конечном счете, коллектив Жозе Моуринью был обыгран так уверенно, что это стало очищающим впечатлением для фанатов, которые помнят лучшие времена. Это был вечер, который продемонстрировал убедительные доказательства того, что современный "Юнайтед" откатился сильно назад. "Дьяволы" избежали избиения от Роналду (пусть даже он и поучаствовал в забитом мяче), но в сухом остатке эту игру запомнят потому, что одной команде нужно очень сильно работать ради своего прогресса, тогда как в другой исполнители полностью созвучны друг другу».

«Ювентус» оказался на голову сильнее «МЮ»

«Бывали поражения против топ-клубов Европы, которые поощряли предыдущие команды "МЮ". После чего они настраивались на позитивный лад и адаптировались к пониманию того, что любая эра должна пройти, и все великие команды ожидает упадок. В таком случае это поражение от дружины Массимилиано Аллегри стоит особняком, поскольку соперник достиг такого уровня, что нынешним футболистам "Юнайтед" нужно потратить все свои жизни, чтобы попытаться его достичь», — убеждена британская The Telegraph.

«Владение мяча "Ювентусом" достигало 78 процентов в первом тайме, и хотя подопечным Моуринью удалось остаться в игре до финального свистка, казалось, что только команда из Турина представляет взрослый футбол. Также на поле присутствовал Роналду, который служил напоминанием тому, как раньше играли на "Олд Траффорд", но сама привлекательность его звезды была большей, чем он сам. Мы стали свидетелями совершенной "Синьоры", которая переиграла оппонента во всех аспектах».

Родилась великая европейская команда

«Обычно "Олд Траффорд" представляет собой место для выпускных сессий. И здесь, в "Театре мечтаний", "бьянконери" достались все почести. Во втором тайме по поводу успеха гостей не было никаких опасений, ведь у них уже есть степень магистра Лиги чемпионов», — хвалит соотечественников итальянская La Gazetta dello Sport.

«Победа 1:0 против "Юнайтед" под руководством старого соперника Моуринью, была добыта после роскошного первого тайма и проведенной на легком дыхании второй половины матча — это стало настоящим сертификатом, который "Синьора" может повесить у себя на клубной базе: забудьте о былых страхах, а также тревогах в отдельные минуты этого поединка — родилась великая европейская команда. Теперь чемпион Италии одной ногой уже в плей-офф Лиги чемпионов. Тем временем, Моуринью придется попотеть и вернуться к мыслям о том, как привести в чувство своих подопечных: этот "МЮ", созданный по его образу и подобию, не соответствует такому же уровню».

«Ювентус» пугает Европу

«В течение целого получаса игры хозяева не могли приблизиться к владениям гостей. Это было не уважение и не сюрприз — это был страх перед соперником. С трудом вспоминается итальянская команда, которая доминировала на таком стадионе, как "Олд Траффорд" — это уверенность "Ювентуса", которая пугает Европу», — считает итальянская Corriere dello Sport.

«Туринский коллектив на протяжении большей части поединка унижал манкунианцев. И стоило "Старой Синьоре" утратить прежнюю энергию, она смело и решительно защищалась. "Бьянконери" доказали, что их отставания от топ-команд Европы уже не существует», — вторит коллегам-соотечественникам La Stampa. 0