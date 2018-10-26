Каррера ушел, проблемы остались

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Теперь российская команда имеет в своем активе два очка и идет четвертой в группе G.

«Спартак» не справился с давлением

«Изначально было понятно, что это главное. Москвичи на несколько уровней выше в том, что принято называть классом, — пусть не в опыте, но наверняка в мастерстве (несмотря на наличие молодых футболистов — если брать просто по уровню таланта, бегуны из шотландского клуба вряд ли способны соперничать с Ташаевым в хорошей форме, не говоря уже, например, о Фернандо). Единственное, по большому счету, благодаря чему "рейнджеры" могли навязать борьбу — агрессия, физика и организация. Но последнее вообще катастрофически редко становится сильной стороной британских команд.

То, что оставалось подопечным Джеррарда, то они и использовали. В момент приёма мяча бросались на "красно-белых", постоянно навязывали борьбу, грубили и хамили, чем выводили футболистов из себя и провоцировали. Присовокупите сюда легендарную поддержку на "Айрброксе" — наверняка это здорово помогло хозяевам», — отметил автор Rusfootball.info Григорий Каленов.

Рианчо удивил с Еременко и Ташаевым

Перемены пока не помогли «Спартаку» сделать шаг вперед twitter.com/fcsm_official

«От отсутствия в стартовом составе Романа Еременко, признаться, взяла оторопь. После матча с "Арсеналом" представить себе вне первых 11-ти можно было кого угодно, но не русского финна — тем более участвовавшего наряду с Рианчо в предматчевой пресс-конференции. Но Еременко остался в резерве, как и Ханни. А четверо мальчишек вышли на заполненную и очень громкую 50-тысячную арену, о которой Джеррард накануне заметил: мол, "Айброкс" в качестве первого выездного стадиона для нового тренера не пожелаю никому.

Еще одной примечательной новацией от Рианчо (сохранившего, как и анонсировал, модель 4-3-3), стал выход слева в атаке Ташаева, при Каррере использовавшегося только справа. Большую часть прошлого, лучшего для себя сезона в "Динамо", хавбек играл именно там. Может, и тут прорвет?

Но для этого нужно было хоть какое-то подобие командной игры. А на нее в первом тайме не было даже намека. Чтобы на чужой половине поля у спартаковцев прошло больше двух передач подряд — о таком можно было только мечтать. Биться красно-белые бились, тут без претензий. Ноги не убирали, при том что "Рейнджеры" играли предельно жестко. "Спартак" отвечал тем же, а голландский судья Блом это только поощрял», — рассказывает обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Если нет плана, то и придерживаться нечего

«У "Спартака" проблемы с функциональной готовностью накладываются на тактическую несуразность. У "красно-белых" не было игрового плана при Каррере в последние месяцы, не появился он и в первом матче с Рианчо на тренерском мостике. Особенно четко этот самый пробел вместо плана смотрелся на фоне "Глазго Рейнджерс". Команда Стивена Джеррарда играет не в ахти какой умный футбол, можно сказать, шотландцы ищут счастья в примитиве, но они действуют по натренированным лекалам, это похоже на складную игру. Если есть пространство — прорыв по флангу, в позиционном нападении — доставка мяча на фланг и подача, отработано размещение футболистов по зонам подбора, чтобы накатывать второй, третьей волной.

"Спартак" начинает импровизировать уже в момент выхода из обороны, а это непростительно. Выход в атаку не отлажен, центральные защитники разыгрывают комбинации, и если оттягивающихся назад игроков центральной зоны накрывают, то пасуют на фланги, где дело регулярно заканчивается потерей. В позиционной фазе тоже нет каких-то приоритетов. Если бы у "Спартака" получались и розыгрыши низом, и доставка мяча верхом на Зе Луиша, то это можно было бы назвать креативным разнообразием, но когда не проходит ни один из вариантов, а три подряд удачных действия у чужих ворот — редкость, нужно говорить о бессвязности и отсутствии наигранных сочетаний», — пишет обозреватель Soccer.ru Александр Чистяков.

Печальное наследство Карреры

Борьбы было много twitter.com/fcsm_official

«Итак, что мы увидели в Глазго. Плотный оборонительный акцент, сдобренный в этот раз, не в пример последним играм, заметным усердием. Пятерых молодых-зеленых в стартовом составе — не рекорд ли? И, объективно говоря, неважную функциональную готовность. Ведение спартаковскими игроками единоборств, где требовалось не только усердие, делало тайное явным: команде недостает резкости и запаса движения. Того, чем козыряла команда Карреры в первом его сезоне.

И массовое появление на поле молодняка свидетельствует в первую очередь знаете о чем? Та обойма, с которой Каррера снискал славу, выхолощена. Всерьез и надолго. Возможно, что и необратимо. Это видно по тем немногим, кто продолжает действовать. Более-менее шевелится тот народ, которому в славную годину довелось не так уж и много играть, — Зе Луиш, Мельгарехо, Боккетти. Мы привыкли восхищаться Зобниным — но проделываемые им объемы все меньше подкрепляются качеством исполнения. На Фернандо достаточно просто бросить скользящий взгляд. О тех, кто в поле отсутствовал, — или хорошо(по старой памяти), или ничего.

А еще следует обратить пристальное внимание на раскладку кадровой обоймы. Кроме подпускаемых к основе Ханни и Попова (с Еременко все же отдельная история из-за длительного простоя), в "Спартаке" есть еще Роша, Ананидзе, Петкович. Пятеро игроков с иностранными паспортами не проходят в основной состав! Покажите другую российскую команду, где столь нерачительно скомпонована обойма… Вот такое наследство осталось от эпохи Массимо Карреры. Короткой, яркой и ужасной», — сделал вывод Юрий Цыбаев из «Советского спорта». 0