Роналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как прежде

В этот раз они даже не пытаются скрыть своих желаний. В предыдущие годы, даже когда «Ювентус» доминировал в Серии A, туринцы преуменьшали свои цели на Лигу чемпионов, неоднократно настаивая на том, что игрокам и руководству будет достаточно просто дойти до четвертьфинала.

Однако после того, как клуб побил личный трансферный рекорд и радикально сменил политику в отношении заработных плат ради привлечения Криштиану Роналду, скромность перестала быть главным достоинством «Ювентуса».

«После завоевания семи чемпионских титулов и трех Кубков Италии пришло время побеждать в Европе», — сказал Массимилиано Аллегри на одном из мероприятий своего спонсора на этой неделе. — «Желание выиграть Лигу чемпионов есть всегда».

Футболисты «Ювентуса» fourfourtwo.com

Итальянец, дважды выводивший «Юве» в финал за последние четыре года, действительно знает, что нужно для триумфа, хотя, безусловно, его слова были подкреплены и игрой нынешней команды в первые месяцы нового сезона.

Отличный старт

Имея 100-процентный показатель во всех турнирах, «бьянконери» установили еще один клубный рекорд, впервые выиграв все десять матчей на старте сезона. Все это резко контрастирует с тем, что мы видели в предыдущие годы. «Старая синьора», как известно, плавно входила в сезон. Аллегри в целом стремился к тому, чтобы пик «Юве» припал на март-апрель. Однако подписание Роналду явно поспособствовало яркому старту.

Португалец отчаянно стремился забить первый мяч как можно скорее: дело в том, что за «Реал» он забил больше голов (451), чем провел матчей (438). В Турине он пока подобным похвастаться не может (четыре гола и четыре передачи в восьми матчах), но некоторые интересные параллели с его этапом карьеры на «Бернабеу» все же прослеживаются.

Так же, как и в прошлом сезоне, Роналду потребовалось ровно четыре игры и 28 ударов для того, чтобы забить первый гол в сезоне. «Бьянконери» надеются, что он продолжит подражать самому себе образца сезона 2017/18, когда в 44 матчах португалец отличился 44 раза.

Криштиану Роналду fourfourtwo.com

Но вклад Роналду в забитые мячи, возможно, был наименее впечатляющим аспектом его влияния в Турине. Разумеется, куда больший импульс для успеха клуба он придал за пределами поля, где поспособствовал росту продаж клубных футболок и собрал большое количество новых болельщиков в социальных сетях. За все это клуб заплатил 112 миллионов евро в июне.

Катализатор

Тем не менее, столь осторожный человек в общении с прессой, как Аллегри, не говорит, что его команда может выиграть Лигу чемпионов, поскольку они получили больше подписчиков в Instagram. Вместо этого он анализирует увиденные им матчи, в которых Роналду выступал в роли катализатора для окружающих, когда вынуждал своих партнеров выкладываться на все 100 процентов.

Некоторым игрокам, таким как Джорджо Кьеллини и Марио Манджукич, не нужна португальская звезда, чтобы понять, что нужно отдавать все силы на поле. Но теперь, когда в команде выступает один из лучших футболистов мира, все ее члены испытывают этот важный эффект.

Джорджо Кьеллини fourfourtwo.com

В начале сезона Пауло Дибала изо всех сил пытался выбраться из тени Роналду, в том время как Аллегри тестировал различные расстановки, пока не закрепил его чуть позади Криштиану и Манджукича. Это показало следующее: на новой позиции аргентинец начал создавать для соперников гораздо больше проблем, чем он создавал их на фланге атаки при схеме 4-3-3, которую «Юве» использовал в течение первых нескольких недель. Хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» продемонстрировал, на что действительно способен 24-летний игрок. Это был особенно важный момент, ведь Роналду отбывал дисквалификацию, а туринцам нужно было набирать три очка.

Наблюдение за Бернардески

Изменения в игре Федерико Бернардески были еще более выраженными. С тех пор, как 24-летний игрок присоединился к «Юве» летом 2017 года, многие эксперты неоднократно поддавали сомнению его способность стать зрелым и сильным футболистом. Первый сезон в Турине действительно вышел печальным для воспитанника «Фиорентины». Но с начала нового сезона он смотрится превосходно, находясь в отличной форме.

Во многих случаях (например, с Полем Погба) очень утомительно и трудно провести параллели между прической игрока и его выступлением на поле. Однако в случае с Бернардески тяжело избежать чувства, что его новый вид отражает более качественный и целенаправленный подход к футболу. Если раньше после неудачного прохода он трепал свою челку и матерился вслух, то сейчас сразу бежит назад в надежде перехватить мяч. Думаю, мало у кого имеются сомнения относительно того, кто привел его к такому преображению.

Федерико Бернардески fourfourtwo.com

«Мы все прекрасно знаем Роналду как игрока и личность. Я всегда считал его лучшим в мире. Сейчас я прекрасно понимаю, что он отличный человек, скромный парень с необычайными индивидуальными качествами, которые он передает всем нам. Это заразительно. Именно в этом отношении я всегда предпочитал его Лионелю Месси», — сказал Бернардески в интервью Tuttosport.

«Наш клуб и раньше знал, что такое менталитет победителя, нам не было у кого учиться, но прибытие Криштиану дало нам нечто большее», — продолжил игрок сборной Италии. — «Роналду стал настоящим примером для молодежи, даже в таком клубе, как "Юве". Нужно быть умным. Если ты тренируешься с лучшим игроком в мире, то тебе выпал шанс перенять его мастерство. Он помогает мне, ведь стал примером для подражания».

Что-то еще

«Ювентус» не только стал выжимать максимум из своих талантов. Если в прежние годы доминирования в Серии A команда, которая вела 1:0 и 2:0, охотно сидела в защите и просто сохраняла лидерство, то теперь она идет вперед. Болельщики заметили, что «бьянконери» перешли на более атакующий стиль.

«Что-то изменилось», — сказал в интервью FourFourTwo Андреа, владелец абонемента на фанатскую трибуну. — «Они не перестают играть, как это было раньше. Голод к забитым мячам заставляет их продолжать искать моменты у чужих ворот. Даже Аллегри перестал осторожничать. Кажется, что они всегда настроены на максимальную победу, тогда как раньше боялись проиграть».

Встреча с «Наполи» в начале этого месяца подтвердила слова болельщика. В прошлом сезоне самый грозный соперник «старой синьоры» победил в Турине 1:0. В этот раз неаполитанцы вновь вышли вперед благодаря голу Дриса Мертенса, но теперь за «бьянконери» играл Роналду, который просто не позволил отдать принципиальному сопернику еще одну победу. 33-летний игрок сыграл ключевую роль в матче.

Криштиану Роналду в матче с «Наполи» fourfourtwo.com

Сначала он на фланге ушел от центрального защитника Эльсеида Хюсая, чтобы выполнить подачу на Манджукича. Она вышла настолько идеальной, что известный итальянский журналист Гвидо Вачаго пошутил в своей статье, что «ЮНЕСКО присвоила подаче статус мирового наследия». Затем португалец пробил в штангу, от которой мяч отскочил прямо к Манджукичу, и тому оставалось лишь поразить пустые ворота. Напоследок он головой подсек сферу на Леонардо Бонуччи, который сделал счет 3:1.

«Ювентус» ушел на паузу на матчи сборных, оторвавшись от ближайшего преследователя в чемпионате Италии на шесть очков. При этом в Лиге чемпионов он набрал максимально возможное количество баллов по итогам двух туров.

В ближайший вторник мы увидим возвращение Роналду на «Олд Траффорд». Если экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поможет своей новой команде выиграть у клуба Премьер-лиги, который он сам когда-то представлял, то даст ясный сигнал, что улучшенная версия «Ювентуса» действительно готова бороться за трофей, завоеванный в последний раз в 1996 году.

На этот раз туринцы не будут скрывать своих амбиций. «Старая синьора» ободренная присутствием Роналду, больше не собирается прятаться. 0